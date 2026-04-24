“ปอนด์-เบ็คกี้-พีช พชร-ไอซ์ซึ-จุง-ดัง-น้องเพิ่มพูน” ในงานเปิดตัว “OPPO Find X9 Ultra และ Find X9s”

กลายเป็นไวรัลสนั่นโซเชียลทันทีเมื่อเหล่าซุปตาร์ตัวท็อป และไอคอนคนรุ่นใหม่ตบเท้าร่วมสาดออร่าที่งานเปิดตัวสมาร์ตโฟนแฟลกชิปที่สุดแห่งปี ในค่ำคืนของ Ultra Imaging Night OPPO Find X9 Ultra | OPPO Find X9s นำทัพโดยคู่พ่อ-ลูกตัวฮอตของวงการ “ปอนด์ ณราวิชญ์ - น้องเพิ่มพูน” และนางเอกสาวดาเมจแรง “เบ็คกี้ รีเบคก้า” ร่วมด้วย 2 หนุ่มเทสดี “พีช พชร - ไอซ์ซึ ณัฐรัตน์” ประชันความหล่อกับคู่ซี้ห้างแตก “จุง อาเชน - ดัง ณัฎฐ์ฐชัย” มาพิสูจน์กันว่ากล้องระดับอัลตราของจริง ซูมจึ้งจนตาแตก ภาพและวิดีโอสีสันสวยเป็นธรรมชาติ คมชัดแบบมืออาชีพ พร้อมด้วยหูฟังไร้สายรุ่นใหม่ OPPO Enco Clip2, OPPO Enco Air5 Pro และสมาร์ตวอทช์ OPPO Watch X3 เพื่อเติมเต็มอีโคซิสเต็ม
ประเทศไทยคือเมืองแห่งคอนเสิร์ตและเฟสติวัลระดับโลกไม่เกินจริง เพราะเปิดปีมาแค่ 4 เดือนเหล่าสาวกเฟสติวัลและติ่งคอนเสิร์ตก็วิ่งกันแทบไม่ทัน แต่สำหรับเหล่าFandom ที่ออกไปตามศิลปินในคอนเสิร์ตบ่อย ๆ ย่อมรู้ดีว่าPain Point อันดับหนึ่งคือ “ระยะซูม” เพราะเมื่อศิลปินคนโปรดอยู่ไกลเกินไป ภาพที่ได้มักจะแตกพร่าจนน่าเสียดายงานเปิดตัว Ultra Imaging Night OPPO Find X9 Ultra | OPPO Find X9s รุ่นใหม่ล่าสุดครั้งนี้จึงถูกจัดขึ้นภายใต้บรรยากาศเอาใจสายครีเอเตอร์ พร้อมจัดโซน Interactive Experience ให้ทุกคนได้ทดลองใช้กล้องระดับอัลตราด้วยตัวเอง โดยบรรยากาศยิ่งทวีความร้อนแรงขึ้นไปอีกด้วยเหล่าเซเลบริตี้ที่พร้อมใจเข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง นำโดยปอนด์ ณราวิชญ์ ที่มาในลุคสุดคูลคู่กับน้องเพิ่มพูน, พีช พชร กับสไตล์เรียบหรูดูแพงสมฐานะนักธุรกิจรุ่นใหม่, ไอซ์ซึ ณัฐรัตน์ กับการปรากฎตัวอีกครั้งในรอบหลายเดือนที่เรียกเสียงกรี๊ดสนั่น, จุง อาเชน และ ดัง ณัฎฐ์ฐชัย ที่มาเสิร์ฟโมเมนต์ใกล้ชิดแฟนคลับแบบจัดเต็ม ก่อนปิดท้ายด้วยความสวยสะกดทุกสายตาของ เบ็คกี้ รีเบคก้า ที่ทำเอาหน้างานแทบแตก สะท้อนให้เห็นว่านี่คืออีเวนต์ที่รวมทั้งเทคโนโลยีและวัฒนธรรมป๊อปไว้ในที่เดียวอย่างแท้จริง
“ไอซ์ซึ ณัฐรัตน์” หนุ่มตี๋สายอาร์ตตัวจริงก็ไม่พลาดที่จะเล่าถึงทริปล่าสุดที่ไปแต่ไม่เคยโพสต์ “เวลาไปเที่ยวที่สวยมาก ๆ แบบครั้งหนึ่งในชีวิตน่าจะได้ไปไม่กี่ครั้ง เราต้องภาพบันทึกความทรงจำที่มีความลึก มีมิติของผิวที่เป็นธรรมชาติ ให้ความรู้สึกแบบเดียวกับกล้องระดับมืออาชีพ ไม่ว่าจะถ่ายในมุมแสงน้อยของคาเฟ่ยามเย็น หรือจะจับโมเมนต์กลางแจ้งที่แสงเปลี่ยนเร็ว ภาพที่ได้ก็จะคมชัดที่สุด แม้จะครอปภาพก็ยังคงความละเอียดและมิติที่สวยงามระดับโปร ทำให้ทุกช็อตรู้สึกเหมือนถ่ายด้วยกล้องจริง เที่ยวไหนก็ถ่ายสวย”
มาพร้อมกับ “พีช พชร” นักธุรกิจหนุ่มเทสดีที่วันนี้ขอลางานหนึ่งวัน มาเผยความประทับใจในงานดีไซน์ว่า "ดีไซน์ของ OPPO Find X9 Ultra นี้คือที่สุดของความคลาสสิก เพราะออปโป้ถอดแบบมาจากกล้องระดับตำนานอย่าง Hasselblad X2D มาได้เป๊ะมาก โดยเฉพาะสีน้ำตาล Tundra Umber ที่ดูเท่และพรีเมียมที่สุด วัสดุฝาหลังยังเป็นหนังวีแกนที่นอกจากจะสัมผัสดีแล้วยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วย แต่สิ่งที่ผมชอบที่สุดคือดีเทลเล็กๆ อย่างลวดลายรอบโมดูลกล้องที่ให้ความรู้สึกเหมือนเรากำลังหมุนวงแหวนโฟกัสของเลนส์กล้องจริง ๆ และยังมีจุดสีส้มที่เป็นเอกลักษณ์ของ Hasselblad ปิดท้ายความสมบูรณ์แบบ เวลาถือใช้งานมันเลยไม่ได้รู้สึกว่าเราถือแค่โทรศัพท์ แต่มันเหมือนเราพก Accessory ชิ้นหรูที่ถ่ายรูปสวยระดับโปรติดตัวไปได้ทุกที่จริง ๆ"
แสบตาเพราะออร่านางเอกสาวสุดฮอต “เบ็คกี้ รีเบคก้า” มาสาดความสดใสฉบับตัวแม่สายท่องเที่ยวและแฟชั่นนิสต้า งานนี้เจ้าตัวไม่ได้มาในฐานะแนนโน๊ะ แต่มาในฐานะ“OPPO Finder” คนใหม่ล่าสุด ทดลองงานวันแรกเบ็คกี้บอกพี่ ๆ นักข่าวว่างานนี้ไม่ได้เปิดตัวแค่รุ่น OPPO Find X9 Ultra แต่ยังมีอีกรุ่น OPPO Find X9s “รุ่นนี้ถือว่าเป็นไอเทม ‘ลูกรัก’ ที่ต้องมีติดกระเป๋า เพราะมาในคอนเซปต์ ‘Hasselblad In Pocket’ ที่พาไปเที่ยวไหนก็ถ่ายสวย เปลี่ยนทุกทริปให้เป็นคอนเทนต์ได้ง่าย ๆ ด้วยกล้อง 3 ตัวที่ถ่ายพอร์ตเทรตออกมาได้สวยสิบเต็มไม่มีหัก จะซูมท่าไหนภาพก็ยังคมกริบสีสันเป๊ะเวอร์ แถมสาย Vlog ต้องกรีดร้อง เพราะงานวิดีโอ 4K 60fps Dolby Vision ที่เก็บฟุตแบบสลับกล้องหน้าและหลังได้แบบไม่สะดุด ทำให้ Vlog ดูไม่น่าเบื่อเพราะเห็นทั้งวิวและหน้าเราที่กำลังยิ้มกว้างกับโมเมนต์ดี ๆ ไปด้วยทีเดียว ได้ภาพมีมิติสีสวยฉ่ำพร้อมอัปโหลดโชว์แฟนคลับได้ทันที ไม่ต้องรอตัดต่อให้เสียเวลา ที่สำคัญดีไซน์เส้นสายเรียบง่าย ดูติดแกลม บางเฉียบจับถนัดมือ มาในสีแฟชั่นสุดจี๊ดทั้งสีส้ม Sunset Orange และสีม่วง Lavender Sky ที่เบ็คกี้คอมเฟิร์มว่าแมตช์เข้ากับทุกลุคการแต่งตัวได้สนุกสุด ๆ”
ความฟินพุ่งทะยานต่อเนื่องกับคู่ซี้ห้างแตก “จุง ดัง” ที่เดินคู่กันบนพรมแดงแล้วหล่อเกินมนุษย์มนา ช็อตที่กรี๊ดที่สุดคือ จุง อาเชน ยกกล้องขึ้นมาถ่ายรูปพอร์ตเทรตให้กับดัง ณัฎฐ์ชัย แล้วยิ้มกรุ้มกริ่ม เลยต้องเข้าไปแซวว่ายิ้มอะไร จุงเลยเฉลยว่า “ชอบมากตรงที่กล้องของ OPPO Find X9 Ultra ทำให้เก็บทุกโมเมนต์ความทรงจำได้อย่างดีที่สุด ไม่ว่าจะอยู่ใกล้หรือไกล ก็ซูมเข้าไปเก็บรายละเอียดได้คมชัดเหมือนอยู่ตรงหน้า ด้วยกล้อง Hasselblad 50MP ซูมออปติคอล 10 เท่า ไม่ว่าจะเป็นภาพพอร์ตเทรต งานผิว หรือแววตา รวมถึงบรรยากาศรอบ ๆ ก็ยังดูเป็นธรรมชาติ เก็บอารมณ์ของโมเมนต์ได้ครบในช็อตเดียว เหมือนกับเวลาผมไปเที่ยวกับครอบครัว ไม่ว่าจะอยู่ไกลแค่ไหน ทุกภาพก็ยังคมชัดและเล่าเรื่องได้อย่างสมบูรณ์แบบเลยครับ”
ส่วนหนุ่ม ดัง ณัฎฐ์ชัย Food Creator ตัวท็อปที่มีคนตามหลักล้านก็คอมเฟิร์มเลยว่า “เดี๋ยวนี้ไปไหนก็ต้องมีคอนเทนต์ อย่างตัว OPPO Find X9 Ultra เป็นเหมือนสตูดิโอเคลื่อนที่เวลาไปรีวิวคาเฟ่เลย เพราะวิดีโอถ่ายได้ระดับ 8K จะซูมจะครอปไปตัดต่อท่าไหน ภาพก็ยังสวยไม่มีเสียความละเอียด เครื่องเดียวเอาอยู่หมดจริง ๆ สำหรับสาย Food Creator ถ้าต้องการงานระดับโปรแบบไม่ต้องแบกกล้องใหญ่ ตัวนี้คือคำตอบที่ใช่ที่สุด”
และซีนใหญ่ที่ทำเอาแฟนคลับฟินกระจาย คือช่วงที่หนุ่มหล่อ “ปอนด์ ณราวิชญ์” ควงคู่มากับ “น้องเพิ่มพูน” เปิดคอนเสิร์ตย่อมๆ โชว์ความน่าเอ็นดูของพ่อ-ลูกแสนซน จนคนทั้งงานต้องแห่ซูมตามหาคู่จิ้นตัวจริงว่าหายไปไหน ซูมไปซูมมาเจอพ่อ-ลูกเล่นกันก็ฟินพอให้กลับบ้านพร้อมรอยยิ้ม หลังจบโชว์เจ้าตัวมาเปิดอินไซต์สายติ่งว่า “ปกติเวลาไปงานเฟสติวัลมักจะไม่ได้อยู่ติดขอบหน้าเวที เพราะต้องต้องเดินไปดูโชว์หลายๆ เวทีให้คุ้มค่าบัตร หลายครั้งเลยจำเป็นต้องซูมถ่ายรูปจากระยะไกลแต่ภาพที่ได้ดันกลายเป็นวุ้น แต่พอได้ลอง OPPO Find X9 Ultra ที่มีกล้องเทเลโฟโต้ Hasselblad 50MP พร้อมพลังซูม Optical 10x หนึ่งเดียวในวงการ และกล้องวิดีโอที่ถ่ายได้คมชัดพิเศษระดับ 8K และ 4K ซูมไกลได้มากขึ้นถึง 30x ก็ปลื้มสุดๆ เพราะซูมเห็นชัดถึงสีหน้าและอารมณ์ศิลปินเหมือนได้ยืนอยู่แถวหน้าสุดจริง ๆ แถมยังเก็บแสงสีบรรยากาศในฮอลล์คอนเสิร์ตมืด ๆ ได้คมชัดกริบ รายละเอียดครบถ้วน พออัปโหลดลงอินสตาแกรมผ่านฟีเจอร์ Hi-Res IG Upload ก็สวยจึ้งความละเอียดสูงเป็นพิเศษจนเพื่อน ๆ ต้องทักมาถามว่านั่งแถวหน้าสุดหรือเปล่า เรียกว่าเป็นไอเทมที่เหล่าด้อมต้องมีเพราะรุ่นนี้เขา ‘ซูมดีทุกคอนเสิร์ต’ จริง ๆ”