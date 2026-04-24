“ก้อย อรัชพร” ตั้งใจเปิดตัวคบ “ทิม พิธา” แต่เปิดปุ๊บปิดแจ้งเตือนเลย ลั่นไม่รู้กระแสคงแอ๊บ แต่ยึดความสุข

“ก้อย อรัชพร” เผย “ทิม พิธา” พิชิตใจได้เพราะเป็นคนอบอุ่น ทำให้ตนอยากเป็นตนในเวอร์ชั่นที่ดีขึ้น ลั่นตั้งใจเซอร์ไพร์สเปิดตัวเป็นแฟนกันในวันวาเลนไทน์ หล้งเปิดตัวเลิกเข้าโซเชียลไปพักนึงเลย ไม่หวั่นไหว นอยด์กับกระแสที่ไม่เห็นด้วย ยึดความสุขของตนเป็นสำคัญ และไม่เดือดร้อนใคร

เพิ่งจะกลับมาจากไปหาแฟนที่บอสตัน สหรัฐอเมริกามา “ก้อย อรัชพร โภคินภากร” ก็มาอัปเดตความสีชมพูของหัวใจรัก “ทิม พิธา ลิ้มเจริญรัตน์” ที่เป็นทอล์ก ออฟ เดอะทาวน์ หลังมีภาพหลุดที่สนามบินควงกันไปเที่ยวฮ่องกง จนประกาศตัวเป็นแฟนกันในวันวาเลนไทน์ที่ผ่านมา โดยก้อยได้เปิดใจถึงรักใหม่ครั้งนี้ว่า…

“โอ้โห.. ก็เพราะมีความรักที่ดีมั้งคะ แล้วก็มีการงานที่ดี มันก็เป็นเดือนแล้ว จริงๆ อาจจะไม่ได้อยากจะลงดีเทลมากเพราะเคยพูดไปในรายการว่ารู้จักกันอยู่แล้วจากรายการ แล้วมันก็พัฒนาไปในรูปแบบที่เป็นธรรมชาติ เรา keep in touch กันมา เรื่อยๆ แล้วก็มันก็มีช่วงเวลานึงที่ลองทำความรู้จักกัน แล้วรู้สึกว่า แฮปปี้ดี ก็เลยเป็นอย่างที่เห็น

ก้อยไม่แน่ใจว่ามันคือโมเมนต์ไหน รู้สึกว่าเราอยู่กับเขาแล้วสบายใจ อยู่กับเขาแล้วเรารู้สึกมีความสุขมากกว่าอยู่คนเดียว มันเรียบง่ายมากเหมือนทุกคู่ทั่วไปที่อยู่กัน แล้วเรารู้สึกว่าเรามีความสุขก็แค่นั้นเอง มันไม่ได้หวือหวาอะไร คือหลายๆ คนอาจจะรู้สึกว่ามันต้องตรงนั้นตรงนี้แน่เลย ก้อยก็รู้สึกว่าก็ไม่ได้อยากจะต้องมาลงดีเทลว่ามันคือเมื่อไหร่ยังไง แค่ว่าเป็นความรู้สึกที่ก้อยสบายใจแล้วก็แฮปปี้ดีก็เลยเป็นอย่างที่เห็น”

“ทิม พิธา” พิชิตใจได้เพราะเป็นคนอบอุ่น ทำให้ตนอยากเป็นตนในเวอร์ชั่นที่ดีขึ้น
“เขาทำให้ก้อยอยากเป็นเวอร์ชั่นที่ดีขึ้น อันนี้คือหนึ่ง แล้วก็เคยพูดไปว่าเขาเป็นคนอบอุ่น แล้วก็เรามีความสนใจอะไรหลายๆ อย่างในชีวิตคล้ายกัน หนังสือ หนัง หรือแม้กระทั่งเรื่องต่างๆ ในชีวิตที่เราสนใจมันค่อนข้างไปในทิศทางเดียวกันก็เลยรู้สึกว่ามันเข้ากันง่ายค่ะ เราพัฒนากันแบบแนบเนียนกันไป แต่ในวันที่ชัดเจนก็คิดว่าเขาชัดเจนค่ะ เขาก็คงไม่ได้เป็นคนที่มาแบบว่าฉันจะจีบเธอ เราว่าคงไม่ได้มีใครดำเนินความสัมพันธ์ในรูปแบบนั้น

ไม่มีใครเชื่อมโยงความสัมพันธ์ให้ พวกเรารู้จักกันอยู่แล้ว แล้วก็ระหว่างทาง หมายถึงว่าพอพี่ๆ เพื่อนๆ ทุกคนที่มารายการ ถ้าเรามีเรื่องไหนที่มันสามารถคุยกันต่อได้มันก็เป็นไปอย่างธรรมชาติค่ะ”

ตั้งใจเซอร์ไพร์สเปิดตัววันวาเลนไทน์
“จริงๆ แล้วก็ได้คุยกันว่าในเมื่อเราตกลงแล้วว่าเราจะมีความสัมพันธ์กัน ก็ทำให้มันง่ายดีกว่า ซึ่งการทำให้มันง่ายมันก็คือแค่ใช้ชีวิตเหมือนคนปกติ เพราะว่าการลงรูปมันก็เป็นสิ่งที่คนทำแล้วก็แสดงออกในวันแห่งความรัก จริงๆ ก็คุยกันค่ะ หลังจากลงรูปก้อยก็ปิดแจ้งเตือนไปเลย คือปิดไปเลยให้มันแบบจบๆ กันไป มีอ่านคอมเมนต์บ้าง คือคนอาจจะให้ความสนใจอยู่บ้าง แต่สุดท้ายคู่เราก็เหมือนคู่ปกติ

แต่จะบอกว่าไม่รู้กระแสเลยมันก็แอ๊บเกินนะ คือมันก็พอจะเห็นภาพว่าคนอาจจะตกใจบ้างเพราะมันไม่ได้มีมูลหรือมีอะไรมาเลย แต่ว่าก็อย่างที่บอกค่ะคือพยายามใช้ชีวิตให้ง่าย พอรู้ว่าเราอยากจะศึกษากับคนนี้ก็แค่นั้นเลยมันไม่ได้มีอะไรซับซ้อน

ก้อยไม่ได้จะปิดอยู่แล้ว แต่แค่อาจจะไม่ได้เปิด เพราะฉะนั้นพอวันที่ตัดสินใจเปิดมันก็เลยอาจจะดูไอ้นี่ แต่จริงๆ แล้วใช้ชีวิตปกติค่ะ ไปกินข้าวปกติ แล้วก็เพื่อนก็เจอปกติ แค่ไม่ได้ประกาศให้ทุกคนรู้เฉยๆ (ทิมขอเป็นแฟนใช่ไหม เพื่อเปิดสถานะให้มันชัดเจน?) ก็ปกติตามที่ทุกคู่เป็นค่ะ ใช่ๆ ก็ปกติเขาก็ถามแล้วเราก็คิดว่าดีนะ อยู่กับเขาแล้วดีก็ตกลงแค่นี้แหละค่ะ”

หลังจากเปิดตัวก็พักการเล่นโซเชียลไปพักนึง
ก้อยไม่ได้เล่นพวกแบบติ๊กต๊อกไปสักแป๊บนึงเหมือนกัน เพราะว่ารู้สึกว่าเรื่องมันเยอะ แล้วก็อยากจะรับรู้แค่เรื่องที่เราอยากรับรู้ แต่ถามว่าพอรู้บ้างไหมก็มีคนมาบอกบ้างค่ะ ก็ไม่ได้ซีเรียส เพราะก็รู้สึกว่าแต่ละคนก็คิดเห็นเรื่องนี้ไม่เหมือนกัน เราก็ยึดว่าอะไรทำให้เรามีความสุข แล้วก็คิดว่ามันไม่ได้เดือดร้อนใคร ก็แค่นี้

อะไรต่างๆ ที่เข้ามามันไม่ได้ส่งผลกระทบอะไรกับก้อย เพราะถึงแม้ไม่ใช่เรื่องนี้ในทุกๆ วันที่อาชีพที่ก้อยทำ คนก็ไม่ได้เห็นด้วยกับสิ่งที่ก้อยทำอยู่ตลอดอยู่แล้ว เพราะฉะนั้นก็เลยถือว่าเข้าใจได้ว่าเขาอาจจะไม่ได้เห็นตรงหรือว่าอาจจะเห็นแตกต่างก็เลยไม่ได้ซีเรียสค่ะ

ไม่นอยด์หากมีคนไม่เห็นด้วย แต่จะนอยด์หากกระแสต่างๆ ทำให้คนใกล้ชิดไม่สบายใจ
“ไม่นอยด์ แต่สมมติว่าคุณแม่หรือว่าคนอื่นที่เขาแคร์เราอ่านเขานอยด์แทน ก้อยจะรู้สึกนอยด์ สำหรับตัวก้อยเอง ก้อยโอเค เพราะว่าอย่างที่ก้อยบอกว่าใช้ชีวิตมาสักพักนึงแล้วก็ยึดว่าอะไรคือความสุขของเราเป็นสำคัญ แล้วก็ไม่ได้ซีเรียสที่ใครจะไม่ได้เห็นด้วยหรือเห็นด้วยกับอะไรก็ตามตราบใดที่ก้อยรู้สึกว่าก้อยไม่ได้ทำให้ใครเดือดร้อน เพราะฉะนั้นก็ตัวก้อยไม่นอยด์ แต่ว่าสมมติแม่นอยด์ก็จะแบบ แม่ไม่ต้องอ่าน แค่นั้น

พี่เขาจะพูดกับก้อยแค่ว่า เขาเชื่อใจเราอยู่แล้ว เขาก็มั่นใจในตัวเราประมาณนึงว่าเรารับมืออะไรแบบนี้ได้ เราแสดงความเป็นห่วงกันอยู่แล้ว แต่ว่าก้อยว่าทั้งคู่ ก้อยอยู่วงการมาสักพักนึงแล้วพี่เขาก็เคยชินกับการเจออะไรแบบนี้มาตลอดอยู่แล้ว เพราะฉะนั้นมันก็เลยไม่ได้เป็นเรื่องที่เราเอามาแบบ เฮ้ย..ทำไมคนคิดกับเราอย่างนั้น คนคิดกับเราอย่างนี้ ไม่ได้คุยกันเรื่องนี้เลยค่ะ”

ที่ผ่านมาไม่อยากตอบเรื่อง “ท็อป ทศพล หมายสุข” เพราะห่วงความรู้สึก “ทิม พิธา”
“จริงๆ เรื่องนี้ก้อยว่าก้อยตอบตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้ คำตอบก็เป็นคำตอบเดิมคือเราเป็นเพื่อนกันแล้วจนวันนี้ก็คือเราเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันเหมือนเดิม ทำทุกอย่างเหมือนเดิม ก็ไม่รู้จะมีอะไรที่จะตอบไปมากกว่านั้นเพราะว่ามันมีเท่านี้จริงๆ แล้วก็จริงๆ เวลาก้อยมายืนตรงนี้เแล้วหลายๆ ครั้งก้อยไม่อยากตอบก่อนหน้านี้เพราะว่าก้อยเกรงใจแฟนก้อยด้วย ถ้าสมมติเขาต้องมาโดน หมายถึงว่าสมมติว่าเขาดูข่าว แล้วมันเป็น long distance relationship แล้วก็ถามเรื่องผู้ชายคนอื่นก้อยก็เลยรู้สึกว่าอะไรที่เลี่ยงได้ก็ไม่ได้อยากตอบ แต่พูดตรงๆ ก็คือมันไม่ได้มีอะไรแล้วก็เป็นเพื่อนกันค่ะ"

หัวใจแฮปปี้ รักทางไกลยังไม่ใช่ปัญหา
“แฮปปี้ดี เพิ่งกลับมาเมื่อคืน มีเวลาไปแค่ 10 วันค่ะ ก็ดีมากเพราะว่าก้อยแทบไม่ได้จับโทรศัพท์ ก้อยก็รู้สึกว่าไปพักผ่อนจริงๆ แล้วก็อากาศดี (เขาโพสต์ว่าไม่มีคนประแป้งก็เลยไป?) เราแพลนจะไปอยู่แล้ว แต่เราเห็นโพสต์นั้นแล้วก็ตลกดีเพราะว่าพี่ๆ เขาพิมพ์ไง เราก็เลยแบบว่า ไม่มีคนประแป้งหรอ เดี๋ยวประให้ มีแซวๆ

(ระยะทางจะมีปัญหาไหม?) คิดว่ามันก็เป็นอะไรที่ต้องจัดการ เพราะว่าถึงแม้ว่าเป็นคู่อื่นที่อยู่ใกล้กันไม่ได้เป็น long distance ก็มีปัญหาในรูปแบบของตัวเอง ก้อยว่าไม่ว่าใกล้หรือไกลมันมีเรื่องที่ต้องจัดการอยู่ตลอด เพราะฉะนั้นก็แค่ทำให้ดีที่สุดค่ะ ถ้ามีโอกาสก็จะกลับไปอีก

ก็แค่พยายามทำเต็มที่ ก้อยไม่เคยมีความสัมพันธ์แบบรักทางไกลเลยนี่เป็นครั้งแรก แค่ว่าทำเต็มที่แล้วก็พยายามมีความสุขให้ได้ทุกวัน เพราะจริงๆ การพยายามมองไกลมากๆ เราก็ไม่รู้มันถึงไหม แต่ว่าถ้าเราพยายามทำให้ทุกๆ วันของเรามันดี ก้อยว่ามันก็จะไปในทิศทางนั้น”

ความหวานเหมือนคู่รักทั่วไป ฝากบอกสาวๆ ทั้งประเทศเดี๋ยวช่วยดูแลให้
"ต้องถามเขา ส่วนเรา โอ้ย...เราสุดทางอยู่แล้ว เราใช้ชีวิตมา การมีความรักมันก็คือการที่เราได้มีมุมพักผ่อนมีมุมที่เราจะแบบไม่ต้องแข็งแรงอะไรขนาดนั้นมันก็คงมีบ้าง ก็เหมือนปกติของแฟนทั่วไปจ้า (หวง?) ไม่ได้หวง ก้อยว่าปกติเหมือนทุกคู่เลยค่ะ เขาเป็นคนใส่ใจค่ะ (คลั่งรักไหม?) เราเป็นปกติอยู่ ก็ถ้าก้อยรู้สึกว่า เลือกมีความรักแล้วก็เต็มที่ค่ะ (สาวๆ อกหักทั้งประเทศ คุณมีอะไรจะบอกสาวๆ ไหม?) เดี๋ยวช่วยดูแลให้ค่ะ"












“ก้อย อรัชพร” ตั้งใจเปิดตัวคบ “ทิม พิธา” แต่เปิดปุ๊บปิดแจ้งเตือนเลย ลั่นไม่รู้กระแสคงแอ๊บ แต่ยึดความสุข
