ปลดปล่อยพลังขั้นสุด! XG เกิร์ลกรุ๊ประดับไอคอนิก เตรียมระเบิดความมันส์ในกรุงเทพฯ กับเวิลด์ทัวร์คอนเสิร์ตระดับโลกครั้งยิ่งใหญ่แห่งปี 2569 ‘THE CORE’

XG (Xtraordinary Genes) ศิลปินกลุ่มระดับไอคอนิก ประกาศจัดเวิลด์ทัวร์ครั้งที่ 2 ที่ทุกคนทั่วโลกต่างตั้งตารอคอยภายใต้ชื่อ "XG WORLD TOUR: THE CORE" เพื่อโปรโมตอัลบั้มเต็มชุดแรก ‘THE CORE – 核’ โดยการแสดงในครั้งนี้จะตอกย้ำภาพลักษณ์ศิลปินระดับโลกของพวกเขา ผ่านสไตล์ที่เป็นเอกลักษณ์ การแสดงที่เปี่ยมไปด้วยพลัง เสียงร้องที่ทรงพลัง ทักษะการเต้นที่เฉียบคม และการเติบโตอย่างก้าวกระโดดในฐานะศิลปินสากล
หลังจากความสำเร็จอย่างท่วมท้นจนฉุดไม่อยู่ สมาชิกทั้ง 7 คนของ XG อันประกอบไปด้วย จูริน (JURIN), จิสะ(CHISA), ฮินาตะ (HINATA), ฮาร์วีย์ (HARVEY), จูเรีย (JURIA), มายะ (MAYA) และ โคโคนะ (COCONA) พร้อมแล้วที่จะปลดปล่อยพลังที่แท้จริงจากภายในสู่การเดินทางครั้งใหม่ใน "XG WORLD TOUR: THE CORE" ซึ่งทัวร์ครั้งนี้ได้เปิดตัวอย่างสวยงามในประเทศญี่ปุ่นด้วยกระแสตอบรับอย่างมหาศาล จนสามารถสร้างสถิติบัตรจำหน่ายหมดเกลี้ยง (Sold Out) ในหลายเมืองใหญ่ อาทิ โยโกฮามา, โอซาก้า, นาโกย่า และเมืองอื่นๆ ภายในทัวร์ครั้งนี้ แฟนๆ จะได้ชมการแสดงในเพลงฮิตที่คุ้นเคยอย่าง ‘LEFT RIGHT’ และ ‘WOKE UP’ รวมถึงเพลงใหม่ล่าสุดอย่าง ‘HYPNOTIZE’ และ ‘ROCK THE BOAT’ และตอนนี้ถึงเวลาแล้วที่ XG จะนำประสบการณ์การแสดงที่ทลายทุกขีดจำกัด และความสร้างสรรค์ที่เหนือจินตนาการมาสู่กรุงเทพฯ ในเดือนกรกฎาคมนี้ โดยจะมาพร้อมกับโปรดักชันที่ยิ่งใหญ่ และอลังการกว่าที่เคยมีมา!
ผู้จัด “เออีจี พรีเซ้นต์ เอเชีย” (AEG Presents Asia) ร่วมกับ “ไอมี่ไทยแลนด์” (iMe Thailand) พร้อมแล้วที่จะพา ALPHAZ ชาวไทยเข้าสู่ใจกลางจักรวาลของ XG ในงาน XG WORLD TOUR: THE CORE IN BANGKOK ซึ่งจะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 19 กรกฎาคม 2569 เวลา 19.00 น. ณ อิมแพ็ค อารีน่า เมืองทองธานี
XG คือกลุ่มศิลปินที่ไม่ยึดติดกับคุณลักษณะดั้งเดิมหรือกรอบที่ถูกกำหนดไว้ล่วงหน้า พวกเธอปลดปล่อยพลังและความคิดสร้างสรรค์ที่อยู่ภายใน "แก่น" (Core) ของแต่ละบุคคล ด้วยการสร้างสรรค์วัฒนธรรมใหม่ๆ อย่างต่อเนื่องโดยไม่ถูกจำกัดด้วยขนบธรรมเนียมเดิมๆ XG มุ่งหวังที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้คนทุกเพศทุกวัยทั่วโลก
ย้อนกลับไปในปี 2567 พวกเธอได้เริ่มต้นเวิลด์ทัวร์ครั้งแรกในชื่อ “XG 1st WORLD TOUR ‘The first HOWL’” ซึ่งจัดขึ้นถึง 47 รอบการแสดงใน 35 เมือง และดึงดูดผู้ชมได้ประมาณ 400,000 คน โดยในรอบสุดท้ายของทัวร์ที่โตเกียวโดม เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2568 พวกเธอได้สะกดสายตาผู้ชมกว่า 50,000 คน นอกจากนี้ ในเทศกาลดนตรีและศิลปะ “Coachella Valley Music and Arts Festival” ซึ่งเป็นหนึ่งในเทศกาลดนตรีที่ใหญ่ที่สุดในสหรัฐอเมริกาเมื่อเดือนเมษายน 2568 XG เป็นศิลปินญี่ปุ่นเพียงกลุ่มเดียวที่ได้ขึ้นแสดง โดยเป็นศิลปินหลัก (Headliner) บนเวที Sahara และได้รับคำชื่นชมอย่างมากจากสื่อทั้งในญี่ปุ่นและต่างประเทศ
เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2569 XG ได้ปล่อยอัลบั้มเต็มชุดแรก “THE CORE – 核” ซึ่งสามารถติดอันดับ Top 100 บนชาร์ตอัลบั้ม Billboard 200 ของสหรัฐอเมริกาได้สำเร็จ และพวกเธอกำลังจะนำเวิลด์ทัวร์ครั้งนี้มุ่งหน้าสู่ อเมริกาเหนือ, สหราชอาณาจักร, ยุโรป และภูมิภาคอื่นๆ โปรดติดตามการอัปเดตเพิ่มเติมเร็วๆ นี้
สำหรับเหล่าหมาป่าที่เตรียมร่วมสัมผัสประสบการณ์ระดับโลก เตรียมตัวให้พร้อม! บัตรเข้าชมงาน XG WORLD TOUR: THE CORE IN BANGKOK ราคาเริ่มต้นที่ 2,500 บาท โดยแฟนคลับตัวจริงสามารถคว้าสิทธิ์จับจองที่นั่งก่อนใครในรอบ ALPHAZ ANNUAL PREMIUM/STANDARD・MONTHLY PAID MEMBERS PRESALE ในวันพุธที่ 6 พฤษภาคม 2569 เวลา 10.00 – 23.59 น. และเปิดขายบัตรรอบ ALL ALPHAZ MEMBERS (INCLUDING FREE MEMBERS) PRESALE ในวันพฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม 2569 เวลา 10.00 – 23.59 น. ผ่านทาง www.thaiticketmajor.com (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรอบ ALPHAZ Pre-Sale ได้ที่ http://xgalx.com/) สำหรับรอบจำหน่ายบัตรทั่วไป จะเริ่มเปิดขายในวันศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม 2569 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ผ่านทาง www.thaiticketmajor.com หรือ เคาน์เตอร์ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกสาขา Call Center 02-262-3456
งานนี้ ALPHAZ ไทยห้ามพลาด! เตรียมมาคำรามให้สนั่นอิมแพ็ค อารีน่า ไปพร้อมกัน!!ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook และ TikTok: @imethailand , X และ Instagram: @ime_th
ตารางการแสดงในเอเชียของ XG WORLD TOUR: THE CORE
กรุงเทพฯ | 19 กรกฎาคม (อาทิตย์) | อิมแพ็ค อารีน่า
มะนิลา | 22 กรกฎาคม (พุธ) | เอสเอ็ม มอลล์ ออฟ เอเชีย อารีน่า
ไทเป | 17 ตุลาคม (เสาร์) | ไทเป อารีน่า