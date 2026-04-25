xs
xsm
sm
md
lg

“พลอย หอวัง” เปิดใจแต่งฟ้าแลบ “เต Three Man Down” ข้ามสเต็ปเพราะอยากมีลูก เตรียมงานเดือนครึ่ง!

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ออกมาเผยสาเหตุวิวาห์ฟ้าแลบผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว สำหรับ “พลอย หอวัง” ที่เข้าพิธีวิวาห์กับ “เต เตธนันท์ วงศ์ปรีชาโชค” มือกลองจากวง Three Man Down เมื่อวันที่ 22 เม.ย. ที่ผ่านมา ท่ามกลางความเซอร์ไพรส์ของแฟนๆ โดยพลอยเผยเปิดใจ เป็นเพราะฝ่ายชายชวนมีลูก ทำให้คิดข้ามสเต็ปทำเด็กหลอดแก้ว ซึ่งคุณหมอถามว่าจดทะเบียนกันหรือยัง นี่คือที่มาของงานวิวาห์ด่วนจี๋ เตรียมทุกอย่างเสร็จภายในเวลาเดือนครึ่ง

-งานแต่งมีทำไม? ตอนแรกพลอยไม่คิดจะแต่งงานด้วยซ้ำ และไม่คิดว่าจะเกิดขึ้นเร็วขนาดนี้ด้วยซ้ำ

-ทุกอย่างเกิดขึ้นไวมาก เพราะเตหลังจบคอนเสิร์ต มาถามพลอยว่า ถ้าสมมติวันนึงเราไปได้ไปที่มันใหญ่กว่าเดิม เราอยากอุ้มลูกไปดูคอนเสิร์ตในวันที่เรามีแรงตีกลองมันสุดเหวี่ยง เราอยากให้ลูกได้เห็น “เรามีลูกกันไหม”

-ก็หันไปมอง ถ้าไม่ใช่ตอนนี้ กูแก่เกินไปแล้วค่ะ ก็เลยตอบว่าได้ ก็ต้องตอนนี้แหละ เริ่ม!

-ไปปรึกษาหมอที่ฝากไข่ไว้ ปรึกษากันว่าถ้ามีลูกต้องเริ่มจากอะไร เราทำ IVF (เด็กหลอดแก้ว) ได้ไหม หมอบอกว่าได้หมดเลย แต่จดทะเบียนแล้วเหรอ

-หันหน้ามองกัน เอาล่ะ ต้องจดทะเบียนสินะ เราข้ามขั้นตอนสินะ เราข้ามขั้นตอนจะไปท้องมีลูกไปเลย

-มันเลยเป็นเหตุการณ์ว่าต้องจดทะเบียนเพื่อทำสิ่งนี้ แต่สุดท้ายจะลองทำกันเองก่อนนะ

-ก็เลยเกิดเหตุการณ์ต้องแต่งงาน จริงๆ เริ่มจากแค่ว่าอยากมีลูก และต้องจดทะเบียน และทำเร็วที่สุด เพราะฤกษ์จดทะเบียนคือ 22 เม.ย. ก็เลยเร็วมากไปหมด

-มีเวลาเตรียมตัวเดือนครึ่ง แต่สุดท้ายมันติดสงกรานต์ ก็มีความยากนิดนึง

-ข้อที่หนึ่งถ้าจะแต่งงาน ต้องมีเวดดิ้งแพลนเนอร์ มันดีอย่างนี้นี่เอง เราไม่ต้องมานั่งงมว่าเราจะทำอะไรก่อน ต้องเริ่มอะไรก่อน เขามีถามต้องการแบบไหน อยากทำเล็กหรือใหญ่

-พลอยกับเตมองหน้ากัน อยากได้เล็กๆ เพื่อนๆ กันเอง 50 คน เป็นไปได้ที่ไหน มีพิธีการนิดๆ หน่อยๆ มีแค่ฤกษ์จดทะเบียน

-ข้ามสเต็ปเตไปขอแม่พลอย พลอยไปเจอแม่เต หรือเตไปบอกพี่คริส หอวัง อันนั้นคือระหว่างทางทั้งหมด อันนี้เล่าแบบเร็วๆ ให้ฟังว่าทำอะไรบ้าง

-พอรู้ว่าต้องทำอะไรบ้าง อย่างแรกไปดูเรื่องแหวนกับชุด น่าจะทำนานสุด เลือกทำแหวนกับแบรนด์ภัทราพันธุ์ เพราะดีไซน์สวยเท่ เตใส่แล้วก็ยังดูเท่ ไม่หวานจนเกินไป พลอยไม่เลือกใช้เพชร เพราะอยากได้แหวนไพลินสีน้ำเงิน เห็นในไททานิค โรสมีสร้อยเป็นหัวใจ น่าจะเป็น Sapphire

-ความบังเอิญสุดน่ารักคือ เตเกิดเดือนกันยายน ซึ่งหินประจำเดือนเกิดก็คือ Sapphire พอดี

-ส่วนเดือนเกิดของพลอย หินประจำเดือนคือ ทับทิมสีแดง

- ดีไซน์แหวนของเตเลยเป็นแหวนเงินที่มีทับทิมสีแดงซ่อนอยู่ ส่วนแหวนของพลอยก็เป็นไพลินสีน้ำเงิน แถมยังมีความหมายดีๆ ที่คนสมัยก่อนและเจ้าหญิงไดอาน่าก็ทรงใช้ไพลินในงานแต่งด้วย

-พอได้แหวนแล้ว ก็คิดธีมงานเป็นฟ้าแดง ซึ่งมาจากสีของหินประจำเดือนเกิดของทั้งคู่










“พลอย หอวัง” เปิดใจแต่งฟ้าแลบ “เต Three Man Down” ข้ามสเต็ปเพราะอยากมีลูก เตรียมงานเดือนครึ่ง!
“พลอย หอวัง” เปิดใจแต่งฟ้าแลบ “เต Three Man Down” ข้ามสเต็ปเพราะอยากมีลูก เตรียมงานเดือนครึ่ง!
“พลอย หอวัง” เปิดใจแต่งฟ้าแลบ “เต Three Man Down” ข้ามสเต็ปเพราะอยากมีลูก เตรียมงานเดือนครึ่ง!
“พลอย หอวัง” เปิดใจแต่งฟ้าแลบ “เต Three Man Down” ข้ามสเต็ปเพราะอยากมีลูก เตรียมงานเดือนครึ่ง!
“พลอย หอวัง” เปิดใจแต่งฟ้าแลบ “เต Three Man Down” ข้ามสเต็ปเพราะอยากมีลูก เตรียมงานเดือนครึ่ง!