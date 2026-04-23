“หนูแหม่ม สุริวิภา” สุดกลั้น ส่ง “แดนนี่” ออกเดินทางไกล ลั่นเพื่อนทำหน้าที่ของชีวิตในโลกนี้จบอย่างงดงามแล้ว

“หนูแหม่ม สุริวิภา” สุดกลั้น มาส่งแกแล้วนะ “แดนนี่ ศรีภิญโญ” เดินทางไกล ขอบคุณยอมออกจากถ้ำมาหากันครั้งสุดท้าย ลั่นมึงเห็นไหม คนรักมึงเยอะ บอกมิชชั่นคอมพลีต ทำหน้าที่ในโลกนี้จบอย่างสมบูรณ์ งดงามที่สุดแล้ว
บรรยากาศความโศกเศร้ายังคงปกคลุมในพิธีฌาปนกิจ ส่ง “แดนนี่ ศรีภิญโญ” หรือ “เจ๊ตุ่ม ระเบิดเถิดเทิง” ออกเดินทางไกล โดยพิธีกรรุ่นใหญ่ “หนูแหม่ม สุริวิภา กุลตังวัฒนา” เพื่อนสนิทที่ร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมาตั้งแต่เข้าวงการ ได้เปิดใจถึงความรักความผูกพัน ลั่นหน้าที่ของชีวิตแดนนี่จบลงอย่างงดงามแล้ว
“คนรักแดนนี่เยอะ ตกใจช็อกไปแป๊บนึง ล้อเล่นหรือเปล่ารู้สึกว่าไม่ใช่เรื่องเล่นๆ แล้ว พอรู้เป็นเรื่องจริงก็เสียใจ เราทำงานด้วยกันตั้งแต่อายุยังไม่ 20 เลย เราเติบโตมาคล้ายๆ กัน เข้ามาในวงการคล้ายๆ กัน พอถึงจุดทางแยกก็ต้องแยกย้ายกันไปเติบโต ทำงานร่วมกันนานเหมือนกัน
ตอนนั้นเราวัยรุ่น ไปไหนไปกัน บ้านเราอยู่ในซอยเดียวกัน แดนนี่อยู่หัวซอย แหม่มอยู่ท้ายซอย ตั้งใจจะไปเช่าอยู่ใกล้แดนนี่ เพราะเราไปทำงานด้วยกันไปถ่ายละครที่กันตนา ไปต่างจังหวัดมันไกลมาก แหม่มขับรถไม่เป็น ก็ให้แดนนี่ขับรถให้ พอตื่นเช้าก็ไปทำงานด้วยกัน ในช่วงวัยรุ่นใช้ชีวิตคุ้มค่ามาก ด้วยความหน้าตาเราคล้ายกันคนคิดว่าเราเป็นพี่น้องกัน ด้วยความที่สนิทสนมกันไปไหนด้วยกัน คนคิดว่าเป็นผัวเมียกันหรือเปล่า”
ขอบคุณยอมออกจากถ้ำมาพบกันครั้งสุดท้าย
“พี่แดนนี่เพิ่งไปเป็นแขกรับเชิญให้พี่เมื่อไม่นานนี้เอง ไปคุยสัพเพเหระ ขอบคุณที่ออกจากถ้ำ เพราะเขาไม่ไปไหน ส่วนรายการอื่นคนต้องไปหาเขาที่บ้าน ก็กอดกันแล้วบอกขอบคุณที่อุตส่าห์ออกจากถ้ำมาหาเรา เพื่อนไม่ว่าจะหายนานแค่ไหนมันคลิกกันได้เสมอ ต้องการอะไรบอกกันได้เสมอ ช่วงที่เราแยกย้ายกันไปเติบโต มารู้อีกทีตอนแดนนี่ป่วยหนัก ตอนมาอยู่กับพี่กิ๊ก (เกียรติ กิจเจริญ) แล้ว เราได้ยินข่าวอยู่ตลอด ยังบอกเลยว่าโชคดีเนอะที่กลับมาได้ แล้วก็มาทราบทีหลังว่าแดนนี่ได้จัดระเบียบชีวิตตัวเองใหม่แล้วหลังจากที่ป่วย ทุกคนเห็นแล้วชื่นชม เป็นภาพความงดงามของชีวิต”
กอด “กวาง พจนีย์” ทำได้ดีอยู่แล้ว ลาครั้งสุดท้าย “ฉันมาส่งแกแล้วนะ”
“(เมื่อกี้กอดกวาง?) เราคุยกันผ่านเฟซบุ๊ก กวางทำได้ดีอยู่แล้ว ถามว่าอยากบอกอะไรเขา บอกแล้วว่า ‘ฉันมาส่งแกนะ’ มิชชั่นคอมพลีต ทุกคนเกิดมามีหน้าที่ของตัวเอง แดนนี่ทำมิชชั่นของตัวเองได้อย่างสวยงาม คือความงดงามที่ทุกคนอยากทำแบบนี้”
หน้าที่ของแดนนี่จบลงอย่างงดงาม ลั่น คนรักมึงเยอะ มึงเห็นไหม?
“เขาสอนประชาชนจากการใช้ชีวิตของเขาแน่นอน วันนี้คือความงดงามของชีวิตเขาเซ็ตชีวิตของเขาได้สวยงามมาก ไม่รู้จะมีคำไหนมาพูดนอกจากคำว่า มิชชั่นคอมพลีต หน้าที่ของชีวิตแดนนี่มันจบลงอย่างงดงาม อยากบอกให้แดนนี่รู้ว่า คนรักมึงเยอะมาก มึงเห็นหรือเปล่า”