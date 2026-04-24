วิกฤตวงการบันเทิงหนัก งานแสดงหด “ไนกี้ นิธิดล” ปัดเลิก!!! แค่ฟิตหุ่นเตรียมร่าง ปรับวิธีคิด และการดำเนินชีวิตใหม่

แม้วิกฤติวงการบันเทิงจะหนักหนาสาหัสพางานหดหาย จนทำให้พี่น้องเพื่อนพ้องนักแสดง และเพื่อนร่วมงานในวงการตกงานกันเป็นแถบ แต่สำหรับพระเอกสายบุญกล้ามแน่น 'ไนกี้-นิธิดล ป้อมสุวรรณ' ก็ยังย้ำจุดยืนเรื่องงานแสดง ที่ยืนหยัดทำในสิ่งที่รักและตั้งใจมาตลอด ไม่หายหน้าไปไหน ไม่ได้เปลี่ยนใจออกจากวงการ แค่พักฟิตร่าง ดูแลสุขภาพเพื่อรับโปรเจกต์ใหม่ เน้นสู้ภาวะวิกฤตด้วยการปรับแนวคิดและมุมมองชีวิต สร้างแรงบันดาลใจใหม่ ๆ ให้ตัวเองและผู้คนด้วยการทำงานที่แตกต่างไปจากเดิม
ซึ่ง “ไนกี้” กล่าวว่า... “สำหรับวิกฤตวงการบันเทิง ผมรู้สึกว่าเราเองต้องปรับตัวเหมือนกันครับ อาจจะด้วยสภาพเศรษฐกิจ และอะไรหลาย ๆ อย่าง ช่องหลัก ๆ ก็อาจจะผลิตงานลดลง ทำให้มีผลกับหลาย ๆ คนที่กำลังเจอผลกระทบอยู่ แม้ช่วงหลังจะมีผู้จัดฯ หน้าใหม่ ติดต่อเข้ามาเยอะทั้งงานละครและซีรีส์ แต่เราก็คัดกรองมากขึ้น เลือกรับงานมากขึ้น เพราะไม่อยากมีปัญหาเรื่องการถูกโกงเงิน แล้วต้องมานั่งเสียเวลาตามทวงกันทีหลัง ทำให้เหมือนงานแสดงลดลง แต่จริง ๆ แล้วก็มีงานอื่น ๆ เข้ามานะ ช่วงที่ว่างผมก็มองว่ามันเป็นโอกาสที่ดีเหมือนกัน ทำให้เราได้มีเวลาคิด ได้ปรับเปลี่ยนมุมมอง ว่าช่วงไหนที่เราว่างจากงานแสดงก็แค่ไปโฟกัสเรื่องอื่น ได้มีเวลาออกกำลังกายดูแลรูปร่าง ฟิตหุ่น พักผ่อน เพราะที่ผ่านมาผมทำงานหนักมาตลอด ไม่ได้พักเลย ก็ถือเป็นช่วงเวลาที่เรามีเวลาได้พัฒนาตัวเอง ดูแลสุขภาพตัวเองมากขึ้น แล้วก็เตรียมพร้อมสำหรับโปรเจกต์ใหม่ ๆ แล้วก็ยังโชคดีตรงที่ ก็ยังมีงานเข้ามาตลอด ให้ได้ลองทำอะไรใหม่ ๆ อย่างบางงานก็คาดไม่ถึงว่าจะได้ทำด้วยซ้ำ แต่ก็ได้ทำ ซึ่งตั้งแต่เข้าวงการมาชีวิตก็มีความเปลี่ยนแปลงมาตลอด ผมได้ทำงานแทบจะทุกอย่างแล้ว เลยมองว่าทุกวิกฤตมักจะมีโอกาสซ่อนอยู่ เดี๋ยวก็มีงานมีโอกาสดี ๆ เข้ามาอีก แล้วก็มีโปรเจกต์ที่ท้าทายเรามากขึ้นเข้ามาแค่นั้นครับ เท่าที่มองไว้ตอนนี้ก็อาจจะมีเซอร์ไพรส์นะ อนาคตไม่แน่อาจจะได้เห็นไนกี้ทำอะไรใหม่ ๆ แบบที่ไม่เคยเห็นมาก่อนเลยก็ได้ (หัวเราะ) แต่ตอนนี้ก็ยังโฟกัสแค่เรื่องการแสดงอยู่ครับ แล้วก็ยังมีผลงานให้แฟน ๆ ได้ติดตามอยู่ อย่างตอนนี้ก็มีละครเรื่อง อกธรณี ทางช่อง One31 ที่ออกอากาศทุก วันจันทร์-พฤหัส เวลา 1 ทุ่มตรง แล้วก็เร็ว ๆ นี้จะมีซีรีส์ ทวง2 กับทางช่อง MONO29 แล้วก็อีกงานที่ถือเป็นสิ่งดี ๆ ที่เข้ามา และผมได้ทำก็คือ การพาแฟน ๆ ไปร่วมทริปทำบุญไหว้พระนี่แหละครับ อันนี้คืองานอีกงานที่ชอบเลย เพราะปกติผมชอบทำบุญ สวดมนต์ ไหว้พระ นั่งสมาธิอยู่แล้ว แล้วทาง #Luckylifetour ของ บริษัท กนกลักษณ์659 เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด ก็ติดต่อมา ให้เราพาคนไปร่วมทริป ครั้งที่แล้วพาทุกคนไปกราบ 5 พระเกจิฯ ดังแห่งภาคอีสานมาแล้ว พอมาถึงทริปนี้ก็ได้พาไป เสริมพลังปัญญาบารมี กันที่ภาคกลางอีก ที่สำคัญคือจะได้พาทุกคนไปกราบขอพร หลวงพ่อช้าง เตชะปัญโญ (พระครูปลัดสุวัฒนอนุตตรคุณ) ท่านเจ้าอาวาส วัดจุกเฌอ แปดริ้ว จ.ฉะเชิงเทรา (พ่อบุญธรรม) ของผมอีก ได้ไปฟังธรรมจาก พระอาจารย์สุชาติ วัดญาณสังวราราม และเสริมสิริมงคลกับ หลวงพ่อบุญส่ง วัดสันติวรนาราม แถมได้ปาร์ตี้ผลไม้แบบจัดเต็ม ซึ่งทริปนี้ผมอยากให้ทุกคนไปมากครับ ยิ่งได้ไปกราบหลวงพ่อช้างที่ท่านเป็นพระที่ปิดทองหลังพระมาตลอด คอยช่วยเหลือคนอื่นมาตลอด ทั้งผู้ป่วยติดเตียง ผู้คนที่ตกทุกข์ได้ยาก โรงพยาบาล สถานศึกษา เงินที่ทุกท่านเอามาทำบุญท่านเอาไปบริจาคต่อ เอาไปช่วยคนอื่นหมด อะไรที่เป็นประโยชน์กับคนอื่นท่านทำ และพ่อเองท่านก็จะคอยสอนทุกคนเสมอครับว่า การทำบุญทุกครั้งให้เราทำแบบมีสติมีปัญญา ไม่ทำแบบงมงาย ทำบุญเพื่อขัดเกลาจิตใจ ชำระความตระหนี่ ทุกครั้งที่ไปกราบท่าน ไปช่วยงานท่าน ท่านจะให้แง่คิดดี ๆ กลับมาใช้ในการดำเนินชีวิตตลอดครับ ก็เลยอยากชวนทุกท่านมาทำบุญในทริปนี้ด้วยกันสักครั้ง มารับน้ำมนต์ มารับพรดี ๆ รับพลังดี ๆ จากพ่อ ผมเชื่อว่าทุกคนล้วนมีปัญหาในชีวิตที่แตกต่างกันออกไป แต่ถ้าได้มาเจอพ่อ มาฟังธรรม มาทำบุญ ก็อาจจะได้แสงสว่างนำทางกลับไป หรือจะมากราบขอพร ท้าวเวสสุวรรณ (ปู่รุ่งเรือง - ปู่ร่ำรวย) ก็ได้นะครับ รับรองว่าทริปนี้จะได้อื่มทั้งบุญ อิ่มทั้งใจ อิ่มทั้งความสุขอีกทริปแน่นอนครับ”
