“BILLKIN” เปิดฉาก “BILLKIN FEELQUENCY TOUR” ที่มาเก๊า สร้างโมเมนต์ประทับใจเชื่อมต่อทุกคลื่นความรู้สึก ตลอด 2 รอบการแสดง

สานต่อพลังแห่งเสียงดนตรีและคลื่นความรู้สึกอย่างต่อเนื่อง สำหรับศิลปินมากความสามารถ “BILLKIN” (บิวกิ้น พุฒิพงศ์ อัสสรัตนกุล) ที่ล่าสุดได้เปิดฉากทัวร์ต่างประเทศในชื่อ “BILLKIN FEELQUENCY TOUR” อย่างยิ่งใหญ่ พาคลื่นความถี่ทางความรู้สึกออกเดินทางไปเชื่อมต่อกับแฟน ๆ ต่างประเทศอย่างใกล้ชิด ปักหมุดประเดิมเวทีแรก ณ Galaxy Arena มาเก๊า เมื่อวันที่ 18-19 เมษายน ที่ผ่านมา ท่ามกลางแฟน ๆ จำนวนมากที่มาร่วมสร้างความทรงจำสุดพิเศษร่วมกันตลอดทั้ง 2 รอบการแสดง
ในทัวร์ครั้งนี้ บิวกิ้นยังคงตอกย้ำคอนเซปต์ Music Quality หยิบยกความประทับใจจาก “BILLKIN FEELQUENCY CONCERT PRESENTED BY CP” ที่จัดขึ้นในประเทศไทย มา Rearrange และร้อยเรียงใหม่ให้ทรงพลังยิ่งขึ้น ถ่ายทอดทุกอารมณ์ผ่านบทเพลงที่ผสมผสานการเล่าเรื่องราว พร้อมจัดเต็มด้วยโปรดักชัน แสง สี เสียง และเอฟเฟกต์ ที่ช่วยขับเคลื่อนทุกอารมณ์ของเพลงให้ชัดขึ้น รวมถึงดีไซน์เวทีที่เป็นเอกลักษณ์ ทั้งสแตนด์ขั้นบันไดไม้และฉากโค้งวงกลม ผสานแสงไฟโทนส้มที่โอบล้อมทั่วทั้งฮอลล์ สร้างบรรยากาศที่ทั้งอบอุ่นและทรงพลังในเวลาเดียวกัน พร้อมมอบเซอร์ไพรส์พิเศษที่จัดเตรียมมาเพื่อแฟน ๆ ในแต่ละเมืองโดยเฉพาะ
เริ่มต้นเปิดโชว์ท่ามกลางเสียงกรี๊ดสนั่นฮอลล์ด้วยเพลง ‘นับหนึ่ง (From Now On)’ ที่ปลุกพลังตั้งแต่วินาทีแรก ก่อนจะพาผู้ชมเข้าสู่คลื่นความถี่ทางอารมณ์ในเพลง ‘Golden Hour’ และเชื่อมต่อไดนามิกสู่เพลง ‘โคตรพิเศษ’ ชวนทุกคนขยับจังหวะไปกับเพลง ‘Daily Magic’ ที่มาพร้อมลูกเล่นแปรอักษร ก่อนที่เอเนอร์จีพุ่งทะยานขึ้นอีกขั้นด้วย ‘Play That Funky Music’ และต่อเนื่องความคึกคักในเพลง ‘I Feel Good’
จากนั้น บิวกิ้น นำพาทุกคนเข้าสู่ช่วงสุดพิเศษ กับโชว์ที่ผ่านการเรียบเรียงดนตรีใหม่และเสียงบรรเลงจากวงเครื่องสายที่ช่วยขยายความรู้สึกของทุกบทเพลงให้ชัดขึ้น เริ่มจาก ‘การเดินทางที่สวยงาม (A Beautiful Ride)’ เข้าสู่โมเมนต์ที่สะกดคนดูด้วยเพลง ‘หยงหย่วน 永远 (Ever-Forever)’ นำเนื้อร้องจากเพลง ‘สวยงามเสมอ’ มาถ่ายทอดใหม่ในเวอร์ชันภาษาจีนที่ลึกซึ้งกินใจ และต่อเนื่องความอบอุ่นด้วย ‘You’re My Everything’ เพลงที่เป็นจุดเริ่มต้นสำคัญในเส้นทางศิลปิน ก่อนจะค่อย ๆ ดึงอารมณ์ให้ดำดิ่งไปกับเพลง ‘หลอกกันทั้งนั้น’ และ ‘หรูเหอ 如何 (Skyline)’ เพลงสุดซึ้งที่ทุกคนชื่นชอบ พร้อมส่งต่อความประทับใจในเพลง ‘ชอบตัวเองตอนอยู่กับเธอ (I Like Us)’ มาถึงพาร์ตสุดสร้างสีสันกับ Broadway Musical และ Jazz Big Band ที่บิวกิ้นถ่ายทอดออกมาได้อย่างมีเสน่ห์และคลาสสิก พร้อมเชื่อมเข้าสู่เพลงระดับตำนานอย่าง ‘I Just Called To Say I Love You’ และ ‘My Way’ เติมเต็มค่ำคืนนี้ให้ยิ่งอบอุ่นขึ้นไปอีกขั้น
อีกหนึ่งไฮไลต์สำคัญ คือเวทีรองที่บิวกิ้นโชว์พลังเสียงถ่ายทอดอารมณ์ผ่านเปียโนด้วยอินเนอร์ที่สะกดคนดูทั้งฮอลล์ ทั้ง 2 วันมีการดีไซน์เพลย์ลิสต์ที่แตกต่างกันเพื่อมอบความพิเศษให้แฟน ๆ แต่ละรอบ วันแรกดื่มด่ำไปกับเพลง ‘แปลไม่ออก’, ‘ยิ้มทั้งน้ำตา (Always)’ และ ‘ใครจะรู้ (Silent Blue)’ ขณะที่วันที่ 2 เชื่อมอารมณ์ผ่านเพลง ‘ตัวโดน’, ‘ก้าวก่าย’ และ ‘กลับมาคบกันเถอะ (Please Please)’ ที่แฟน ๆ ร่วมร้องตามกันสุดเสียง
หลังจากความซาบซึ้ง บรรยากาศถูกเปลี่ยนให้กลับมาสดใสอีกครั้งด้วยกิมมิกความน่ารักจากช่วง ‘BILLKIN FANCAM’ ก่อนจะพาทุกคนลุกขึ้นแดนซ์ไปกับเมดเลย์เพลงฮิตอย่าง ‘รักแรกพบ (Knock Knock)’, ‘I ไม่ O (IXO)’, ‘Moves Like Jagger’, ‘Bye Bye Bye’ และ ‘ยิ่งดุยิ่งชอบ’ พร้อมสร้างเซอร์ไพรส์ด้วยสเต็ปการเต้นสุดเป๊ะในเพลง ‘APT.’ ที่กลายเป็นกระแสไวรัลในชั่วข้ามคืน ก่อนจะส่งต่อความใกล้ชิดผ่านเพลง ‘Mr. Everything’ ที่บิวกิ้นเดินไปทักทายแฟน ๆ รอบฮอลล์อย่างเป็นกันเอง พร้อม VTR เบื้องหลังการเตรียมตัวที่ถ่ายทำขึ้นพิเศษที่มาเก๊า
เดินทางมาถึงช่วงท้ายของโชว์ บิวกิ้นส่งต่อคลื่นความรู้สึกลึกซึ้งผ่านเพลง ‘See You Somewhere’ และ ‘กอดในใจ’ ก่อนจะปิดค่ำคืนแห่งความทรงจำอย่างสวยงามด้วย ‘Grow With The Flow’ บทเพลงที่บิวกิ้นเขียนเนื้อร้องเอง เพื่อบอกเล่าเรื่องราวการเติบโตของตัวเองผ่านเสียงเพลง โดยมีเสียงคอรัสที่ช่วยเติมเต็มโมเมนต์นี้ให้ยิ่งน่าจดจำ
คอนเสิร์ตครั้งนี้เป็นเครื่องพิสูจน์ถึงศักยภาพและความเป็นศิลปินคุณภาพของบิวกิ้นที่พร้อมจะก้าวสู่ระดับสากล สำหรับแฟน ๆ ในเมืองอื่นเตรียมพบกับประสบการณ์ Music Quality และความประทับใจเหล่านี้ได้ใน “BILLKIN FEELQUENCY TOUR” ที่สิงคโปร์ ในวันที่ 6 มิถุนายน 2026 ณ Singapore EXPO (Arena @ EXPO) และ กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ ในวันที่ 20 มิถุนายน 2026 ณ KINTEX โดยเริ่มเปิดจำหน่ายบัตรแล้วตั้งแต่วันที่ 22 เมษายนนี้เป็นต้นไป