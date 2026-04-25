“เจนสุดา” โพสต์สวน “นานา” คนล้มให้อภัยได้ แต่วางแผนโกงเพื่อนต้องรับกรรม! ลั่นถึงบางคน หยุดยกตัวเองเป็นคนดีกว่าคนอื่น

หลังจากที่ “นานา ไรบีนา”ได้โพสต์คลิปไลฟ์สดขายของกับ “ดาด้า วรินดา ดำรงผล” แล้วพูดถึงการให้โอกาสเพื่อนได้ทำมาหากินหลังจากที่ทำพลาดไปในเรื่องการเงิน ยืมเงินเพื่อนเป็นลูกโซ่เอาไปใช้ผิดวัตถุประสงค์
ด้านอดีตเพื่อนแก๊งนางฟ้า “เจนสุดา ปานโต” จากเพื่อนรักในวันวานตอนนี้กลายเป็นคู่กรณี ก็โพสต์ไอจีสตอรี่เช่นกันว่า คนล้มให้อภัยได้ แต่คนวางแผนการโกงเพื่อนสนิทแบบแยบยล ไม่น่าให้อภัยและควรได้รับผลกรรมและโทษตามกฎหมาย
“คนล้ม = สามารถให้อภัยได้
แต่คนวางแผนการโกงเพื่อนสนิทแบบแยบยล = ไม่น่าให้อภัยและควรได้รับผลกรรมและโทษตามกฎหมาย
ถ้าเรื่องไม่แดงเราไม่จับได้แผนการโกงนี้คงดำเนินต่อไปไม่มีที่สิ้นสุด และผู้เสียหายจะมากขึ้นอีกเท่าไหร่ ใครไม่อยู่ตรงจุดพวกเราไม่มีทางเข้าใจหรอกค่ะ โอกาสครั้งหนึ่งเคยมีให้แล้ว แต่มันได้หมดลงหลังจากที่พวกเรารับรู้อะไรมาเพิ่มอีกมากมาย มันไม่เพียงการโกง มันคือการหักหลัง ปั่นหัว และโกหกในหลายๆ เรื่องอีกมากมายในวงเพื่อนและธุรกิจ แล้วคุณแทบไม่ได้อยู่ตรงจุดที่พวกเราเคยประสบมาในหลายปีนี้ หยุดการกระทำหรือคำพูด ที่ดูยกตัวเองเป็นคนดีกว่าคนอื่น * ขอย้ำอีกครั้งนะคะ
คนล้มเราควรให้โอกาส = เห็นด้วยค่ะ
คนวางแผนฉ้อโกงซ้ำซาก = ควรเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมาย
เมื่อถึงวันที่ทุกอย่างจบลง จะออกมาพูดรายละเอียดทุกอย่าง ทั้งหมด ให้สังคมได้รับทราบ
ขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งมาให้กันนะคะ เชื่อเถอะค่ะกรรม = มีจริง
#เป็นคนดีกี่โมง
#แก้ผิดให้เป็นถูก”