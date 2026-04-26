“เต้ ปิยะรัฐ” ไม่เคยทำมาก่อนในประวัติศาสตร์ เปิด 3 เมนเทอร์ตัวแม่ Fashion Capital City ของโลก พร้อมลุยเดอะเฟซซีซั่น 7

“เต้ ปิยะรัฐ” ไม่เคยทำมาก่อนในประวัติศาสตร์ The Face เปิดตัวเมนเทอร์ Fashion Capital City ระดับโลก โปรเจกต์ยักษ์ The Face Thailand Season 7 ฉลอง 10 ปี เหนื่อยแต่สนุก I Love My Job ชอบทำงานกับเด็กรุ่นใหม่ ไม่อยากแก่ ยังอุบอีก 1 เมนเทอร์ รอเปิดซองลุ้นเร็วๆ นี้ “แพนเค้ก-ซินดี้-แอนโทเนีย” พร้อมฟาดฟันกลางรันเวย์
กลายเป็นบิ๊กเซอร์ไพรส์ที่ทำเอาโซเชียลลุกเป็นไฟ เมื่อเจ้าแม่โปรเจกต์อย่าง “คุณเต้ ปิยะรัฐ กัลย์จาฤก” ออกมาประกาศเดินหน้าโปรเจกต์ยักษ์ The Face Thailand Season 7 ทันทีหลังจากประสบความสำเร็จอย่างท่วมท้นจาก The Face Men Thailand Season 4 ที่เพิ่งได้ผู้ชนะไปหมาดๆ พร้อมเปิดตัวไลน์อัปเมนเทอร์ 3 ใน 4 คนที่เห็นแล้วต้องร้องว้าว เพราะเป็นการรวมตัวของ “ตัวแม่” ระดับโลก
โดย “เต้ ปิยะรัฐ” เปิดใจกับสื่อมวลชนพร้อมกับ 3 เมนเทอร์ แพนเค้ก เขมนิจ จามิกรณ์, ซินดี้ สิรินยา บิชอพ และ แอนโทเนีย โพซิ้ว
เต้ : “The Face Men Thailand Season 4 ได้ผู้ชนะแล้ว ก็โล่งใจแล้ว ตอนนี้ก็คิดถึงอนาคตแล้ว ว่าซีซั่น 7 จะทำยังไงต่อ เพราะว่าคนดูก็น่าจะคาดหวังแหละ อย่างที่บอกไป คือซีซั่นที่ดีที่สุดในทั้งหมดที่เคยทำมาเลย ด้วยเมนเทอร์ ด้วยคนที่เข้ามาแข่งขัน โปรดักชั่น ทีมงานทั้งหมด ทุกคนร่วมมือร่วมใจ ทั้งที่อุปสรรคมันก็เยอะนะ มันก็มีทั้งคนเก่าคนใหม่รวมกัน อย่างน้อยที่สุดเราก็สามัคคีรวมกันทำสิ่งนี้ออกมาให้จนวันนี้มันเสร็จแล้ว มันดีใจมากนะคะ”
“The Face” ก้าวเข้าสู่ปีที่ 10 เหนื่อยแต่สนุก I Love My Job ชอบทำงานกับเด็กรุ่นใหม่ ไม่อยากแก่ รู้คนคาดหวัง อนาคตต้องทำให้ดีขึ้นเรื่อยๆ
เต้ : “ก็โอเค เหนื่อยแต่สนุก I Love My Job ทำในสิ่งที่เราเรารัก แต่อุปสรรคที่มีอยู่ ทั้งข้างในกองถ่ายเอง โดยสิ่งแวดล้อมเอง แล้วก็สภาพสังคมเศรษฐกิจที่เปลี่ยนไป มันก็ทำให้เราโตขึ้น และก็เป็นการเรียนรู้ว่าเราควรจะปรับตัวยังไงให้เร็วที่สุด เพื่อรับมือกับสถานการณ์นั้นๆ ก็ดี ชอบทำงานกับเด็กรุ่นใหม่ ไม่อยากแก่ ยังอยากทำงานอยู่
(เคยคิดไหมว่าจะทำมาถึง 10 ปีแบบนี้?) หยุดไปก่อนแล้วนะ ตอนแรกหยุดไปเมื่อก่อนโควิดแล้ว ตอนที่กลับมาทำก็ยังนึกไม่ถึงว่า โอ้โห ทำแล้วคนยังจะรักเราอยู่หรือเปล่า อยากดู คิดถึงเราอยู่หรือเปล่า ตอนนี้ก็เป็นข้อพิสูจน์แล้วว่าเขาคิดถึง และเขายังดู และมีคนดูเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ และทุกเพศทุกวัยจริงๆ คุณพ่อดู คุณแม่ดู คุณลูกดู คุณแฟนดู คุณเพื่อนดู คุณผู้ชายดู คุณผู้หญิงดู คุณผู้หญิงชวนคุณแฟนดู คืออันนี้เป็นเรื่องที่เรารู้แหละ ว่าเราควรจะภูมิใจ แต่ในขณะเดียวกันมันก็เป็นความคาดหวัง ว่าในอนาคตเราต้องทำให้ดี ด้วยมาตรฐานของเดอะเฟซ แล้วให้อะไรกับสังคมเรื่อยๆ ให้อะไรกับวงการ พัฒนาบุคลากรไปเรื่อยๆ ครับ”
ลุยซีซั่น 7 ยังไม่ถึง 1 เปอร์เซ็นต์ เมนเทอร์ตัวแม่ตัวมัมระดับโลก
เต้ : “ซีซั่น 7 ยังไม่ถึง 1 เปอร์เซ็นต์ อันนี้คือรีบทำออกมาให้เพื่อให้รับทราบก่อน ว่าเราอยากทำ แล้วก็ตั้งใจที่จะทำซีซั่น 7 แน่ๆ แล้วก็เปิดตัวเมนเทอร์กันเลย เพื่อให้คนที่อยากจะเข้ามาสมัครเนี่ย ได้ทราบเลยว่าจะเลือกทีมใคร หรือมีความเป็นไปได้ว่าจะอยู่ในทีมใคร เมนเทอร์คนไหน บอกว่าไม่เม็ด แต่ก็เม็ดนิดหนึ่ง คือคอนเซปต์ของซีซั่น 7 มันเป็นการเชิญตัวแม่ ตัวมัม คนไทยที่อยู่ใน Fashion Capital City ของโลกนี้ ซึ่งก็เป็นที่รู้กันว่า 4 เมือง ปารีส นิวยอร์ก มิลาน แล้วก็ลอนดอน แต่เชิญคนไทยเหล่านั้นกลับมา เพื่อเป็นเมนเทอร์ในประเทศไทย เพราะว่าประเทศไทยสามารถเป็นศูนย์กลางของอุตสาหกรรมบันเทิงและอุตสาหกรรมแฟชั่นโลกได้ นั่นคือคอนเซปต์”
ลุ้นอีก 1 เมนเทอร์ แต่ตอนนี้ยังไม่เปิดซอง
เต้ : “เพราะฉะนั้นเราเชิญไปแล้ว นิวยอร์กเป็นพี่แพนเค้ก เขมนิจ มิลานก็เป็นคุณซินดี้ สิรินยา ปารีสเป็นแอนโทเนีย โพซิ้ว แล้วก็อีกคนหนึ่งมีแน่นอน เพราะว่าลอนดอนยังไม่เปิดซอง แล้วลุ้น ยังไม่แน่ใจว่าเขาจะรับคำเชิญหรือเปล่า ก็ยังลุ้นอยู่ แต่ 3 ท่านนี่ฟันธงแล้ว แล้วก็เปิดออดิชั่นแล้ววันที่ 9 พฤษภาคม ก็อยากให้มาสมัครกันเยอะๆ เพราะว่าเป็นซีซั่นที่เราอยากรวมคนที่มีความสามารถ และก็เป็นบุคลากรที่สามารถเป็นมืออาชีพได้จริงๆ”
“แพนเค้ก” ไม่เข็ดร่วมงาน มองเป็นความท้าทาย
แพนเค้ก : “เหมือนไม่เข็ดเลยค่ะ (หัวเราะ) ก็ได้รับโอกาสจากพี่เต้ค่ะ แล้วก็ดีใจที่มีโอกาสได้ร่วมงานกับพี่ซินดี้ เป็นไอดอลค่ะ รักมาก ติดตามมาก แล้วก็ไม่นึกว่าวันนี้จะมีโอกาสมาร่วมงานกันนะคะ ก็ดีใจมากๆ น่าจะสนุกมากค่ะ ส่วนแอนเราเจอกันแล้วครั้งหนึ่ง ครั้งนี้ก็น่าจะท้าทายไม่เบาค่ะ”
“ซินดี้” ขอบคุณเต้ยื่นโอกาสมาให้ ชวนมานานแล้ว
ซินดี้ : “ก่อนอื่นต้องขอบคุณพี่เต้เหมือนกันนะคะ ที่ยื่นโอกาสมา จริงๆ แล้วชวนมานานมาก แต่ว่าด้วยจังหวะ ด้วยหลายๆ อย่าง อาจจะยังไม่สามารถมาได้ แต่ตอนนี้ก็พร้อมค่ะ แล้วก็ฝากตัวกับพี่แพน กับพี่แอนด้วยนะคะ เราเป็นน้องเมนเทอร์ น้องใหม่เล็กๆ ค่ะ อาจจะแบบยังไม่ค่อยชินกับการเล่นเกมอะไร”
แอนโทเนียพร้อมสู้เพื่อเด็กเจน Z
แอนโทเนีย : “พร้อมค่ะ พร้อมสู้แทน Generation ใหม่ค่ะ เจน Z ค่ะ (หัวเราะ)”
เต้ : “สิ่งที่ไม่เคยทำมาก่อนเลยในประวัติศาสตร์ของ The Face ก็คือการเปิดตัวเมนเทอร์เลย เราเปิดแล้ว ให้คุณเข้ามาสมัคร แล้วก็โอกาสนี้คุณจะได้เจอกับพี่ๆ น้องๆ ในวงการ ที่จะมาช่วยกันผลักดัน แล้วก็ขับเคลื่อน แล้วก็พัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมบันเทิง โดยเฉพาะใน The Face Thailand ครับ”
One Word จากเหล่าเมนเทอร์
ซินดี้ : “หนึ่งคำจะพอเหรอคะ All I can say and …”
เต้ : “ถึงเวลาของฉันแล้ว...”
ซินดี้ : “เธอจะให้ฉันพูดไหม (หัวเราะ) พี่เต้คะ นี่ไงๆ ยังไม่ทันเริ่มเลย... ก็บอกว่า... Bring it!”
แอนโทเนีย : “Authentic ค่ะ”
แพนเค้ก : “Natural ค่ะ”