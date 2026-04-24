‘Who is she’ ท่าเต้นเด้งระเบิด-ม่วนจอยทั่วโลก ใครถูกจริต “KISS OF LIFE” รอเจอที่ไทยครั้งถัดไป #KIOF_DEJAVU_inBKK 6 มิ.ย.นี้

ต้านทานไม่ไหวจริงๆ กับอิทธิฤทธิ์ของเพลง ‘Who is she’ ผลงานคัมแบ็กสุดเริ่ด 2nd Single Album [Who is she] คืนบัลลังก์ตัวแม่เจนห้าพ่วงฉายา Performance Queen ไปด้วยเลย สำหรับสี่สาวจูบชีวิต “คิสออฟไลฟ์” (KISS OF LIFE) อย่าง จูลี่ (Julie), นัตตี้ (Natty), เบลล์ (Belle) และ ฮานึล (Haneul) ศิลปินจากสังกัด เอสทู เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ (S2 Entertainment) ก็สกิลการเพอร์ฟอร์มของพวกเธอมันช่างเด้งเดือดคูณสี่ ไม่มีใครยอมใคร ร้อนแรงทรงพลัง กระแทกทุกสเตจตาแตก หลังจากเพิ่งสร้างปรากฏการณ์สุดฮอตปรอทระเบิด ม่วนจอยฉลองสงกรานต์ที่ประเทศไทย บ้านเกิด นัตตี้ ซึ่งเมมเบอร์ทุกคนพูดเลยว่าได้รับพลังงานดีๆ ได้ชาร์จเอเนอร์จีอย่างเต็มเปี่ยม จนกลับเกาหลีไปคว้า First Win ให้เพลง ‘Who is she’ จากรายการ M COUNTDOWN ได้สำเร็จ โดยสี่สาวแซ่บก็ไม่ลืมที่จะขอบคุณและแชร์โมเมนต์สุดแฮปปี้นี้กับคิสซี่ (KISSY - ชื่อแฟนคลับ) ชาวไทย
หากจะว่ากันด้วยเรื่องผลงานและความสามารถของ “คิสออฟไลฟ์” (KISS OF LIFE) ก็เป็นที่ประจักษ์เกินกว่าจะวัดจากขนาดค่ายได้ ค่ายเล็กแต่ผลงานยิ่งใหญ่และศิลปินได้เติบโต เพลง ‘Who is she’ ทำลายสถิติเพลงอื่นๆ ของวงในการทำยอดวิวครบ 20 ล้านบนแพลตฟอร์ม YouTube ไวสุดเป็นที่เรียบร้อย เพราะใช้เวลาเพียง 3 วันแรกในการพายอดวิวมิวสิกวิดีโอพุ่งไปถึง 20 ล้านครั้ง และยอดสตรีมมิ่งบน Spotify ทะลุ 1 ล้านครั้งอย่างรวดเร็ว ล่าสุดนี้ 'Who is she' Official Music Video https://youtu.be/ygYPwsjyCzQ ยังเดินหน้าเก็บแต้มสะสมยอดวิวได้สูงกว่า 36 ล้านครั้งแล้ว รวมถึงการไต่อันดับบนชาร์ตเพลงต่างๆ ทั้งในประเทศเกาหลีใต้และในระดับโกลบอล ซึ่งยืนยันถึงพลังตัวแม่ของ KISS OF LIFE ได้เป็นอย่างดี
ควีนเฟสติวัลอย่าง “คิสออฟไลฟ์” (KISS OF LIFE) ยังขึ้นชื่อเป็นหนึ่งในไลน์อัปของงาน WATERBOMB SEOUL 2026 วันที่ 24 กรกฎาคม ซึ่งมีแฟนๆ ชาวเกาหลีและทั่วโลกปักคิวรอไปสนุกแบบฉ่ำๆ กับพวกเธอ ** แต่ก่อนหน้านั้นสาวๆ มีคิวสำคัญที่ต้องขอคัมแบ็กกรุงเทพฯ มาเติมเอเนอร์จีจากไทยคิสซี่อีกรอบในงาน “2026 คิสออฟไลฟ์ เอเชีย แฟนมีตติ้ง ทัวร์ <เดจาวู> อิน แบงคอก” (2026 KISS OF LIFE ASIA FANMEETING TOUR IN BANGKOK) #KIOF_DEJAVU_inBKK วันเสาร์ที่ 6 มิถุนายน 2569 เวลา 18:00 น. ณ บีซีซี ฮอลล์ ชั้น 5 เซ็นทรัล พลาซ่า ลาดพร้าว จัดโดย โฟร์ วัน วัน เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ (Four One One Entertainment หรือ 411ent) ของ กึ้ง-เฉลิมชัย มหากิจศิริ **
ยังพอมีบัตรให้คนเพิ่งโดนตกหาจับจองกันได้ทางไทยทิคเก็ตเมเจอร์ทุกสาขา และทางระบบออนไลน์ https://www.thaiticketmajor.com/concert/2026-kiss-of-life-asia-fanmeeting-tour-dejavu-in-bangkok.html บัตรราคา 3,500 และ 5,900 บาท ** ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางออฟฟิเชียลโซเชียลมีเดียของผู้จัดงาน @411ent