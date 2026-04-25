เจ็บกว่าด่าเรื่องการแสดง! “เบคกี้ รีเบคก้า” โดนบูลลี่รูปร่าง จนสูญเสียความมั่นใจ พลิกจับไมค์พิสูจน์ตัวเอง

“เบคกี้ รีเบคก้า” เปิดใจเจอมรสุมดรามาบท “แนนโน๊ะ” ยอมรับเจ็บปวดสุดคือถูกวิจารณ์รูปร่างจนเสียความมั่นใจ แต่ไม่ท้อ ขอเดินหน้าพิสูจน์ตัวเองในบทบาทใหม่ เตรียมผันตัวเป็นนักร้องเต็มตัว ไม่ได้โปรโมตแค่ในไทย
โดนด่าเกือบทุกอีพี สำหรับซีรีส์ “เด็กใหม่” ซีซั่น 2 ออนแอร์ไม่ทันไร โดนเปรียบเทียบทั้งซีซั่นแรก ทั้งตัวนักแสดงที่รับบทแนนโน๊ะ บทถูกวิจารณ์ยับเยินว่าบ้งมาก ล่าสุด “เบคกี้ รีเบคก้า แพทรีเซีย อาร์มสตรอง”ซึ่งรับบทเด่นเป็นแนนโน๊ะในซีซั่น 2 และโดนวิจารณ์หนักมาก ได้เปิดใจถึงประเด็นนี้ระหว่างมาร่วมงาน L’Or'eal Paris เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุด Infallible Fresh Wear Cushion Raffia Limited Edition ยอมรับเคารพทุกความคิดเห็น จะนำไปพัฒนาและปรับปรุง แต่ยอมรับว่าการถูกวิจารณ์ในครั้งนี้ มีจุดที่ทำให้สูญเสียความมั่นใจไปช่วงหนึ่งเลย
“ฟีดแบ็กก็มีหลากหลายความคิดเห็น มีทั้งดีทั้งให้ปรับปรุง เบคก็เคารพในทุกๆ ความคิดเห็น ก็ค่อยหาฟีดแบ็กอยู่ตลอด ทุกคนเต็มที่มากจริงๆ มันเป็นที่ท้าทายเบคมากๆ เพราะเบคกับแนนโน๊ะเป็นคนละแบบเลย
กับกระแสที่เขามองว่าเราไม่เหมาะจะเป็นแนนโน๊ะ ก็เห็นทุกอย่างค่ะ แรกๆ มันก็ดาวน์คะ แต่มันก็โอเค บอกกับตัวเองว่ามันเป็นอาชีพของเรา เราเป็นนักแสดง เราจะรับทุกอย่างและทำให้เต็มที่ในทุกๆ ผลงาน”
รับไม่ได้ถูกวิจารณ์รูปร่าง ทำให้เสียความมั่นใจไปช่วงนึงเลย
“ที่รับไม่ได้คือวิจารณ์รูปร่าง มันทำให้เรารู้สึกไม่มั่นใจในตัวเองไปช่วงนึงเลย คือมันไม่เกี่ยวกับการแสดงแต่เป็นรูปร่างหน้าตาของเรา อ้าว ทำไม แต่ก็ไม่เป็นไร เราใช้เวลานานมากเลยนะกับการมาหลงรักตัวเองเราไม่ได้เพอร์เฟกต์ 100% หรอก แต่เรายอมรับสิ่งนี้ เรารักตัวเองค่ะ มันเป็นสิ่งสำคัญมากๆ อันนี้ก็ถือว่าหนักพอสมควร ผ่านมาได้ก็ถือว่าเติบโตมาอีกขั้นนึง
กระแสเยอะถามว่านอยด์ไหม อย่างที่บอกนอยด์ที่เขาวิจารณ์รูปร่างหน้าตาเรามากกว่า ไม่ได้บอกว่าวิจารณ์ไม่ได้นะ ทุกคนมีอิสระในการพูด แต่เวลาเราจะพิมพ์อะไรเราคิดนิดนึงว่าคนๆ นั้นเขาจะรู้สึกยังไง เราไม่อยากโดนแบบไหนเราอย่าไปทำแบบนั้นกับเขาสิ”
แฟนคลับไม่ได้อวยอย่างเดียว
“แฟนๆ เบคค่อนข้างจะอะไรดีว่าดี อะไรไม่ดีก็ว่าไม่ดี เบคก็เคยพูดแล้วว่ามันเป็นความซินเซีย (จริงใจ) เวลาเราทำอะไรเราทำเต็มที่แล้วแต่มันจะมีสิ่งที่ปรับปรุงไหมคะ ถ้ามีเบคก็ยินดีทำ เขาไม่ได้อวยเราอย่างเดียว เขาจะมีช่วยแนะนำ แต่เขาจะพูดตรงๆ น้องเบคแบบนี้ไหมลูก”
สิ่งที่จะพัฒนาจากดรามาครั้งนี้
“อาจจะเป็นภาษาไทย มันก็ยาก แต่จริงๆ อยากเล่าว่าการดีไซน์บทแนนโน๊ะในครั้งนี้เป็นการไม่ต้องพูดภาษาไทยชัด มันก็ตามหน้าตาที่เขาให้เป็นลูกครึ่ง เป็นเด็กอินเตอร์คนนึง แต่เบคก็อยากจะพัฒนาภาษาไทย และภาษาอื่นด้วย ก็จะฝึกภาษาไทยด้วยการพูดภาษาไทยทุกวัน แม้ว่าที่บ้านทุกคนจะชอบพูดภาษาอังกฤษกันทั้งบ้าน เราก็จะพยายามพูดภาษาไทยเยอะๆ พิมพ์เยอะๆ
เราเพิ่งเรียนภาษาไทยมา 5 ปีเอง ให้คะแนนตัวเองที่ 7 ก็อยากจะค่อยๆ เก่งขึ้น ตอนนี้มันยังคงมีการพูดภาษาไทย ภาษาอังกฤษปนกัน บางทีก็นึกคำไม่ออกใครมาพูดอะไรกับเรา เรายังต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษก่อนที่จะตอบเขาไป ก็ยังเป็นอุปสรรคอยู่นิดนึง แต่ไม่ได้ทำให้เรารู้สึกกลัว หรือไม่กล้าที่จะรับบทบาทไหน พร้อมพัฒนาตัวเองคะ”
ผันตัวเป็นนักร้องเพราะชอบร้องเพลง ได้ฟังเต็มๆ 1 พ.ค.ไม่ได้โปรโมตแค่ในเมืองไทย
“เบคชอบร้องเพลงมาตั้งแต่เด็กแล้ว แต่เพิ่งจะได้มีโอกาสมาทำ เป็นสิ่งที่เราอยากจะทำจริงๆ ตื่นเต้นค่ะ วันที่ 1 พ.ค. จะได้ฟังเต็มๆ มันคือความชอบของเรา ไม่ว่าจะยังไงเราก็ยังอยากจะกลับไปร้องเพลง การร้องเพลงมันเหมือนเราได้หลุดไปอีกโลกนึง แม้ว่าวันนั้นมันจะหนักแค่ไหนแต่การร้องเพลงมันจะพาให้เราไปอีกที่นึง วันไหนหนักขึ้นรถปุ๊บเบคจะฟังเพลงทันทีเลย แล้วมันจะดีขึ้น
เบคเป็นคนชอบเพลงเศร้า มันอินมากๆ แม้มันจะทำให้เราอ่อนไหวก็เถอะ ครั้งนี้ก็จะทำออกมา 4-5 เพลง ก็มีคนช่วยแต่งเพลงให้ แล้วเบคก็อยากจะลองแต่งเพลงเองสัก 1 เพลง ก็เรียกว่าเตรียมตัวเป็นนักร้อง อาจจะไม่ไดัโปรโมตแค่ในไทยด้วยค่ะ”