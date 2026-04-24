MOC หนุน SACIT ลุยขยายตลาดหัตถศิลป์ไทย ดันรายได้กลับสู่ชุมชน ในงาน “อัตลักษณ์แห่งสยาม ครั้งที่ 17” 22 – 26 เมษายนนี้ ที่ศูนย์การค้าเอ็มควอเทียร์

กระทรวงพาณิชย์ โดยสถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทย (องค์การมหาชน) หรือ SACIT จัดงาน “อัตลักษณ์แห่งสยาม ครั้งที่ 17” เวทีสำคัญในการขยายตลาดและสร้างรายได้ให้ผู้ผลิต งานหัตถศิลป์ไทย ภายใต้แนวคิด “สานภูมิปัญญา สู่ความยั่งยืน” 22 – 26 เมษายนนี้ ที่ศูนย์การค้าเอ็มควอเทียร์
“บรรจงจิตต์ อังศุสิงห์” ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กระทรวงพาณิชย์ ได้กำหนดกรอบนโยบายสำคัญ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทยให้สามารถเติบโตได้อย่างมั่นคงต่อเนื่องและยั่งยืนในระยะยาว โดยมุ่งเน้นการพัฒนาเศรษฐกิจให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของตลาดโลก รวมถึงการเพิ่มขีดความสามารถ ในการแข่งขันของประเทศ หนึ่งในนโยบายสำคัญดังกล่าว คือ การเสริมสร้างศักยภาพ ให้แก่ ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ SMEs ซึ่งถือเป็นกลไกสำคัญของระบบเศรษฐกิจไทย
เนื่องจากเป็นธุรกิจที่สร้างการจ้างงานจำนวนมากและกระจายรายได้สู่ชุมชนทั่วประเทศ กระทรวงพาณิชย์จึงให้การสนับสนุนผู้ประกอบการกลุ่มนี้ในหลายด้าน เช่น การพัฒนาความรู้ด้านการตลาด การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล การเพิ่มมาตรฐานสินค้า และการสร้างเครือข่ายทางธุรกิจ เพื่อให้สามารถแข่งขันได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
นอกจากนี้ ยังให้ความสำคัญกับสินค้า GI หรือสินค้าที่ได้รับการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ซึ่งเป็นสินค้าที่มีเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นและมีคุณภาพเชื่อมโยงกับแหล่งผลิต เช่น อาหาร ผลไม้ หัตถกรรม หรือผลิตภัณฑ์พื้นบ้านต่าง ๆ ซึ่งจะช่วยเพิ่มมูลค่าสินค้า สร้างรายได้ให้แก่ชุมชน และอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมถึงการสนับสนุนผู้ประกอบการไทยให้มีโอกาสเข้าสู่ตลาดสากล มากขึ้น ผ่านการเจรจาการค้า การจัดกิจกรรมส่งเสริมการส่งออก การจับคู่ธุรกิจ และการเปิดช่องทางจำหน่ายสินค้าในแพลตฟอร์มออนไลน์ระดับนานาชาติ ซึ่งจะช่วยสร้างรายได้ใหม่ให้ประเทศ และเสริมความแข็งแกร่งให้เศรษฐกิจไทยในอนาคต
การจัดงาน "อัตลักษณ์แห่งสยาม ครั้งที่ 17" โดยสถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทย (องค์การมหาชน) ในครั้งนี้ ถือเป็นอีกหนึ่งงานสำคัญที่จะเชื่อมโยงภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่กลุ่มคนเมือง คนรุ่นใหม่และนักท่องเที่ยว ผ่านการจัดกิจกรรมในพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญที่เข้าถึงคุณค่างานหัตถศิลป์ไทย กระตุ้นให้คนไทยเกิดความหวงแหนในภูมิปัญญาและทักษะเชิงช่างของไทย รวมถึงการเพิ่มพูนทักษะฝีมือด้านการตลาดให้กับผู้ผลิต เพิ่มพูนรายได้กลับสู่ชุมชน เป็นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ สังคม และการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนต่อไป
“ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุชา ทีรคานนท์” ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทย กล่าวเสริมว่า SACIT ภายใต้หน่วยงานของกระทรวงพาณิชย์ ทำหน้าที่เป็นกลไกสำคัญในการ “สร้างตลาด สร้างโอกาส สร้างรายได้” ให้กับงานศิลปหัตถกรรมไทยอย่างครบวงจร ตั้งแต่การพัฒนาศักยภาพผู้ผลิต การยกระดับมาตรฐานสินค้า ไปจนถึงการผลักดันสู่ตลาดเชิงพาณิชย์ทั้งในและต่างประเทศ โดยขับเคลื่อนผ่าน 3ภารกิจหลัก ได้แก่ การสืบสานองค์ความรู้ดั้งเดิมการสร้างสรรค์ให้สอดรับกับความต้องการของตลาด และการส่งเสริมช่องทางการตลาดทั้งออฟไลน์และออนไลน์
“งานอัตลักษณ์แห่งสยาม” เป็นงานที่ SACIT จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 17 ในปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “สานภูมิปัญญา สู่ความยั่งยืน” ระหว่างวันที่ 22 – 26 เมษายน 2569 ณ ศูนย์การค้าเอ็มควอเทียร์ ภายในงานพบกับกิจกรรมแบบครบครันทั้งชม ชอป เรียนรู้ อาทิ โซนจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่รวบรวมงานหัตถศิลป์ไทยคุณภาพ อาทิ ผ้าไหม ผ้าฝ้ายทอมือ งานจักสาน และเครื่องปั้นดินเผา โซนจัดแสดงและจำหน่ายงานหัตถศิลป์ไทยชั้นครูศิลป์ของแผ่นดิน ครูช่างศิลปหัตถกรรม และทายาทช่างศิลปหัตถกรรม จากทั่วประเทศกว่า 70 ราย
นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมสาธิตและทดลองทำงานหัตถศิลป์ไทย ที่เปิดโอกาสให้ลงมือสร้างสรรค์ผลงานด้วยตนเอง และกิจกรรมพิเศษ “อัตลักษณ์แห่งสยาม Exclusive Auction” การประมูลงานหัตถศิลป์ไทยระดับมาสเตอร์พีซกว่า 40 ผลงาน จัดขึ้นวันที่ 25 เมษายน 2569 ตั้งแต่ 16.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้อง Moonlight Hall พิพิธภัณฑ์บ้าน Jim Thompson
SACIT ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมสนับสนุนงานหัตถศิลป์ไทย มาพบและพูดคุยกับช่างฝีมือไทย ที่ทั้งงดงาม และหาชมได้ยาก รวบรวมไว้ในที่เดียวในงาน “อัตลักษณ์แห่งสยาม ครั้งที่ 17” ระหว่างวันที่ 22 – 26 เมษายน 2569 ระหว่างเวลา 10.00 - 22.00 น. ณ Quartier Avenue ชั้น G และ Helix Garden ชั้น 5 ศูนย์การค้าเอ็มควอเทียร์ กรุงเทพมหานคร เดินทางสะดวกด้วย BTS สถานีพร้อมพงษ์ (ทางออก 1) สอบถามเพิ่มเติม โทร. 1289 หรือ Facebook SACIT Shop