“ณิชา ณัฏฐณิชา” สวยโสดสุดคอมพลีต เปล่งประกายชีวิตวัย 30 เปิดหัวใจตลอด แต่เพื่อนสแกนหนัก

“ณิชา ณัฏฐณิชา” ก้าวสู่เลข 3 อย่างเปล่งประกาย บอกอยากจะเป็นมนุษย์ที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นต่อโลกใบนี้ สวยโสดสุดคอมพลีต รักครั้งใหม่เปิดตลอดแต่เพื่อนสแกนหนัก เล่านาทีร้องไห้ “น้ำตาล-ไผ่”ขอแต่งงาน
ก้าวเข้าสู่เลข 3 อย่างเปล่งประกาย สำหรับนางเอกสาว “ณิชา ณัฏฐณิชา ดังวัธนาวณิชย์” ที่ล่าสุดมาร่วมงานเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ L’Oreal Paris Infallible Fresh Wear Cushion Raffia Limited Edition งานนี้เจ้าตัวเปิดใจถึงการก้าวเข้าสู่ช่วงวัย 30 ปีที่สวยสะพรั่ง พร้อมอัปเดตชีวิตที่คอมพลีตทั้งเรื่องงานและหัวใจ
“เป็นสาวสวยวัย 30 แล้วค่ะ รู้สึกตื่นเต้นกับตัวเลข หลายคนบอกว่าช่วงอายุเลข 3 จะเป็นช่วงที่เราเปล่งประกายที่สุด ณิชาคิดว่าก็อาจจะจริง ด้วยความที่เราโตขึ้นด้วย รู้ว่าตัวเองชอบหรือไม่ชอบอะไร หลายๆ อย่างมันมั่นคงขึ้น ทั้งความคิดภายใน มายด์เซ็ต การทำงาน คือทุกอย่างเลย เราเจอความเป็นตัวเองได้ชัดเจนขึ้น จริงๆ แล้วเป็นคนไม่ได้มีเป้าหมายขนาดนั้น ดำเนินชีวิตมาถึง 30 ปีแล้วก็ได้ทำอะไรไปหลายอย่าง รู้สึกว่าตัวเองได้รับโอกาสใหม่ๆ โอกาสดีๆ เยอะมากๆ ในทุกงาน คอมพลีตอยู่ค่ะ
ของขวัญให้ตัวเองไม่บอกค่ะ ณิชาได้ทำสัญญาไว้ระหว่างตัวเองกับของชิ้นนั้น ขอรู้กันแค่นั้น ปีนี้วันเกิดก็ได้รับเบิร์ธเดย์จากหลายๆคน ก็เป็นวันพักของตัวเอง อยู่บ้าน ไม่ทำอะไรเลย ในวัย 30 แล้วก็อยากจะเป็นมนุษย์ที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นต่อโลกใบนี้ ก็แค่มีความสุข ปีนี้อยากจะลองอะไรใหม่ๆ ไปอีก เป็นคนชอบลองอะไรใหม่ๆ ที่มันชาเลนจ์ตัวเอง ไปลองทำอะไรที่เราไม่เคยทำ”
ร้องไห้ “น้ำตาล พิจักขณา วงศารัตนศิลป์” ถูก “ไผ่ พาทิศ พิสิฐกุล” ขอวิวาห์ ผ่านอะไรด้วยกันมาเยอะ
“(ทำท่ากรี๊ด) ตอนที่เห็นคือร้องไห้เลย น้ำตาซึม เห็นทั้งคู่ผ่ายอะไรหลายๆ อย่างมาด้วยกัน เขาก็ยังประคับประคองกันมาจนถึงทุกวันนี้ได้ เป็นคู่ที่เราลุ้นอยากให้เขามีวันนี้มาตั้งนานแล้ว ปีที่แล้วก็มีลุ้นๆ ว่าอาจจะ แต่พี่ตาลก็บอกเดี๋ยวมีทริปนี้ๆๆนะ ทุกคนก็เอ๊ะหรือจะเป็นทริปนี้หรือเปล่า แต่เราก็ไม่ได้อะไร ไม่กล้าพูดเยอะเดี๋ยวเขาจะไม่เซอร์ไพรส์กัน แล้วเราก็ไม่รู้ด้วย ก็รู้พร้อมทุกคน แล้วในแก๊งก็ไม่มีใครรู้ว่าจะเป็นทริปนี้จริงๆ ซึ่งมันดีแล้วเพราะเราหลุดกันง่ายมาก
พอรู้ก็ทักไปแล้วอีกวันก็โทร.ไปแสดงความยินดีกับทั้งพี่ไผ่ พี่ตาลเลย พร้อมซัปพอร์ตทุกอย่าง จะให้ทำอะไรบอกเลย ขอเป็นทั้งเพื่อนเจ้าบ่าว เจ้าสาวเลย รักทั้งคู่”
มีแต่เพื่อนเก้งแวะมาหา เปิดใจให้รักใหม่อยู่แล้ว
“เปิดอยู่แล้ว ไม่ได้ปิดอะไร แต่ยังไม่มีอะไร ชิลๆ ค่ะ ไม่ได้อะไรทั้งนั้นเลย ปล่อยเลย ยิ่ง 30 รู้สึกว่าตัวเองอยากจะชิลขึ้น ชีวิตที่ผ่านมาตอนเด็ก เราอาจจะนู่นนั่นนี่ ตอนนี้เราอยากชิล อยากจะสโลว์ดาวน์ ตอนนี้ก็มีแต่เพื่อนเก้งแวะเวียนเข้ามาเล่นด้วยยังไม่มีใครเข้ามาด้วยความที่เราไม่ได้เป็นคนดูเข้าถึงง่ายขนาดนั้น ผ่านทางเพื่อนก็ยิ่งยากเลย เพื่อนสแกนออกไปหมดเลย ถ้าจะเข้ามาก็เชื่อในมือของ มุก (วรนิษฐ์ ถาวรวงศ์) เชื่อมั่นในตัวเพื่อนคนนี้มาก”
ไม่เหงา โกอินเตอร์ถี่ๆ ชีวิตคอมพลีตแล้ว”ไม่เหงาเลย วันๆ ทำงานเจอผู้คนเยอะมากๆ เลย แค่บินไปทำงานก็หมดพลังงานแล้ว (โกอินเตอร์ถี่ๆ?) สนุกมาก ปีนี้มีอีกหลายตัวที่จะได้เห็นออกมา ถ่ายไว้ตั้งแต่ 1-2 ปีที่แล้ว ตื่นเต้นมากๆ ที่จะได้เห็นผลงานออกมาอยู่ดีๆ ก็ได้ไปถ่ายแคมเปญ L’Oreal กับศิลปินดัง เป็นอะไรที่ค่อนข้างคอมพลีตชีวิตไปเหมือนกัน ได้เรียนรู้ ได้เจอประสบการณ์ใหม่ๆ ชอบค่ะ เป็นโอกาสที่คงจะไม่ได้หาได้ง่ายๆ”