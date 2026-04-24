“บัว สโรชา” ผวาหนัก ชายชุดดำปีนบ้านกลางดึก พบพกมีดและน้ำกระท่อม ลั่นไม่เคยเห็นด้วยปล่อยครอบครองสารเสพติดเสรี (คลิป)

น่ากลัวจนทนไม่ไหว ต้องออกมาโพสต์เตือนภัย สำหรับ “บัว สโรชา วิริยะเมตตากุล” น้องสาว “บีม กวี ตันจรารักษ์” หลังมีเหตุการณ์ระทึก ถูกชายชุดดำปีนเข้ามาในบ้าน ทำทุกคนผวากันหมด โดยบัวเล่าเหตุการณ์เอาไว้ว่า
“เมื่อคืนนี้เป็นคืนที่ยาวนานมาก คนทั้งบ้านกลัวกันหมดเพราะมีคนแปลกหน้าใส่ชุดดำทั้งตัว ปีนเข้ามาในบ้านจนต้องเรียกตำรวจมา พอค้นกระเป๋าเจอขวดน้ำอัดลมขวดใหญ่ที่มีน้ำกระท่อมอยู่เต็มเลยพร้อมมีดพก
พี่ๆ เจ้าหน้าที่สน.โคกครามเดินทางมาเร็วมากๆ และทำการจับกุมผู้บุกรุกทันที ขอบคุณพี่ๆ เจ้าหน้าที่ทุกคนนะคะ
จากเหตุการณ์นี้ส่วนตัวด้วยความเป็นแม่ของลูกสองคน บัวไม่เคยเห็นด้วยกับเรื่องการขายหรือครอบครอง(สารเสพติดใดๆ ก็ตามเสรี) โดยเฉพาะใบกระท่อมที่มีขายอยู่ทุกซอกทุกมุมของประเทศแบบนี้เลย
มันควรแล้วหรือคะที่ยังต้องให้เด็กที่กำลังเติบโตขึ้นมาต้องเข้าถึงสิ่งเหล่านี้ได้อย่างง่ายดายขนาดนี้ นี่ยังโชคดีที่ไม่มีใครบาดเจ็บ แต่ตอนนี้บัวก็สะดุ้งทุกครั้งที่ได้ยินเสียงเปิดปิดประตูค่ะ ขอให้ไม่ต้องมีใครต้องมาเจอเรื่องแบบนี้อีกค่ะ และขอเป็นอีกเสียงที่คัดค้านเรื่องการครอบครอง ขายหรือเสพสิ่งเสพติดทุกชนิดอย่างสุดใจค่ะ”