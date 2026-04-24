“PET Planet รักนี้มีหาง” ฟีดแบ็กเริด!!! 3 พิธีกร “เอ-เอ๋-แป้ง” สุดแฮปปี้!!!

ออกอากาศได้เพียงไม่กี่ตอน ฟีดแบ็กของรายการ “PET Planet รักนี้มีหาง” ผลิตโดย บริษัท เทล ทู เทล จำกัด ก็ดีเลิศ!!! จน 3 พิธีกรสุดคิวบ์ เอ ไชยา, เอ๋ ดาเรศ และ น้องแป้ง ศรัณฉัตร แฮปปี้ และปลื้มปริ่มมากๆ ด้วยการตอบรับจากผู้ชมที่ชมรายการ ทุกวันอาทิตย์ เวลา 16.00 น. ทางช่อง 3HD กด 33 และฟีดแบ็กทางโลกโซเชียลก็กระหน่ำ ติดแฮชแช็ก #แจ้งเกิดซุปตาร์มีหาง กันรัวๆ
งานนี้ทั้ง 3 พิธีกรเผยความรู้สึกว่า…
“กลุ่มคนรักสัตว์เลี้ยงติดตามเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ครับ เป็นส่วนสำคัญที่ช่วยให้ทราบถึงกระแสตอบรับ ผู้ชมรีเควสต์ ว่าอยากดูเหล่าซุปตาร์หลายคนจากหลายคำแนะนำ ทางรายการจะทยอยเชิญ รวมถึงสัตว์เลี้ยงยอดฮิตของเหล่าดาราเซเลบนะครับ ถือเป็นสัญญาณบวกที่ผู้ชมแสดงถึงความสนใจแบบชัดเจน ความนิยมเทปแรกๆ เป็นการทำความรู้จักรูปแบบรายการ ผู้ชมและทีมงานจะอยู่ในช่วงสังเกตการณ์ เรียนรู้สไตล์การนำเสนอต่อไป กระแสตอบรับเป็นส่วนสำคัญทั้งคำติและคำชม ทำให้เรามีพลัง มีกำลังใจ เป็นส่วนสำคัญของการสร้างงานที่ดีต่อไปครับ”
ด้าน “เอ๋ ดาเรศ พัฒนรัตน์เจริญ” ที่เป็นทั้งผู้บริหาร บริษัท เทล ทู เทล จำกัด และ พิธีกร ก็เผยความรู้สึกว่า
“ฟีดแบ็กนับว่าเป็นที่พอใจ สำหรับ 3 ep ที่ผ่านมา ก่อนอื่นขอขอบคุณจากใจมากๆ เลยค่ะ สำหรับทุกคนที่ติดตาม รายการ PET Planet รักนี้มีหาง คำติชมช่วยให้ผู้ผลิต เข้าใจมุมมองของผู้ชมมากขึ้น เป็นของขวัญที่มีค่า เพราะเป็นการสะท้อนมุมมองทั้งด้านดีและด้านที่ควรปรับปรุง เพื่อการพัฒนาผลงานให้ตรงใจของผู้ชมในเทปต่อๆ ไปได้อย่างชัดเจน คำติชมไม่ว่าจะมาจาก ผู้รับชมทางบ้าน เพื่อนร่วมงาน สมาชิกในครอบครัว เพื่อนใกล้ตัวทุกคน ฟีดแบ็ก ถือเป็นเรื่องสำคัญมาก ทางเราผู้ผลิตยินดีอย่างยิ่ง และพร้อมสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ให้โดนใจผู้ชมค่ะ”
สำหรับพิธีกรน้องนุชคนสุดท้องของรายการ น้องแป้ง ศรันฉัตร์ ก็เผยว่า…
“สำหรับแป้ง หลายคนรอบๆ ตัวรวมถึง แฟนคลับที่รับชมรายการ ส่วนใหญ่บอกว่าชอบเวลาได้ยินแล้วใจฟู มีกำลังใจที่ดี อยากให้ติดตามชมต่อไปเรื่อยๆ แป้งเชื่อว่ายิ่งรู้จักจะยิ่งรัก รายการ PET Planet รักนี้มีหาง สิ่งที่อยากฝากถึงผู้ชมทุกท่าน โดยเฉพาะ "คนคลั่งรักสัตว์เลี้ยง" อาจนึกไม่ถึงว่ายังมีความสุขและเรื่องดี ๆ อีกมากมายที่ซ่อนอยู่ในการเลี้ยงสัตว์ ซึ่งเป็นสิ่งที่ทุกคนจะค้นพบได้ เมื่อต่างฝ่ายต่างมอบความรักและความอบอุ่นให้แก่กันในทุก ๆ วัน
และอย่าลืมร่วมสนุก โดยส่ง “คลิปลูกรัก” ลุ้นขึ้นจอช่วง “แจ้งเกิดซุปตาร์มีหาง” กันได้ เพียงกด Follow Subscribe ช่องทาง Social Media ของรายการในทุกช่องทาง แล้วโพสต์คลิปน้อง ๆ ลงโซเชียลตัวเอง ติดแฮชแท็ก #แจ้งเกิดซุปตาร์มีหาง พร้อมตั้งค่าเป็นสาธารณะ เพียงแค่นี้ก็สามารถลุ้นแจ้งเกิดซุปตาร์มีหาง ในรายการ PET Planet รักนี้มีหาง พร้อมรับของที่ระลึกกันได้ทุกสัปดาห์นะคะ”