“พลอย เฌอมาลย์” เผยความสุขวัย 40 ไม่หาผู้ชาย แต่หาหมาเด็ก อยากเป็นแม่หมา ส่วนไอ้หมาพันธุ์นั้น (ผู้ชายไทป์หมาเด็ก) พอก่อน!

“พลอย เฌอมาลย์” พาคุณแม่อัปความสวย เผยความสุขวัย 40 แค่สุขภาพดี-มีรอยยิ้ม ส่วนเรื่องหัวใจไม่ปิด แต่ไม่มีใครเข้า ขอควงแขนเป็นโสดกับ “คริส หอวัง” ให้มันจบที่นามสกุล “บุญยศักดิ์” อยู่คนเดียวไม่เหงา แต่อยากเป็นแม่หมา กำลังตามหาหมาเด็กมาเลี้ยงอยู่ ส่วนไอ้หมาพันธุ์นั้น (ผู้ชายไทป์หมาเด็ก) พอก่อน!
เพราะความสวยเป็นของคู่กันกับผู้หญิง งานนี้สาว “พลอย เฌอมาลย์ บุญยศักดิ์” เลยไม่รอช้า ขอจูงมือคุณแม่ไปดูแลผิวพรรณ จนออกมาสวยละมุนถูกใจกันทั้งคู่ โดยล่าสุดวันนี้ (24 เม.ย.) ได้เจอพลอย ในงาน LBC CLINIC จับมือ ABSOLUTE จัดกิจกรรม “Own the Mat สวยสตรอง ครองทุก Feed” เจ้าตัวก็ได้เผยถึงโมเมนต์ที่พาคุณแม่ไปทำสวยให้ฟัง ก่อนเปิดใจถึงชีวิตสุดแฮปปี้ในวัย 40 ปี ที่ขอโฟกัสสุขภาพและความสุขของตัวเอง โดยไม่มองหาผู้ชาย แต่กำลังตามหา “หมาเด็ก” มาเลี้ยง
“พาคุณแม่ไปทำสวยมาค่ะ ก็เห็นคุณแม่นั่งสวดมนต์บ่อยๆ แต่ไม่สวยขึ้น (หัวเราะ) ไม่หรอก คือคุณแม่พลอยเขาเป็นคนไม่ทำหัตถการ คือเขาเคยผ่าตัดเก็บโน่นเก็บอะไรอย่างนี้มานานแล้ว แต่ด้วยความที่ว่าเขาเป็นคนไม่ทำหัตถการประเภทฉีดนั่นฉีดนี่ หรือว่าทำเครื่องแบบเลเซอร์ เขาไม่ทำเลย พลอยก็เลยถามว่าแม่เปิดใจไหม ไปกระชับผิวหน้านิดหนึ่ง จะได้รู้สึกสดชื่น เพราะว่าแกก็จะบ่นเรื่องหน้าหย่อนคล้อย ด้วยความที่ว่าตามวัย เราก็อยากให้แกสวยสดใสขึ้น ก็เลยชวนคุณแม่ไปทำหน้าค่ะ จูงมือกันไป”
คุณแม่ติดใจ ทำครั้งแรกแล้วสวยขึ้น
“ตอนนี้คุณแม่เขาจะอยากให้แก้มยกสูงขึ้น อยากผิวดูเปล่งปลั่ง ดูสดใสอะไร แล้วก็อาจจะเป็นเรื่องของริ้วรอยเล็กๆ น้อยๆ ใต้ตา ริ้วรอยที่คอ แต่คุณแม่เขาจะมี reference คืออย่าเปลี่ยนหน้าแม่เยอะนะ แม่ขอเหมือนเดิม แต่ว่าขอดูเหมือนมีฟิลเตอร์ เดินออกมาเหมือนคนใส่ฟิลเตอร์แล้ว (หัวเราะ) คือขอสวยแบบดูเป็นธรรมชาติ นี่คุณแม่เขาเพิ่งไปทำครั้งแรก สวยขึ้นเลย หน้ายกเลย ชีชอบ ชีติดใจแล้ว”
ไม่กล้าแซวเยอะ เดี๋ยวเหลิง
“เดี๋ยวนางเหลิง ไม่กล้าแซวเยอะ แต่คือเขาก็ดูเด็กขึ้นค่ะ แปลว่ายิ่งถ้าเขาได้เข้าไปทำทุกๆ 1 เดือน เข้าไปดูแล เขาก็จะดูเด็กขึ้นๆ อย่างพลอยเข้าทุกเดือน มากสุดนี่คือเว้น 1 เดือน บางทีไม่ได้เข้า แต่ส่วนมากจะเข้าไปดูแลผิวหน้าทุกๆ เดือน พอขยันเข้าไป 1 ปี มันก็เห็นได้ชัดว่าเออเราก็ดูสดใสขึ้น ดูผิวมีน้ำมีนวลขึ้น รูขุมขนที่เคยห่างมันก็กระชับมากขึ้น ทุกอย่างมันคือมาหมด ทั้งงานผิวงานอะไรด้วย”
ส่วนตัวเองตอนนี้ขยันออกกำลังกาย ทั้งไปวิ่งและเล่นเซิร์ฟ
“เอาทุกอย่าง (หัวเราะ) จริงๆ เป็นคนชอบทำกิจกรรมกลางแจ้ง ชอบออกกำลังกายอยู่แล้วค่ะ อย่างกิจกรรมที่ทุกคนเห็นก็จะมีดำน้ำ แล้วก็เพิ่งเปิดใจให้เล่นเซิร์ฟ เซิร์ฟจริงๆ เล่นเมื่อ 5 ปีที่แล้ว แต่พักหลังก็กลับไปเล่น นี่จะเข้าซีซั่นแล้วค่ะ เดี๋ยวพลอยก็จะกลับไปเล่นสิ้นเดือนนี้ แล้วก็มีก่อนหน้านี้ก็มีเล่นสโนว์บอร์ด แต่พลอยเลิกเล่นไปแล้ว เพราะว่าพลอยแพ้ความเย็น พลอยแพ้มาก ไปประเทศหนาวๆ ไม่ได้ ก็เลยต้องเลิกเล่นค่ะ”
ไม่ได้จริงจังถึงขนาดจะไปแข่งทีมชาติ แค่ทำอะไรแล้วก็ต้องตั้งใจ
“ไม่ได้ถึงขนาดจะแข่งทีมชาติอะไรค่ะ แต่ว่าเหมือนพลอยเป็นคนถ้าเล่นแล้ว ตั้งใจทำอะไรแล้ว ก็ต้องตั้งใจทำให้ได้อะไร อย่าง Beginner เขาจะเล่นเป็น Softboard ก่อน บอร์ดสีฟ้า เป็นบอร์ดโฟม พอเราขึ้นได้ เราเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาได้แล้วเนี่ย เราก็จะขึ้น Hardboard เดี๋ยวไปทริปนี้ก็จะขึ้น Hardboard แทน จะฝึก เพราะมันก็จะทรงตัวยากกว่านิดหนึ่งค่ะ
จริงๆ คลื่นประเทศไทย ที่ Memory Beach ตรงจังหวัดพังงาเล่นง่าย เป็นหาดยาวแล้วก็น้ำไม่ลึกมากค่ะ น้ำเหนือหัวพลอยประมาณนิดเดียว แล้วก็น้ำไม่เป็นแอ่ง มันไม่อันตราย ว่ายออกไปมันอยู่ในความลึกที่เรายังสามารถเอาอยู่ได้ แล้วคลื่นก็สวย สนุกค่ะ มันก็เป็นกิจกรรมอะไรที่ ตอนแรกพลอยก็ไม่คิดว่าพลอยจะทำได้ แต่ว่าพลอยก็ไปจ้างครูมาสอน ก็เอาให้มันได้ มันก็สนุกดีเหมือนกันค่ะ เพราะตอนนี้อยากจะเล่นกีฬาให้มากที่สุด เท่าที่ตัวเองจะเล่นได้ เพราะกลัวว่าพอเราอายุมากขึ้นแล้ว ความสามารถเราจะถูกจำกัดมากขึ้นๆ
ที่ผ่านมาหลายคนจะเห็นว่าพลอยจะเล่นกีฬา เดี๋ยวไปปั่นจักรยาน เดี๋ยว Weight Training เดี๋ยวพิลาทิส เดี๋ยวไปวิ่ง เดี๋ยวไปนู่นนี่ ตีแบด ไปทำอะไรก็ไม่รู้ เยอะแยะไปหมดอะไรอย่างนี้ คือตอนนี้ทำทุกอย่างเท่าที่ทำได้ค่ะ แต่เซิร์ฟบอร์ดมันก็ไม่ผาดโผนขนาดนั้น คลื่นเมืองไทยน่ารักค่ะ น่ารักเล็กๆ อบอุ่นๆ คลื่นเมืองไทยน่ารักเล็กๆ อบอุ่น ถ้าไปเล่นที่ออสเตรเลียน่ะตายแน่ แต่ว่าอันนี้คือแบบน่ารัก มันเป็นอะไรที่เรายังสามารถจับต้องได้ค่ะ แล้วก็มีสาวๆ ไปเล่นเยอะนะ สาวๆ เขาก็ขึ้นบอร์ดกันได้สบายๆ เลย จริงๆ คนอายุ 70 ยังไปเรียนเลยค่ะ แล้วเขาก็ขึ้นบอร์ดอยู่ข้างๆ พลอย มีคุณลุงคนหนึ่ง 70 แกก็เล่นน่ะ แล้วแกขึ้นบอร์ดได้พลอยดีใจมาก ตบมือให้เขาใหญ่เลย เขาทำได้ เราก็ต้องทำได้”
ขนลุกเลขอายุ 40 รู้ตัวความแข็งแรงน้อยลงมาก
“ขนลุกค่ะ คือพอ 40 ปุ๊บ นี่แบบโอ้ยหนาว (หัวเราะ) พลอยรู้สึกว่า พอพลอยเริ่มอายุ 40 เนี่ย ความแข็งแรงของพลอยมันน้อยลง มันไม่เหมือนเมื่อก่อน แล้วพลอยก็รู้ว่าถ้าพลอยอายุมากขึ้นกว่านี้ประมาณ 50 ขึ้นไป พลอยก็จะเริ่มแก่มากๆ แล้ว เริ่มจะทำอะไรช้าลง หรือว่าเราจะไม่สามารถเล่นกีฬาที่เราชื่นชอบได้เหมือนเดิมแล้ว ตอนนี้ก็เลยพยายามเล่นกีฬาที่ตัวเองชอบให้มากที่สุด เพราะไม่มั่นใจเหมือนกันว่าตอนนั้นจะทำได้หรือเปล่า
แต่สำหรับเทรนด์การดูแลสุขภาพในเรื่อง Longevity เนี่ย พลอยเชื่อว่าพลอยไปถึง ณ จุดนั้น พลอยยังเล่นกีฬาได้อยู่ แต่แค่เหมือนคิดว่าเราต้องดูแลตัวเองให้มันพร้อม ให้มันดีอะไร ก็นี่แหละค่ะ ปูเข้าไว้ การออกกำลังกาย การสร้างกล้ามเนื้อ การดูแลตัวเองจากภายในและภายนอก ตอนนี้เราต้องเริ่มแล้ว จริงๆ พลอยเริ่มตั้งแต่อายุ 30 แล้ว จัดหนักๆ เลย เพราะพลอยเชื่อว่าตอนพลอยอายุ 50 พลอยยังมีแรงเหมือนอายุ 40 อยู่แน่นอน เป็นการวางแผนระยะยาวให้ตัวเอง”
สุขภาพตอนนี้แข็งแรงดี น้ำหนักขี้นมาถึง 12 กิโลแล้ว
“แข็งแรงดีค่ะ ตอนนี้น้ำหนักขึ้นมา 12 โลแล้วค่ะ ตอนนี้แข็งแรงค่ะ แล้วก็สุขภาพไม่มีปัญหาเลย ไปตรวจมาอีกรอบแล้ว ทุกอย่างก็ปกติดีค่ะ ไม่มีอะไรไม่ดีเลย เอาอยู่ค่ะ แต่มันก็ต้องดูอีกนิดหนึ่ง หมายความว่าเราก็ต้องตรวจสุขภาพไปเรื่อยๆ เพราะว่าตอนนี้ก็ยังทานยาอยู่ แต่ว่าโดยภาพรวม พลอยไม่ได้มีอะไรหนักใจ ไม่ได้มีอะไรเครียด เพราะมันผ่านจุดนั้นมาแล้ว แล้วเราเห็นคนที่เขาหนักกว่าเราเยอะ เพราะฉะนั้นพลอยรู้สึกว่าสิ่งที่พลอยเผชิญอยู่ บางทีเราไปเห็นของคนอื่นที่มันหนักกว่า เหมือนเรารู้สึกว่าของเราเป็นเรื่องเล็กไปเลย ก็ยังสู้ต่อไป พลอยรู้สึกว่าพลอยโชคดีมากที่เราได้มีโอกาสกลับมาดูแลตัวเอง ได้กลับมามีชีวิตอีกครั้งหนึ่ง”
เล่าย้อนตอนตรวจเจอมะเร็งเต้านม รู้สึกแย่ ห่อเหี่ยว และหดหู่ไปหมด
“ตอนนั้นก็รู้สึกแย่ แย่มาก ห่อเหี่ยว หดหู่ไปหมด ตอนนี้ก็เป็นช่วงที่โอเคแล้ว แข็งแรง น้ำหนักขึ้นมา 12 กิโล ไขมัน สุขภาพดีมาก ผลตรวจเลือดมาหมอบอกว่าเป๊ะมาก ดีมาก แข็งแรงมาก คุณหมอภูมิใจมากตอนนี้ค่ะ”
ทำบุญบริจาคเงินให้สถาบันมะเร็งแห่งชาติ
“ใช่ๆ ก็แอบทำบุญเล็กน้อย ช่วยเหลือกัน แล้วมีไปที่ธรรมศาสตร์ด้วย คุณแม่แกก็ชอบทำบุญ”
เผยความสุขของสาววัย 40 ปี คือมีสุขภาพดี มีแรง มีรอยยิ้ม
“ตอนนี้เหรอคะ เอาตรงๆ ไหมคะ ตอนนี้ไม่หาผู้ชายค่ะ ตอนนี้หาหมาค่ะ (หัวเราะ) หาหมาเด็กค่ะ หมาจริงๆ (หัวเราะ) ไม่ได้หมาคน หาหมาเด็กอยู่ค่ะตอนนี้ ความสุขของพลอย ความสุขของผู้หญิงวัย 40 ไม่มีอะไรมาก ขอแค่สุขภาพดี มีรูปร่างที่ดี แล้วเราก็ยังมีแรง มีพลัง มี กำลังใจที่จะไปออกกำลังกาย ไปทำหน้าที่ในชีวิตของเรา แล้วก็มีรอยยิ้ม พลอยว่ามันเป็นเรื่องที่เราแฮปปี้แล้ว และก็นี่แหละค่ะอย่างที่บอก หมาเด็กสักตัวหนึ่งค่ะ หมาเด็กนะคะ หมาจริงๆ ค่ะ”
กำลังตามหาน้องหมาเด็กมาเลี้ยง ส่วนไอ้หมาพันธุ์นั้น (ผู้ชายไทป์หมาเด็ก) ต้องพอก่อน
“พอก่อน ไอ้หมาพันธุ์นั้นพอก่อน (หัวเราะ) ไอ้หมาพันธุ์นั้นพอก่อน ตอนนี้หาหมาเด็กมาเลี้ยงอยู่ค่ะ กำลังหาน้องหมามาเลี้ยงอยู่จริงๆ”
ลั่นตอนนี้อยากเป็นแม่หมา ให้มันจบที่นามสกุล “บุญยศักดิ์”
“อยากเป็นแม่คนค่ะ แต่เป็นแม่หมา อยากเป็นแม่หมาตอนนี้ค่ะ (แต่คนเสียดายความสวย?) ให้มันจบที่บุญยศักดิ์นี่แหละค่ะ (หัวเราะ) มันคงไม่มีต่อแล้วค่ะ มันจะจบที่บุญยศักดิ์นี่แหละค่ะ จริงๆ แล้วพลอยจะอยู่เป็นเพื่อนพี่คริส หอวัง ไปเรื่อยๆ ค่ะ”
ไม่ได้ปิดใจ แต่ไม่มีใครเข้ามา จะอยู่แบบโสดๆ ไปกับ “คริส หอวัง”
“ไม่ได้ปิด แต่ไม่มีใครเข้ามา (หัวเราะ) ไม่ได้ปิดค่ะ คือจริงๆ ไม่ได้ปิด แต่ว่าไม่ได้หา ไม่ได้มอง แล้วก็ตอนนี้ก็คิดว่าตัวเองมีความสุขดี กับสิ่งที่ตัวเองเป็นอยู่ มี Relationship กับตัวเอง รักตัวเองอยู่ จะจับมือไปกับพี่คริส หอวัง จับมือค่ะ จะควงแขนพี่คริส หอวัง ไปเรื่อยๆ เลยค่ะ เห็นช่วงนี้นางโดนแซวอยู่ เราก็แบบแหม เดี๋ยวเราจะควงแขนพี่คริสไปด้วยค่ะ”