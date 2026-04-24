ฮือฮา “ม้า อรนภา” นั่งกรรมการสถาบันพระปกเกล้า ร่วมคัดเลือกนักการเมืองรุ่นใหม่ เคียงข้างผู้ทรงคุณวุฒิจาก 4 ภาคส่วน

กลายเป็นประเด็นฮือฮาอยู่ไม่น้อยเลยทีเดียว หลังจากที่ “ม้า อรนภา กฤษฎี” ได้โพสต์ภาพและข้อความระบุว่า “วันนี้มาเป็นกรรมการคัดเลือกผู้เข้าเรียน สถาบันพระปกเกล้า เพื่อนักการเมืองรุ่นใหม่ที่ดีในอนาคต”
อย่างไรก็ตาม ตำแหน่งดังกล่าวไม่ได้มีแค่ม้า อรนภา เพียงคนเดียว แต่มีผู้ทรงคุณวุฒิจากหลากหลายภาคส่วน โดยสถาบันพระปกเกล้าได้เปิดเผยรายชื่อคณะกรรมการคัดเลือกผู้นำรุ่นใหม่ รวมผู้ทรงคุณวุฒิจาก 4 ภาคส่วน ได้แก่ ภาคการเมือง ภาควิชาการ ภาคบุคลิกภาพและการสื่อสาร และภาคสังคม เพื่อสรรหาและพัฒนาผู้นำรุ่นใหม่ของประเทศ
ภาคการเมือง ประกอบด้วย รศ.ดร.อิสระ เสรีวัฒนวุฒิ เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า, นพ.วีรพันธ์ สุวรรณนามัย สมาชิกวุฒิสภา, คุณหญิงพรทิพย์ โรจนสุนันท์ อดีตสมาชิกวุฒิสภา
อาจารย์พงษ์เทพ เทพกาญจนา อดีตรองนายกรัฐมนตรี, นายณัฐชา บุญชัยอินสวัสดิ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และนางสาววมัลลิกา จิระพันธุ์วาณิช รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่ 1
ภาคบุคลิกภาพ การสื่อสาร และการพัฒนาองค์กร ประกอบด้วย ดร.สมศักดิ์ ชลาชล นายกสมาคมวิชาชีพช่างทำผมไทย, ม้า อรนภา กฤษฎี นักแสดงและ Commentator ด้านบุคลิกภาพและการสื่อสาร, พล.ต.ต.ดร.ศิริวัฒน์ ดีพอ ผู้บังคับการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี 1 และรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และนางพอฤทัย บุณยะจินดา กรรมการมูลนิธิบุณยะจินดา
ภาควิชาการ/สายการเมือง ประกอบด้วย รศ.ดร.อิสระ เสรีวัฒนวุฒิ เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า, คุณธนกร วงศ์ปัญญา บรรณาธิการข่าวไทย สำนักข่าว The Standard, รศ.ดร.พิชญ์ พงศ์สวัสดิ์ รองศาสตราจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, นายวิทวัส ชัยภาคภูมิ อดีตเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า, คุณเสถียร วิริยะพรรณพงศา ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายข่าว, นายแสวง บุญมี เลขาธิการ กกต., นายปัญญา อุดชาชน อดีตตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ และ รศ.ดร.ชมพูนุท โกสลากร เพิ่มพูนวิวัฒน์ รองศาสตราจารย์ประจำสำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ภาคสังคม ได้แก่ ศาสตราจารย์ ดร.พระเมธีวัชรบัณฑิต (หรรษา ธมฺมหาโส) พระราชาคณะชั้นสามัญเปรียญ เจ้าอาวาสวัดใหม่ (ยายแป้น)