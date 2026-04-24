“จีซู BlackPink” เป็นนักแสดงหญิงเอเชียคนแรกคว้ารางวัลดาวรุ่งแห่งปีในเทศกาลซีรีส์นานาชาติเมืองคานส์ แต่โดนชาวเน็ตแอนตี้หนัก

เป็นปีที่ทั้งดีและร้ายสำหรับ “จีซู” พี่ใหญ่จากวง BlackPink เลยทีเดียวเมื่อล่าสุดหลังเจอกระแสแอนตี้เพราะข่าวฉาวล่วงละเมิดทางเพศของพี่ชาย ล่าสุดเจ้าตัวก็มีข่าวดีให้แฟนๆได้ชื่นใจกันบ้างเมื่อได้รับการประกาศเป็นนักแสดงหญิงดาวรุ่งยอดเยี่ยมในเทศกาลละครนานาชาติ ซึ่งนับเป็นนักแสดงหญิงเอเชียคนแรกที่คว้ารางวัลนี้ แต่ก็มิวายโดนชาวเน็ตวิจารณ์ยับ
ตามรายงานระบุว่า จีซู ได้เดินทางไปร่วมงาน 2026 Cannes International Series Festival ที่ฝรั่งเศส โดยเธอได้รับรางวัล Madame Figaro Rising Star Award หรือรางวัลนักแสดงดาวรุ่ง ซึ่งนับเป็นนักแสดงเอเชียและนักแสดงหญิงเอเชียคนแรกที่คว้ารางวัลนี้จนแฟนๆแห่ชื่นชมที่เธอเป็นตัวแทนของคนเอเชียบนเวทีโลก สามารถทำได้ดีทั้งในฐานะนักแสดงและนักร้อง และยังมีแพลนที่จะขยายบทบาทอื่นอีกในอนาคต
แม้จะมีเสียงชื่นชมจากแฟนๆ แต่บรรดาชาวเน็ตบางส่วนก็พากันถกเถียงผลการตัดสิน โดยชี้ให้เห็นว่ามีนักแสดงหญิงชาวเกาหลีหลายคนที่มีผลงานมากกว่าและได้รับการยกย่องจากนักวิจารณ์มากกว่า แต่กลับถูกมองข้ามไป
“มีนักแสดงหญิงตั้งเยอะแยะทั้ง ซองฮเยคโย, ซอนเยจิน, แบซูจี, คิมดามี, ฮันโซฮี, และ ไอยู แต่สุดท้าย จีซู คว้ารางวัลไป แค่ใช้เงินฟาดก็ได้แล้ว น่าเศร้า!”
“ฉันสามารถบอกชื่อนักแสดงหญิงเกาหลีและเอเชียได้เป็น 20 ชื่อที่แสดงดีกว่าและมีผลงานเป็นที่รู้จักทั่วโลกมากกว่าแต่สิ่งหนึ่งที่สาว BP ทำคือใช้เส้นสายเพื่อซื้อรางวัลจากเวทีต่างจากเพราะไม่สามารถชนะรางวัลอะไรในบ้านตัวเองได้”
นักวิจารณ์บางคนไปไกลกว่านั้น โดยกล่าวหาว่าเส้นสายในวงการอาจมีส่วนในการที่เธอได้รับรางวัล ข้อกล่าวหาเหล่านี้ถูกส่งต่อแพร่กระจายไปอย่างรวดเร็ว ชาวเน็ตบางส่วนถึงขั้นบอกว่ารางวัลนี้ขาดความเหมาะสมอย่างมาก
อย่างไรก็ตามทางฝ่ายที่ปกป้องก็ระบุว่า รางวัลดาวรุ่งนี้ออกแบบมาเพื่อยกย่องบุคคลสำคัญระดับโลกที่กำลังมาแรง มากกว่าที่จะมอบรางวัลให้กับผู้ที่มีอาชีพการงานยาวนานอยู่แล้วเพียงอย่างเดียว
ปฏิกิริยาที่แตกต่างกันนี้สะท้อนให้เห็นถึงการตรวจสอบอย่างต่อเนื่องที่ไอดอลเคป็อปต้องเผชิญเมื่อเปลี่ยนบทบาทมาเป็นนักแสดง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพวกเขาได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติอย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะมีข้อโต้แย้งอย่างไรก็ตาม การที่จีซูได้รับรางวัลCanneseries นั้นได้ทำให้เธอกลายเป็นจุดสนใจของการสนทนาระดับโลกอย่างปฏิเสธไม่ได้ และเป็นการตอกย้ำอิทธิพลที่เพิ่มขึ้นของเธอที่ก้าวข้ามวงการเคป็อปไปแล้ว