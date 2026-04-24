“หม่ำ จ๊กมก” ใจหายตลกทยอยจากไป เผยเคยนั่งร้องไห้กับ “แดนนี่” ที่แอลเอ บอกเดี๋ยวตามไป ไม่มีใครรอดหรอก

เพื่อนตลกร่วมอาลัยส่ง “แดนนี่ ศรีภิญโญ ครั้งสุดท้าย “หม่ำ จ๊กมก” เผยเรื่องเศร้าที่ไม่เคยเล่าที่ไหน เคยนั่งร้องไห้คิดถึงบ้านด้วยกันที่อเมริกา ยอมรับใจหายเพื่อนตลกทยอยจากไป บอกเดี๋ยวจะตามไป ไม่มีใครรอดหรอก
คนบันเทิงมาร่วมส่ง “แดนนี่ ศรีภิญโญ” นักแสดงอารมณ์ดี ผู้เป็นที่รักของทุกคนในพิธีฌาปนกิจ ที่วัดป่าสะแก อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี เป็นจำนวนมาก โดย “หม่ำ จ๊กมก” เพ็ชรทาย วงษ์คำเหลา “โหน่ง ชะชะช่า” ชูศักดิ์ เอี่ยมสุข “จเร เชิญยิ้ม” ธีร์รัชเมศวร์ ผ่องอินทรกุล และ “โอบะ เสียงเหน่อ” กิตติ ปักษี ก็ได้เดินทางมาร่วมส่งดวงวิญญาณเป็นครั้งสุดท้าย พร้อมเปิดใจถึงความรักความผูกพัน ความทรงจำที่ไม่เคยลืม
หม่ำ : “ตั้งแต่ทราบข่าวมาวันนี้เป็นวันสุดท้ายเลย ก็รู้สึกเศร้าใจเหมือนกันคนเคยอยู่ด้วยกันมาหลายปี แดนนี่ยืนอยู่โหน่งไปถอดกางเกง”
โหน่ง : “พักเบรก เขาถอดเสื้อ ใส่บ๊อกเซอร์ตัวเดียว ผมจะหยอกเขา ผมเลยไปดึงกางเกง มันไปหมดเลย เขาตะลึงเลย ก็หยอกกันเล่น แกเป็นคนขี้เล่นด้วย”
หม่ำ : “อันนั้นคือเรื่องสนุก เรื่องเศร้าผมไม่เคยเล่าที่ไหน แดนนี่เป็นตลกมาขอสมัครอยู่คณะเทพโพธิ์งาม แล้วมันมีทัวร์ไปที่อเมริกาเกือบเดือนกว่า นั่งสองคนกับแดนนี่อยากกลับบ้านคิดถึงบ้านเหมือนโดนถูกทิ้ง เราก็ยังเป็นเด็ก มันเคว้งอยู่ที่แอลเอ อยู่หลายเมือง ร้องไห้กันสองคน เราคิดถึงลูกลูกเพิ่งสามสี่ขวบ อันนี้เป็นเรื่องเศร้ามากเลย มันมากกว่าคำว่าผูกพันเพราะอยู่ด้วยกันมาหลายปี”
โหน่ง : “แกเป็นคนชอบหยอก นิสัยแกน่าจะได้มาจากคณะเทพโพธิ์งาม การหยอกล้อ ไม่ซีเรียส”
จเร : “ผมเคยร่วมงานละครกับแดนนี่ เขาเป็นคนดีจิตใจดีด้วย”
หม่ำ : “ผมอยู่ต่างจังหวัด ผมก็เฮ้ยมันเป็นอะไร เลยสอบถามเพื่อน”
โหน่ง : “แกเคยมาติดต่อจะขายรถเต่า ตอนนี้ยังขายอยู่มั้งลองถามภรรยาพี่แดนนี่ เอาไว้ก็จะเป็นของเก่าไป ต้องถามพี่แดนนี่ก่อนนะ เมื่อวานคุยกับพี่กิ๊ก (เกียรติ กิจเจริญ) แล้ว ก็ซื้อรถเขาไปสิ”
หม่ำ : “ยังคิดอยู่เลยว่าแดนนี่อยากจะวิเวก เราอยากเป็นแบบนั้นไปอยู่กลางทุ่งนาแถวบ้านเรายโสธร อยากไปปลูกพริกมะละกอขาย แต่เป็นห่วงเมียกลัวเมียเหงา กลัวลูกกลัวหลานกลัวหลายอย่าง”
โหน่ง : “แต่ผมว่าใจแกสุดยอด มาอยู่แบบนี้ อยู่กับลูกหลานอยู่กับเมีย”
หม่ำใจหายตลกทยอยจากไป บอกเดี๋ยวตามไป ไม่มีใครรอดหรอก
หม่ำ : “วันนี้พวกเราได้มาส่งดวงวิญญาณของแดนนี่ ด้วยความอาลัยจากเหล่าศิลปินตลกทั้งหลาย ที่เคยร่วมงานกันมา แดนนี่ร่วมงานหลายค่าย ช่วงนี้ทยอยกันไป ล่าสุดก็เหน่ง เหม่งจ๋าย มาแดนนี่อีก ผมไม่มีโทรศัพท์นะครับ ผมเล่นโทรศัพท์ไม่เป็นนะ ที่จะดูผมได้คือในช่องเมียผมในช่องลูกผม เดี๋ยวตามไปไม่มีใครรอดหรอก ขอให้พี่ไปอยู่ในภพภูมิที่ดี ขอให้ครอบครัวของพี่มีความสุข สุขภาพแข็งแรง”