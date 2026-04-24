เจ็บหนัก “บิ๊ก ผญบ.ฟินแลนด์” สูญ 10 กว่าล้านเพราะคนใกล้ตัว ลั่นไม่ฟ้อง แต่ขอตัดขาด!

จุดชนวนสงสัยให้แฟนคลับ หลังจากที่ “บิ๊ก ธิติวุฒิ วารุณ” หรือ “บิ๊ก ผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ โพสต์เรื่องราวฝันร้าย ที่สุดท้ายกลายเป็นจริง เงินหาย 10 กว่าล้าน เพราะคนใกล้ตัว รู้ว่าใครมีอึ้ง
“ฝันมาหลายเดือนล่ะ ฝันว่า ‘เงินหาย จำนวนมาก’ 10 กว่าล้าน ไม่อยากตื่นกลัวเป็นความจริง
เมื่อคืนฝันว่า .. เอ๊ะซื้อรถ 5 ล้าน ซื้อบ้าน รวมแต่ง8 ล้าน ทำศัลกรรมเกาหลี 2 ล้าน นาฬิกาหรูเรือน1 ล้าน มีทองคำแท่งเก็บ50 กว่าบาท บินต่างประเทศ กินหรูนั่งบิสิเนส หรูฉ่ำ เอาเงินมาจากไหน..?? ส่วนกูซื้อแต่ละอย่าง คิดแล้วคิดอีก
ทุกโพสต์ก็เป็นแค่ความฝัน ฝันที่ไม่อยากตื่นเลย
ตอนหลับและในความฝันเมื่อคืน ข้าพเจ้าจำได้ว่า ไม่ฟ้องใครเด้อ ถือว่าเงินตัวนั้นเสียไปแล้ว ก็แลกกับความปังที่จะได้เยอะกว่าเดิมในปีหน้า สาธุๆ ตัดเงิน ตัดความสัมพันธ์ ตลอดกาล ตื่นแล้วจ้าทำงาน ทำงาน
งานนี้ชาวเน็ตจับพิรุธว่าน่าจะหมายถึง “โกกิ” น้องสาวแท้ๆ ที่พักหลังชีวิตเปลี่ยนไป อู้ฟู่มีฐานะแบบก้าวกระโดด ใช้รถหรู แบรนด์เนม