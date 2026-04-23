“เท่ง เถิดเทิง” ฝากคำลาสุดท้ายถึง “แดนนี่ ศรีภิญโญ” คู่ชีวิตในจอ เพื่อนที่วางชีวิตได้สมบูรณ์แบบ

“เท่ง เถิดเทิง” อาลัย “แดนนี่ ศรีภิญโญ” คู่ขวัญในตำนานจากไปกะทันหัน เล่าโมเมนต์สุดท้ายที่ได้พบกัน ไม่รู้ว่าป่วย ชื่นชมครอบครัวแข็งแรง เป็นเพื่อนที่วางชีวิตได้สมบูรณ์แบบ อยากมีชีวิตแบบเขา
กลายเป็นเรื่องเศร้าช็อกวงการตลกและแฟนรายการในตำนานอย่าง “ระเบิดเถิดเทิง” เมื่อต้องสูญเสีย “แดนนี่ ศรีภิญโญ”หรือที่แฟนๆ คุ้นเคยในบทบาท “เจ๊ตุ่ม” ล่าสุด “เท่ง เถิดเทิง” พงษ์ศักดิ์ พงษ์สุวรรณพี่ชายคนสนิทและคู่ขวัญในจอ ได้ออกมาเปิดใจถึงความผูกพันอันยาวนานกว่า 30 ปี พร้อมเล่าโมเมนต์สุดท้ายก่อนจะจากกันโดยไม่มีวันกลับ
“เรารักกัน ผูกพันกันมานานมาก รุ่นเดียวกับพี่ติ๊ก (ติ๊ก กลิ่นสี) พี่กิ๊ก (เกียรติ กิจเจริญ) ในรายการ แสบคูณสอง เราผูกพันกันมาเลย อยู่ในระเบิดเถิดเทิง หนึ่งคือเพื่อนร่วมงาน สองในตัวละครเขาเป็นเมียเรา คือเจ๊ตุ่ม เรายิ่งผูกพันกันไปเรื่อยๆ เพราะตอนนี้ระเบิดเถิดเทิง กลายมาเป็นอาจารย์คงแล้ว แต่เวลาเราเจอกันเราก็จะเรียกเจ๊ตุ่ม เขาถือว่าประสบความสำเร็จในชีวิต เขาวางชีวิตได้สมบูรณ์แบบมากเลย เราอยากจะใช้ชีวิตแบบเขา แต่สิ่งแวดล้อมเราไม่เหมือนเขา ชีวิตเขามีความสุขมากกับท้องไร่ท้องนา เขาวางแผนครอบครัวไว้ดีมาก
เราไม่ได้เจอกันนานมากเลย 20 กว่าปีได้ จนลูกชายผมทำยูทิวบ์ เขาเซอร์ไพรส์พาพ่อไปถ่ายยูทิวบ์ พาพ่อมาหาเมียเก่าของพ่อ เราก็บอกมันจะดีเหรอลูก ไม่ดีมั้ง เราก็คิดว่าใคร มาที่สุพรรณฯ มาหาแดนนี่ มาหาเจ๊ตุ่ม ก็นั่งคุยกันจิปาถะ ผมยังแซวเลยฝรั่งบ้าแดด ทำอะไรกลางแดดแข็งแรง ไม่มีอาการป่วยเลย ก็คุยกันจนหัวค่ำแล้วกลับบ้าน
แล้วมันก็เด้งขึ้นมาในมือถือเขาบอกเสียแล้ว มันไม่มีอะไรมาสะกิดให้เรารู้ตัวว่าเขาไม่ไหวแล้ว มันกะทันหันจริงๆ ไม่ต้องเป็นห่วงทั้งเมียทั้งลูกทุกคนดูแลอยู่ ถามว่าครอบครัวเขาทุกวันนี้สมบูรณ์ไหมผมบอกได้ว่าสมบูรณ์มาก แต่มันไวไป เจอเขาล่าสุดน่าจะ 5-6 เดือนก่อน ตอนนั้นยังแข็งแรง เขาบอกว่าจะทำพิพิธภัณฑ์เก่าตรงแถวบ้านเขา เขาบอกอย่าเพิ่งบอกใคร เพราะเขาเป็นคนสะสมของเก่าเยอะมาก เขายังไม่ได้ทำหรือทำแล้วก็ไม่รู้”
ยกเป็นคนที่ประสบความสำเร็จเร็วกว่าตน
“แดนนี่เป็นคนสนุก โหน่ง ชะชะช่าสร้างวีรกรรมกับเขาไว้เยอะ เป็นช็อตที่จารึกเลย ส่วนตัวแล้วเป็นคนสนุกสนาน ร่าเริง แฮปปี้กับเพื่อนฝูง เป็นคนที่ประสบความสำเร็จเร็วกว่าผมเยอะมาก เป็นคนน่ารัก ผูกพันกันไม่รู้ตัว รู้สึกเสียดาย ช่วงที่เขาหายหน้าหายตาไปก็ 30 ปีได้ ย้อนไปถึงช่วงระเบิดเถิดเทิง ไม่มีเรื่องหมางใจกัน สนุกแฮปปี้เฮฮา”
ชอบตัวตน ประทับใจมิตรภาพ
“ผมว่ามิตรภาพ ผมชอบตัวตนเขา เจอก็หอมเขา ตอนถ่ายรายการก่อนหน้านี้ เขารู้ว่าเราจะมา แต่เราไม่รู้ว่าเขาจะไปหาใคร เขาลงทุนไปซื้อวิกแต่งหน้าเป็นเจ๊ตุ่ม เราเจอเราหัวเราะก๊ากเลย อยู่ระเบิดเถิดเทิงจนมีลูก”
ไม่เคยเล่ามีโรคประจำตัว ชื่นชมเมียแดนนี่แข็งแรง
“ไม่มีนะ ตอนเจอยังแข็งแรงอยู่เลย (ให้กำลังใจครอบครัวยังไง?) ครอบครัวแข็งแรงมาก ชื่นชมภรรยาที่แข็งแรง รับปากว่าจะเป็นเสาหลักครอบครัว ขอให้ไปสู่ภพภูมิดี ไปอยู่ที่สบายใจ ถ้าเขารับรู้เขาชื่นใจ ไม่ว่าจะเป็นพี่น้องเพื่อนฝูงทุกคนมากันหมดเลย ผมมั่นใจว่าช่วงฌาปนกิจผมร้องไห้”