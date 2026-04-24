“โรสแมรี่” ใจสลาย ลูกชายถูกเพื่อนที่ไว้ใจล่วงละเมิดทางเพศ เสนอให้เงิน 5 หมื่น แต่ขอผ่อนจ่าย 24 เดือน!

ทำเอาใจคนเป็นแม่แตกเป็นเสี่ยงๆ หลังจากลูกชายถูกเพื่อนที่รู้จักและไว้ใจกันมานานล่วงละเมิดทางเพศ หลังมาชวนลูกชายไปเที่ยวเขาใหญ่ งานนี้อดีตนักร้องชื่อดัง “โรสเมรี่ คาฮันดิง” ได้ตัดสินใจเล่าเรื่องดังกล่าวลงในเฟซบุ๊กส่วนตัว ลั่นไม่อยากแจ้งความ แต่อยากให้รู้สึกผิดจากใจจริงๆ ขณะที่ลูกชายนอนร้องไห้ทั้งคืน
“เมื่อวันก่อนมีเพื่อนคนหนึ่ง มาชวนลูกชายไปเที่ยวเขาใหญ่ พัก 1 คืน เพื่อนคนนี้รู้จักกันมานาน ไว้ใจกัน จึงไม่ได้คิดอะไร ก็ให้ไปด้วยกัน
หลังกลับมาลูกชายมีอาการซึม จึงสอบถามว่าเป็นอะไร เขาเลยเล่าว่า โดนล่วงละเมิดทางเพศ คือตอนราวๆ เที่ยงคืนก็นอนหลับไปปกติ จะกระทั่งรู้สึกตัวขึ้นมา และรู้สึกว่าอวัยวะเพศถูกจับอยู่ ตอนนั้นรู้สึกกลัวเลย ‘เขาบอกว่านอนไปตอนเที่ยงคืน ตื่นมาตีสอง กำลังโดนจับอวัยวะเพศ จับแบบไม่ดี เขารู้สึกกลัว แต่โดนกอดไว้แน่นจนคว้าโทรหาแม่ไม่ได้”
หลังจากลูกเล่าเรื่องนี้ โรสได้ติดต่อกลับไปพูดคุยกับเพื่อนเพื่อสอบถามเรื่องดังกล่าว เพื่อนก็อ้างว่าหยอกเล่นกัน แต่ลูกบอกว่าไม่ใช่ ไม่ใช่การหยอกเล่น เป็นการล่วงละเมิด
ปกติลูกชาย นิสัยเรียบๆ เป็นคนเงียบๆ อยู่แล้ว พูดเพราะ แต่น้องกล้าเล่าเรื่องนี้แสดงว่าน้องไม่โอเค ‘ในโรงเรียนก็ล้อเล่นจับจู๋ล้อกัน แต่อันนี้เขาเป็นผู้ใหญ่ เขาทำกับผมแบบนี้ได้ยังไง’
โรสเคลียร์กันเบื้องต้นแล้ว แต่รู้สึกไม่โอเค ทีแรกเขาอยากจ่ายเงิน 20,000 บาท ขอผ่อนจ่าย แต่มันตีเป็นราคาไม่ได้ต้องกำลังเข้าวัยรุ่น ตอนเล่าก็ก้มหน้าตลอด ไม่กล้านอน ผวา
ต่อมาเขาเสนอจ่าย 50,000 บาท แต่ขอผ่อน 3,333 บาท 6 เดือนแรก และจะจ่ายอีก 1,666 อีก 18 เดือน ซึ่งโรสไม่โอเค
ถามว่าอยากเข้าแจ้งความไหม ตอนนี้ไม่ได้อยากให้เป็นเรื่องใหญ่โต แค่อยากให้เขาสำนึกผิดในการกระทำของเขา สำนึกผิดจากใจจริงๆ ว่าเขาทำกับลูกเราอย่างนี้ไม่ได้ กับลูกใครก็ไม่ควรทำทั้งนั้นค่ะ”
//////// เมื่อคืนน้องนอนร้องไห้ทั้งคืน บอกให้กอดผมแน่นๆ คุณแม่อย่าไปไหน ผมกลัวแม่ใจสลายมาก ยังไม่ได้นอนเลย”