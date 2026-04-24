“โอม ค็อกเทล” แจงดรามา ไม่ได้หักหน้า “คริส หอวัง” กลางงานแต่ง “พลอย-เต” โอดเล่นมุกไม่ขึ้น เพราะมีหน้าเดียว!

กลายเป็นประเด็นที่ถูกวิจารณ์อยู่ไม่น้อย กรณีที่ “โอม ปัณฑพล ประสารราชกิจ” ผู้บริหารบริษัทครึ่งเก้า อดีตนักร้องนำวงดนตรีค็อกเทล หลังเจ้าตัวได้ไปร่วมงานแต่งของ “พลอย หอวัง” กับ “เต เตธนันท์” มือกลองวง Three Man Down พร้อมพูดถึงคู่บ่าวสาวในช่วงหนึ่งของพิธีขณะที่เจ้าบ่าวจะผ่านประตูเงินประตูทองด่านของ “คริส หอวัง” พี่สาวเจ้าสาวแล้วมีเสียงจากฝั่งเจ้าบ่าวตะโกนแซวว่า “ขอผ่านไปโดยไม่ต้องใส่ซองได้ไหม” ซึ่งคริสตอบกลับไปว่า “โห หนู แล้วหนูจะมาดูแลน้องพี่ได้ยังไงละจ๊ะ”
โดยโอมเผยว่าลักษณะของผู้ชายคนนี้ในการให้ซองยากแสดงว่ามันเป็นลักษณะของการใช้เงินอย่างไตร่ตรองแล้ว การใช้เงินอย่างไตร่ตรองคือคุณสมบัติของหัวหน้าครอบครัวที่ดี ไม่ใช่คนแสดงความสุรุ่ยสุร่ายกับเหตุที่ไม่จำเป็น แต่คิดว่าควรต่อรองสิ่งที่เป็นประโยชน์ที่ดีที่สุดต่อครอบครัว ซึ่งประโยคดังกล่าว ทำคนในโลกออนไลน์ฟาดเจ้าตัวว่าอะไรจะซีเรียสขนาดนั้น อีกทั้งยังมองว่าเป็นการหักหน้าคริส หอวังอีกด้วย
ล่าสุดเฟซบุ๊กใต้เตียงดารา ได้หยิบยกเรื่องนี้มานำเสนอ ทำชาวเน็ตวิจารณ์กันหลากหลาย ร้อนถึง โอม ค็อกเทล ต้องเข้ามาชี้แจงเอง ระบุว่า
“โอยย ขอโทษครับ จริงๆ นั่นเป็นมุกทั้งหมด ทั้งผมและพี่คริสเลยครับ ไม่มีอะไรจริงจังเลย อารมณ์มุกจริงจังในเรื่องไม่ควรจริงจังแบบคุโรมาตี้น่ะครับ ผมคงเล่นมุกไม่ขึ้นจริงๆ ดูคลิปแล้วก็แบบ เออจริง.,,,, ผมมีหน้าเดียว 555 ครับ ผมกับพี่คริสยังมาเล่นกันต่อหลังไมค์เมื่อวานอยู่เลยครับ เล่นกันแบบนี้ประจำน่ะครับ ตรงนั้นก็เพื่อนกันหมดเลยผมเลยพูดไปเรื่อย 😁 คุยกันอยู่ว่าเกร็งกันทั้งคู่ เพราะมาเป็นเถ้าแก่จำเป็นแบบงงๆ กันทั้งสองฝั่งครับ
ขอบคุณนะครับ ❤️ เป็นโมเมนต์ที่จะไม่ลืมเลยครับ”
ด้าน คริส หอวัง ก็ไม่ได้ซีเรียสกับเรื่องนี้ ยังโพสต์รูปแท็กหาโอม พร้อมบอกว่า สบายใจแล้ว มีคนช่วยน้องของคริสคิดก่อนจ่าย เริ่ดๆ เลยล่ะ