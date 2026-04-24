Mantra.Ad x SPU ปฏิวัติวงการ Creative Tech เมื่อจินตนาการใช้งานง่ายและสมจริงที่สุดด้วย Easy Media

Mantra.Ad x SPU: ปฏิวัติวงการ Creative Tech เมื่อ “จินตนาการ” ใช้งานง่ายและสมจริงที่สุดด้วย Easy Media ในโลกของการสร้างสรรค์คอนเทนต์ “ความสมจริง” คือเส้นแบ่งระหว่างงานทั่วไปกับงานระดับมาสเตอร์พีซ
นายอธิราช ชูเรือง CEO Mantra กล่าวว่า “วันนี้ Mantra.Ad แพลตฟอร์ม AI ชั้นนำ พร้อมแล้วที่จะทลายทุกขีดจำกัดเดิมๆ ผ่านความร่วมมือครั้งสำคัญกับ มหาวิทยาลัยศรีปทุม (SPU) เพื่อมอบเครื่องมือที่ทรงพลังที่สุดให้แก่นักศึกษาและคนทำงานสาย Production ทั่วประเทศ เหนือกว่าด้วยความสมจริง ปลดล็อกศักยภาพด้านสรีระมนุษย์ 18+
Mantra.Ad ภาคภูมิใจที่เป็นแพลตฟอร์มเพียงหนึ่งเดียวในประเทศไทย ที่มาพร้อมความสามารถในการสร้างสรรค์ AI ในเวอร์ชันที่เปิดกว้างและสมจริงสูงสุด โดยเฉพาะการถ่ายทอดรายละเอียดของสรีระและร่างกายมนุษย์อย่างลึกซึ้ง
• ความสมจริงในทุกมิติ: เทคโนโลยีของเราช่วยให้การสร้างภาพร่างกายมนุษย์มีความซับซ้อนและแม่นยำ ไม่ว่าจะเป็นการนำไปประยุกต์ใช้ในเทคนิคทางการแพทย์เพื่อจำลองอวัยวะภายใน หรือการศึกษากายวิภาคที่ต้องการความละเอียดสูง
• ปลดปล่อยภาพในหัวให้เป็นจริง: สำหรับศิลปินและคนทำ Production ความสามารถนี้หมายถึงการดึงเอา "ภาพในจินตนาการ" ออกมาได้ตรงตามความต้องการมากที่สุด โดยไม่มีข้อจำกัดด้าน AI Filter ที่มักจะบิดเบือนสัดส่วนร่างกาย ทำให้ Mantra.Ad เป็นเครื่องมือที่ทำภาพได้เสมือนจริงที่สุดในขณะนี้
อัปเกรดเครื่องมือใหม่: พลิกโฉมงาน Media ให้เป็นเรื่อง Easy ภายใต้สโลแกน "Easy Media" เราอัปเวอร์ชันใหม่เพื่อให้การทำงานระดับ High-end กลายเป็นเรื่องง่ายสำหรับทุกคน
• seeDream 5.0 (Static Image Generation): ก้าวกระโดดของการสร้างภาพนิ่ง ให้รายละเอียดแสง เงา และผิวสัมผัส (Texture) ของมนุษย์ที่สมบูรณ์แบบ เหมาะสำหรับภาพนิ่งโฆษณา คอนเซปต์อาร์ต หรือภาพประกอบเชิงเทคนิค ช่วยให้การทำ Storyboard หรือ Mood Board เสร็จได้ในไม่กี่วินาที
• seeDance 2.0 (Video Generation): เนรมิตภาพเคลื่อนไหวที่ลื่นไหล ทรงพลัง เหมาะสำหรับคลิปโฆษณา หนังสั้น หรือ Content ที่ต้องการความตื่นตาตื่นใจในระดับมืออาชีพ
จากห้องเรียนสู่มาตรฐานระดับโลก
การร่วมมือกับ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ไม่ใช่เพียงแค่การใช้ซอฟต์แวร์ แต่คือการสร้างนิเวศแห่งการเรียนรู้ให้นักศึกษาได้ฝึกฝนกับเครื่องมือที่อุตสาหกรรมภาพยนตร์และโฆษณาต้องการจริง ช่วยลดช่องว่างระหว่าง "ไอเดีย" กับ "ผลงานจริง" ด้วย AI ที่เข้าใจธรรมชาติของมนุษย์มากที่สุด
นายอธิราช ชูเรือง ปิดท้ายว่า “เหตุผลต้องใช้แพลตฟอร์ม AI ของ Mantra.Ad
1.The Only One in Thailand : หนึ่งเดียวที่ให้ความละเอียดด้านสรีระมนุษย์ 18+ อย่างสมจริงและไร้ข้อจำกัด
2.Precision & Realism : ตอบโจทย์ทั้งงาน Creative และงานเทคนิคเฉพาะทาง เช่น การแพทย์
3.Speed & Simplicity : ทำงาน Production ใหญ่ๆ ให้เสร็จได้ง่ายและเร็วขึ้นหลายเท่าตัว
4.High Quality, Low Effort : เครื่องมือระดับ High-end ที่ใช้งานง่ายจนใครๆ ก็สร้างผลงานระดับมือโปรได้
5.Speed to Market : ช่วยให้คุณผลิต Content จำนวนมากในเวลาที่สั้นลง เพิ่มโอกาสในการแข่งขัน
6.Creative Freedom : ปลดล็อกไอเดียที่เคยทำไม่ได้เพราะข้อจำกัดด้านงบประมาณหรืออุปกรณ์ ให้ AI ของเราจัดการแทน”
อย่างไรก็ตาม สัมผัสประสบการณ์ "Easy Media" ที่ดึงทุกจินตนาการออกมาได้สมจริงกว่าใคร
เริ่มต้นใช้งาน Mantra.Ad เวอร์ชันใหม่ได้แล้ววันนี้ ก่อนใครในภูมิภาคนี้