“กวาง วรรณปิยะ” ต่อยอด MOOSE สู่ “MOOSE BODY” รุกตลาดดูแลรูปร่างคนไทย

ลักกี้อินเกม ลักกี้อินเลิฟสุด ๆ ว่าที่เจ้าสาวคนสวย “กวาง วรรณปิยะ ออมสินนพกุล” หรือ “กวาง เดอะเฟซ” ควงสามี “เฮ้าส์ ปธานนท์ ตรีเทพชาญชัย” จับมือกันฟิตหุ่นก่อนวันฉลองวิวาห์ มิ.ย. นี้ บอกเลยไม่ใช่แค่ เรื่องหัวใจที่แฮปปี้ เรื่องงานก็ปังไม่แพ้กัน ล่าสุดต่อยอดธุรกิจเอเจนซีศัลยกรรม MOOSE สู่ “MOOSE BODY” รุกตลาดดูแลรูปร่างคนไทย พร้อมจัดงานอีเวนต์ใหญ่ “Moose Your Body Calm Your Mind” ตอบโจทย์เทรนด์คนยุคใหม่ที่หันมาใส่ใจการดูแลตัวเองแบบครบทุกมิติบรรยากาศภายในงานมีเหล่าคนดังและอินฟลูเอนเซอร์ อาทิ ยิหวา ปรียากานต์ ใจกันทะ, แพรว แพรววณิชยฐ์เรืองทอง, เมฆ จุติ จำเริญเกตุประทีป, หว่าหวา ไชน่าดอลส์ ฯลฯ มาร่วมฟิตแอนด์ เฟิร์มกับคลาสออกกำลังกาย ที่ช่วยทั้งยืดเหยียดร่างกายและรีเฟรชจิตใจ ณ CINCIN BKK ท่ามกลางบรรยากาศผ่อนคลายแต่ยังคงความเอเนอร์จี้ดี ๆ แบบสายเฮลตี้ ก่อนจะปิดท้ายค่ำคืนด้วยดินเนอร์สุดเอ็กคลูซีฟ และร่วมพูดคุยเกี่ยวกับการดู แลตัวเองให้สวยจากภายในและภายนอก
กวาง วรรณปิยะ กล่าวว่า “ตลอด 2 ปีกว่าของ MOOSE กวางได้มีโอกาสดูแลลูกค้าหลายร้อยเคส และทำให้กวางเห็นว่า “หุ่น” คืออีกหนึ่งหัวใจสำคัญของความมั่นใจ หุ่นที่ดี หุ่นในฝัน และหุ่นที่ใช่สำหรับแต่ละคนมันไม่เหมือนกันเลย และไม่ใช่แค่การลดหรือเพิ่มน้ำหนัก มันไม่ได้ขึ้นอยู่กับตัวเลข แต่คือการที่เราต้องเข้าใจร่างกายตัวเองในทุกมิติ และต้องมีคนที่ช่วยวางแผนให้เฉพาะตัวเราเท่านั้น นี่คือเหตุผลที่ MOOSE BODY เกิดขึ้นเพื่อให้คำปรึกษา แนะนำข้อมูลที่ถูกต้อง ช่วยวางแผน ออกแบบ และดูแลคุณแบบเฉพาะบุคคล ตั้งแต่การศัลยกรรมหุ่น หัตถการหุ่น Wellness (เวลเนส)การออกกำลังกาย การทานอาหาร ดูแลทั้งภายในและภายนอก ให้ครบทุกมิติ เพื่อพาให้คุณไปถึงหุ่นในฝันอย่างถูกต้อง ถูกวิธีและยั่งยืน ให้เป็น LIFESTYLE BUSINESS เพื่อการดูแลตัวเองครบวงจร ถ้าคิดถึงเรื่องหุ่นให้จบที่ @moose.body ยังไงก็ฝากธุรกิจใหม่ของกวางด้วยนะคะ”