“ฟิล์ม ธนภัทร“ รับจูบปาก “นนท์ อินทนนท์” เพราะติดสกินชิพ บอกสนิทจูบซ้ำได้! ดีใจเป็นผู้ชายคนแรกในรอบ 10 ปี

“ฟิล์ม ธนภัทร” ตกใจถูกบุคคลปริศนาจู่โจมจะเข้ามาจุ๊บ มองคงเอ็นดูเห็นว่าตนน่ารัก ลั่นไม่ได้สนิทกันต้องเว้นระยะห่าง จะทำอะไรต้องขออนุญาตก่อน บอกไหวพริบดีเพราะสกิลนักแสดง แถมได้เซ้นส์จากแมว แต่กับ “นนท์ อินทนนท์” สนิทกันจึงเข้าไปจูบตามประสาเพื่อนเล่นกัน คนรู้จักจะรู้ดีตนชอบสกินชิพ เปิดใจจูบซ้ำได้
ทำแฟนๆ เป็นห่วงเมื่อเห็นคลิป “ฟิล์ม ธนภัทร กาวิละ“ ถูกบุคคลปริศนาเข้ามาจู่โจมจะจูบในงานแฟนมีตติ้ง หลายคนคาดอาจจะเลียนแบบ “นนท์ อินทนนท์” ที่ก่อนหน้านี้มีภาพจูบกับฟิล์มในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่ผ่านมา เมื่อถามเรื่องนี้กับฟิล์ม เจ้าตัวก็เผยว่าก็เรามันน่ารัก ใครเห็นก็เอ็นดู
“โอเคครับ จริงๆ ก็ยอมรับว่าตกใจนิดนึง มองเป็นว่าเขาเอ็นดูเราแล้วกัน เขาเอ็นดูเราเขาถึงอยากจะมาหอมแก้มเรา ในชีวิตการทำงานไม่เคยเกิดเรื่องแบบนี้ เป็นครั้งแรกเหมือนกันที่เจอแบบนี้ (ตกใจไหม เพราะเราก็ไม่ได้โฟกัสด้วย?) เอาจริงๆ มันคือรีแอ็กชั่นของการตกใจจริงๆ ผมก็รู้สึกว่า ไอ้เราก็น่ารัก น่าเอ็นดูเนอะ เราก็ทำตัวเหมือนเดิม ก็ทำตัวน่ารักเหมือนเดิม ตรงที่ผมยืนมีการ์ดนะครับ แต่ผมว่าทุกคนไม่ทันตั้งตัวเหมือนกัน ก็ตกใจเหมือนกัน (ต้องลดความน่ารักลง?) ไม่ลดครับ เพราะว่าลดไม่ได้ มีแต่จะเพิ่มขึ้น แฟนคลับก็เป็นห่วง ผมรู้สึกว่าผมทำตัวปกติดีกว่า เพราะว่าคนมันน่ารักจะให้พูดอย่างไร ความน่ารักเป็นเหตุ แต่ก็เดี๋ยวจะระวังตัวมากขึ้นครับ จะทำอะไรก็ต้องมองซ้ายมองขวา”
ลั่นไม่ได้สนิทกันต้องเว้นระยะห่าง จะทำอะไรต้องขออนุญาตก่อน
“เหตุการณ์นี้มันไม่ควรเกิดขึ้นกับใครแล้วกัน คือเราไม่ได้สนิทกัน แต่เข้าใจแหละว่ารักและเอ็นดู ถ้าไม่สนิท ผมว่าก็นิดนึง ก็เว้นระยะห่างกันนิดนึง จะทำอะไรก็ขออนุญาตกันก่อน เจ้าตัวเขาอนุญาตไหม ส่วนที่คนชมว่าไหวพริบดี สกิลนักแสดงครับ มันเป็นความรู้สึกมากกว่า เป็นเซ้นส์ อาจจะได้จากแมวที่บ้านมา แมวประสาทสัมผัสไว พอเล่นกับแมว แมวก็จะข่วน
ก็ใช้ชีวิตปกติครับไม่ได้เครียด ถ้าคนเยอะๆ ก็จะระวังตัวมากขึ้นแค่นั้นเอง ก็ใช้ชีวิตเหมือนเดิมเลย ผมรู้สึกว่านั่นคือความสุขของผมที่ได้ยืนพูดกับแฟนๆ แบบนี้ เรารู้สึกว่าเวลาเราออกงาน ออกอีเวนต์ มันเหมือนเรามาชาร์จแบตกับเขา แล้วเขาก็มาเพื่อชาร์จแบตกับเรา ก็อยากจะเต็มที่ที่สุด (แล้วเราจะเปิดงานแฟนมีตฯ เปิดบัตรหอมแก้มไปเลย?) ก็น่าสนใจนะ ขอบคุณสำหรับไอเดีย เผื่อจะมีคนซื้อเข้ามา”
สงกรานต์ที่ผ่านมาเต็มที่กับชีวิต ได้ปลดปล่อย จึงมีภาพจูบ “นนท์ อินทนนท์” ออกมา ตามประสาเพื่อนเล่นกัน
“สงกรานต์สนุกมากครับ เต็มที่กับชีวิต ปลดปล่อย ผมอยู่หน้าเวทีมันก็น่าจะมีคนเห็นอยู่แล้ว ก็โต๊ะมันเด่น จริงๆ ก็ไม่มีอะไร ก็เพื่อนกัน เพื่อนกันเล่นกัน เอาจริงๆ ผมติดสกินชิพ เราก็รู้จักกันมาก่อน ผมรู้สึกว่ามันน่ารักออก (นนท์บอกว่าเราเป็นจูบแรกของเขาในรอบ 10 ปี?) ก็ดีใจครับที่ได้เป็นผู้ชายคนแรกในรอบ 10 ปีของนนท์
คือมันก็เรื่องปกติ ผมไม่ได้คิดอะไรเลยจริงๆ ก็คือเพื่อนกัน ก็เล่น ทุกคนก็มีภาพแบบนี้เยอะแยะออก ไม่ตกใจเลย ชิลๆ เพื่อนกันก็เล่นกันปกติ ไม่น่ารักเหรอ”
เปิดใจ จูบซ้ำได้ ยันเล่นแบบนี้กับทุกคนที่สนิท
“ก็ไม่ปิดนะครับ (อัปเดตกับทางต้นสังกัดเขาแล้วว่าจูบได้?) ใช่ นายแม่ พี่หนุ๋ยอนุญาตเลย บอกว่าอนุญาตให้จูบได้ (นนท์เลยฝากมาถามว่าจูบซ้ำได้ไหม?) ได้สิ มาสิ ผมรู้สึกว่าผมเล่นแบบนี้กับทุกคน ถ้าเขาสนิท และก็สนิทใจที่จะเล่นกันแบบนี้ ถ้าคนรู้จักกับผมจริงๆ จะรู้ว่าผมติดสกินชิพ จะเป็นคนชอบอ้อน ชอบแตะตัว กอดอะไรแบบนี้ คนรอบตัวผมจริงๆ คือเข้าใจทุกคนเลย เขาจะรู้อยู่แล้วว่าเราเป็นแบบนี้”
เผยไม่ใช่มีแต่คนอิจฉาอยากจะเป็นนนท์ มีคนอิจฉาอยากจะเป็นตนเหมือนกัน
“แต่บางคนเขาก็อยากเป็นผมนะ มีเพื่อนทักหลังไมค์มา อยากเป็นฟิล์มจัง เดี๋ยววันหลังผมจะส่งคอนแท็กให้ว่า สนใจคนนี้ไหมนนท์ ขายของให้ แต่จริงๆ เขาก็มี (เขาบอกโสด?) ไม่สาบานดีกว่า โสดก็โสด
หลังจากวันนั้นผทก็ทักไปขอโทษเขา ถามเขาว่า โอเคไหม เขาก็บอกว่าเขาโอเค เธอโอเคไหม ใช้คำว่าเราก็เป็นห่วงซึ่งกันและกัน คอมเมนต์ต่างๆ ก็ น่ารักดี แซวกัน เอาจริงๆ โมเมนต์สงกรานต์เรามาเล่นสนุก ทุกคนก็เข้าใจ ผมก็ติดสกินชิพ แล้วผมก็ติดเล่น เขาเองก็ชอบเล่น ผมก็เลยแบบไม่เห็นต้องคิดอะไรเยอะเลย (ซ้ำได้?) มาสิ”