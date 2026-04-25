“ดาด้า” ไลฟ์ขายของกับ “นานา” เชื่อเพื่อนพลาดแต่ไม่เคยใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่าย ด้านนานาบอกทำดีที่สุดแล้ว ณ ตอนนี้

ออกมาไลฟ์ขายของกับเพื่อนรัก “นานา ไรบีน่า” ก็เลยมีโมเมนต์ที่ “ดาด้า วรินดา ดำรงผล” พูดความในใจกับเพื่อนรักอีกครั้ง ถึงการให้โอกาสเพื่อนคนนี้ ซึ่งนานาได้นำคลิปโมเมนต์นั้นมาโพสต์ลงติ๊กต๊อก พร้อมข้อความว่า… “เพื่อน = โอกาส พลาดแล้ว อย่าทำผิดซ้ำสอง” และ “พลาดแล้ว จดจำ เรียนรู้ แก้ไข” ขอบคุบคุณโอกาสดีๆ“ ซึ่งในคลิป ทั้งคู่พูดว่า…
ดาด้า : “คนเรามันเกิดการผิดพลาดได้ บางครั้งเรื่องส่วนตัวเราก็ไม่ได้เล่าให้เพื่อนฟัง 100% ด้าเชื่อแบบนี้ มันไม่มีใครจะเล่าทุกอย่างในชีวิตให้เพื่อนฟัง 100% หรอกต่อให้จะสนิทกันมากแค่ไหน สิ่งที่นานาทำมา เขาไม่ได้เอาเงินไปใช้สุรุ่ยสุร่าย อันนี้คือในความคิดด้านะ แต่ก็แล้วแต่คนคิด เดี๋ยวทัวร์จะลงด้าอีก
คนเรามันผิดพลาดแล้วอย่าทำผิดซ้ำสอง โอกาสเป็นสิ่งที่สำคัญ สำหรับคนที่เหมือนเขาตกบันไดแล้ว ล้มอยู่ เพื่อนสนิททำผิด เราควรให้โอกาสเพื่อน หากเพื่อนรู้สึกผิด สำนึกแล้ว อยากจะเริ่มต้นใหม่กับชีวิต เรารู้สึกว่า… เออ… มีหนี้ก็ใช้ไป เราให้โอกาสเพื่อนได้มีโอกาสทำมาหากิน ได้มีโอกาสมีช่องทางให้เพื่อนเอาเงินมาคืนเพื่อนๆ ให้ได้”
นานา : “สำหรับนานาตอนนี้ไม่มีอะไร สิ่งสำคัญที่สุดไม่ใช่เงินทอง มันคือโอกาส จะตั้งใจทำให้ดีที่สุด ในเรื่องของการแก้ปัญหา มันมีหลายมุมที่อาจจะเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้าง แต่ทุกอย่างมีวิธี มีรูปแบบที่นานาทำได้ดีที่สุด ณ เวลานี้ นานามั่นใจว่านานาทำดีที่สุด ณ เวลานี้เท่าที่จะทำได้แล้ว แต่ก็อาจจะถูกใจบ้างไม่ถูกใจบ้าง ก็เข้าใจ”