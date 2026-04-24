บีบใจ “น้องเอวา” ร่ำไห้ส่ง “พ่อแดนนี่” โบกมือลาเปิดฝาโลง บอก “ฝันดีนะพ่อ” “กวาง” พยายามเข้มแข็งแล้ว แต่สุดกลั้น

บีบใจ “น้องเอวา” ร่ำไห้ส่ง “พ่อแดนนี่” โบกมือลาหน้าโลง บอก ฝันดีนะพ่อ ด้าน “กวาง” สุดกลั้น ประกาศไม่เก็บอัฐิ ลอยอังคารทั้งหมด ลั่นต้องไม่ดิ่ง ไม่เศร้า หนักแน่นเพื่อให้ลูกก้าวผ่านไปให้ได้ พร้อมสานต่อนำของสะสมโบราณปลุกชีพให้มีชีวิตอีกครั้ง
บรรยากาศพิธีฌาปนกิจ “แดนนี่ ศรีภิญโญ” อดีตนักแสดงอารมณ์ดี เสียชีวิตด้วยภาวะไตวายเฉียบพลันในวัย 57 ปี วันที่ 23 เม.ย.69 ที่วัดป่าสะแก อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี เป็นไปด้วยความโศกเศร้า มีเพื่อนๆ ทั้งในวงการและนอกวงการ มาร่วมส่งแดนนี่เดินทางไกลครั้งสุดท้ายเป็นจำนวนมาก อาทิ หม่ำ จ๊กมก เพ็ชรทาย วงษ์คำเหลา, เท่ง เถิดเทิง พงษ์ศักดิ์ พงษ์สุวรรณ, โหน่ง ชะชะช่า ชูศักดิ์ เอี่ยมสุข, หนูแหม่ม สุริวิภา กุลตังวัฒนา, ติ๊ก กลิ่นสี, สังข์ ดอกสะเดา, กล้วย เชิญยิ้ม, ไทด์ เอกพันธ์ บรรลือฤทธิ์, น้อย โพธิ์งาม, เปิ้ล ณภัทร ลูกสาว เด๋อ ดอกสะเดา ฯลฯ
ขณะที่ “กวาง พจนีย์” ภรรยาแดนนี่ ต้อนรับแขกเหรื่ออย่างเข้มแข็ง แม้จะมีน้ำตา ส่วนน้อง “เอวา” ลูกสาว แม้จะพยายามเข้มแข็งตามคุณแม่ แต่ก็กลั้นน้ำตาแห่งความเสียใจต่อการจากลาในครั้งนี้ไม่อยู่ ซึ่ง น้องเอาวา โบกมือลาพ่อตอนเปิดฝาโลง บอก “ฝันดีนะพ่อ” เป็นภาพบีบหัวใจคนที่มาร่วมงาน
โดยกวาง พจนีย์ ได้เปิดใจกับสื่อมวลชน ระบุว่าสามวันที่ผ่านมาหากแดนนี่รับรู้คงอบอุ่นใจมาก เพราะทุกคนมาหาเยอะมาก บอกเขาไม่มาเข้าฝันเลย เชื่อเขามีความสุขแล้ว
“สามวันที่ผ่านมา ถ้าพี่แดนนี่รับรู้คงอบอุ่นใจมาก เพราะพี่น้องทุกคน สื่อมวลชน พี่ๆ ทุกคนทั้งในและนอกวงการ ทุกคนในงานที่มาช่วย คนเยอะมาก เยอะทุกคืนเลยสามคืนแล้วเขาก็ไม่ได้มาหา เอวานอนที่นอนคุณพ่อ เราก็นอนข้างล่างเตียง ก็ไม่มีอะไร ก็ฝันดี และนอนดีเลยค่ะ เชื่อว่าเขามีความสุขแล้วค่ะ
(กลับบ้านไปยังร้องไห้?) อยู่ที่นี่เราเห็นคนเยอะ เราก็อาจมีแกว่งๆ นิดๆ แต่อยู่บ้านก็เป็นธรรมดา มีอารมณ์ที่เราเคยเห็น เคยสวิงอยู่แล้ว มีอาฟเตอร์อยู่แล้ว ถ้าเห็นของเขาอยู่ตรงหน้าน้ำตาก็มาเลย มันก็มีทุกอารมณ์ แต่เดี๋ยวมันก็ผ่านไป ตอนนี้เอวาก็เริ่มรับแขกแล้ว ไปรับแขกแทนคุณแม่ ทำหน้าที่แทนคุณพ่อ
เล็งนำของสะสมโบราณของสามี มาจัดแสดงให้มีชีวิตและมีมูลค่าเพิ่มขึ้น
“ถามว่าครอบครัวจะดำเนินการต่อไปอย่างไร ก็แบบเดิม จะพยายามสานต่อ ทำที่พี่แดนนี่บอกเอาไว้ ว่าควรทำยังไง 1 2 3 4 และจะนำของโบราณ ของเก่า ที่ยังไม่ได้จัด จะเอามาจัด ให้ของทุกชิ้นที่พี่แดนนี่สะสมไว้ให้มีชีวิตขึ้น จดให้ทุกอย่างดูมีมูลค่าเพิ่มขึ้น”
ไม่เก็บอัฐิ ลอยอังคารทั้งหมด อนาคตให้ลูกทำมาหากินช่วยแม่ ได้รู้จักคุณค่าของเงิน และความเหน็ดเหนื่อยจากสิ่งที่พ่อสร้างเอาไว้
“อัฐิจะไม่ได้เก็บนะคะ จะเอาไปลอยอังคารทั้งหมดเลย จะเก็บแค่รูปอย่างเดียวเป็นความตั้งใจของเรา และพี่น้องทุกคนก็เห็นด้วยค่ะ
ส่วนอนาคตก็จะอยู่ที่นี่แหละค่ะ ไม่ว่าทำอะไรก็อยู่ที่นี่ เพราะเราอยู่ที่นี่ ลูกเกิดที่นี่ พ่อแม่พี่น้องเรา ญาติเราอยู่ที่นี่ ส่วนคอนเทนต์จะทำเหมือนเดิมทุกอย่าง อาจช่วยกันทำกับเอวา ให้เอวาเป็นตัวละคร มาทำคอนเทนต์ช่วยคุณแม่ เอวาจะได้รู้จักทำมาหากิน การสร้างรายได้ รู้จักคุณค่าของเงิน รู้จักคุณค่าของความเหน็ดเหนื่อยที่คุณพ่อสร้างเอาไว้กว่าจะได้แต่ละบาทนะ”
ลูกสาวดีใจที่ทุกคนมาหาคุณพ่อ ส่วนตัวเองต้องไม่เศร้า ไม่ดิ่ง หนักแน่นให้พอ เพื่อให้ลูกผ่านไปได้
เอวาจะดีใจกับทุกคนที่มาหาคุณพ่อ เอวาจะเข้าไปกอดทุกคนที่มาหาคุณพ่อ กลับไปเขาไม่ได้พูดอะไร เขาทำหน้าที่แทนคุณพ่อได้อย่างดีเยี่ยม ถ้าพี่แดนนี่รับรู้เชื่อว่าเขาดีใจและอบอุ่นมากๆ เขายังเด็กอยู่ แต่เข้มแข็ง แค่เราต้องเป็นเมนหลัก ที่ไม่เศร้า ไม่ดิ่ง ไม่เป็นอะไรทั้งนั้น อย่าให้เอวาเห็นว่าเราเป็นอะไร ไม่งั้นอย่างวันก่อนเขาเห็นภาพเราไปเปิดประตูแล้วไม่เห็นพี่แดนนี่ มันก็หลุดออกมา เอวาก็หลุดเช่นกัน เราต้องเป็นเมนหลัก และหนักแน่นให้พอ เพื่อให้เอวาผ่านไปได้”
ร่ำไห้ขอบคุณทุกคนที่ห่วงตนและลูก และรักสามี ซึ้งใจลูกจะทำหน้าที่แทนพ่อ
“เอวาจะเข้าวงการบันเทิงไหม ก็แล้วแต่เอวาเลยค่ะ ไม่แน่ใจว่าเขาชอบไหม (เขาบอกอยากเป็นดีไซเนอร์?) อาชีพเปลี่ยนทุกชั่วโมงเลยค่ะ ก็ซึ้งใจมากเขาบอกจะทำหน้าที่แทนคุณพ่อดูแลคุณแม่ และคิดว่าเอวาทำได้
ก็ขอบคุณทุกๆ คนนะคะ ขอบคุณมากๆ ขอบคุณที่ยังห่วงเรากับลูก รักพี่แดนนี่ และช่วยพี่แดนนี่ (ร้องไห้)เมื่อคืนเห็นคนมาเยอะ เห็นพี่น้องทุกคนรักเขารับรู้เขาก็คงดีใจมากๆ และคงอุ่นใจ เราก็ไม่ห่วงแล้ว เราก็เข้มแข็งค่ะ ขอบคุณทุกคนค่ะ”