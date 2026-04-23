ไม่ใช่เจ้ากรรมนายเวร! “หนุ่ม กรรชัย” พร้อมบวก “ปู มัณฑนา” เสมอ โบ้ยคดีทำพ่อตรอมใจ แล้วผมไปทำอะไรให้? (คลิป)

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



“หนุ่ม กรรชัย” พร้อมบวก “ปู มัณฑนา” หากยังล้ำเส้นไม่เลิก เจอที่ศาลได้ทุกเมื่อ เตรียมฟ้องคดีอาญาบิดเบือนข้อเท็จจริง ไม่รับคำขอโทษและเงิน ราคาคือต้องจ่ายคืออิสรภาพ ไร้สาระมานั่งทะเลาะในโซเชียล หากตนทำให้เสียหายไปฟ้องศาล ไม่ใช่เอามาโพสต์ในโซเชียล



หลังจากที่ทางช่อง 3 ออกแถลงการณ์เตรียมใช้กฎหมายจัดการขั้นเด็ดขาดกับผู้ที่พาดพิง บิดเบือนข้อเท็จจริงเพื่อปกป้องสิทธิ์ขององค์กรและพิธีกรดัง “หนุ่ม กรรชัย กำเนิดพลอย”ด้าน “ปู มัณฑนา หิมะทองคำ”ก็ยังไม่หยุดโพสต์ ออกมาโพสต์แบบรัวๆ หนุ่ม กรรชัย เป็นพ่อช่อง 3 หรือคะ , ช่อง 3 ควรเปลี่ยนชื่อช่องเป็นช่อง หนุ่ม กรรชัย และยังเผยว่าเตรียมจะไปร้อง กสทช. ให้ตรวจสอบช่อง 3 พิจารณามาตรการสูงสุดกับเรื่องนี้

ด้าน “หนุ่ม กรรชัย” ได้ออกมาให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนถึงเรื่องนี้ โดยเผยว่า…

“อย่างที่เคยแจ้งไปก่อนหน้านี้ว่าโดยส่วนตัวกับคุณปู มัณฑนา มีการฟ้องร้องดำเนินคดีไปหลายคดี แต่หลังจากที่มีการฟ้องร้องไปก็ไม่เคยพูดถึงเขาอีกเลย ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของกระบวนการตามกฎหมายไป แต่พอดีว่าล่าสุดสิ่งที่มันเกิดขึ้นผมมองว่ามันไม่ดีเลย มันกลายเป็นว่าคุณปูได้มีการโพสต์แล้วก็บอกว่าผมมีการส่งลูกน้องไปป่วนเขาที่ห้องพิจารณาหรือหน้าบัลลังก์ที่ศาลแขวงพระนครใต้ซึ่งสำหรับผมมองว่าถ้าจะเขียนว่าผมส่งลูกน้องไปที่ห้างสรรพสินค้ายังเข้าใจ แต่พอบอกว่าที่ศาลมันกลายเป็นว่า ใช้คำว่า ผมบังอาจขนาดนั้นเลยเหรอ ที่จะกล้าทำอย่างนั้นเลยเหรอ

อีกอย่างเราไม่ทำอย่างนั้นอยู่แล้ว เพราะคดีที่ไปไม่ใช่คดีของเราด้วย แต่กลายเป็นว่ามาบิดเบือนข้อเท็จจริง แล้วก็เอาข้อมูลที่ไม่ถูกต้องเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ด้วย มองว่าอันนี้เกินไปเพราะตรงจุดนั้นคือศาลไม่มีใครไปทำแบบนั้นได้ ก็เลยตัดสินใจว่าคงไม่มีการยอม ก็เลยต้องมีการฟ้อง ปรากฏว่าช่อง 3 ก็มีการเรียกเราไปคุยเพราะว่าหลังจากที่มีการพูดออกรายการไปแล้ว เขาก็ถามว่ามันเกิดอะไรขึ้น เราก็ได้มีการชี้แจงให้ฟัง หลังจากนั้นช่องก็เลยออกแถลงการณ์ให้ตามที่ทุกคนได้เห็นกันครับ”

ไม่รู้เหมือนกันว่าอะไรดลใจ “ปู มัณฑนา” คิดว่าตนส่งลูกน้องไป กล้าพูดไม่มีคนของตน 100%
“ไม่รู้เหมือนกัน คือตอบไม่ได้เลยก็อยากรู้เหมือนกันว่าทำไมถึงพูดแบบนั้นออกมาหรือไปโพสต์แบบนั้นได้ยังไง แล้วมีแต่คอมเมนต์ในบางเพจด้วยในลักษณะเดียวกันเราก็มีการแคปทั้งหมดไว้แล้ว

ตัวผมโทร.ไปถามทางคุณลูกหมี (รัศมี ทองสิริไพรศรี) ถามทางทนายกุ้ง (อำนวยพร มณีวรรณ์) ว่ามันเกิดอะไรขึ้น เขาก็บอกว่าก็ไม่มีอะไร มีเพื่อนของคุณลูกหมี มีคนของทางทนาย ซึ่งไม่เกี่ยวกับผมเลย ก็เลยไม่เข้าใจว่าเป็นแบบนี้ได้ยังไง จริงๆ แล้วเดี๋ยวคงต้องให้ทนายความทำเรื่องขอกล้องวงจรปิดทางศาลไปเพื่อประกอบคดีในการฟ้องในครั้งนี้และคงต้องให้อีกหลายคนมาเป็นพยานให้ด้วย

(คิดว่าเขาป่วยไหม?) ผมไม่กล้ามองอะไรแบบนั้นหรอกครับ ผมไม่สามารถไปบอกได้ว่าใครไม่สบายหรือใครป่วยได้นะครับ ผมไม่ก้าวล่วงตรงนั้น แต่ในมุมของผมเอง ผมมองว่าเขามีการบิดเบือนเรื่องของผมซึ่งมันไม่ใช่ข้อเท็จจริง ผมมั่นใจว่าผมไม่ใช่คนแบบนั้นแล้วผมก็ไม่เคยไปพูดอะไรถึงเขาด้วย ผมมั่นใจไม่มีคนของผม 100 เปอร์เซ็นต์”

ชี้เอาเวลาที่โพสต์ด่าว่าตนไปฟ้องศาลจะดีกว่า ถ้ารู้สึกว่าได้รับความเสียหายต้องไปฟ้อง ไม่ใช่มาโพสต์ด่าไม่ใช่ลูกผู้ชาย
“ฝากไปเลยว่าเป็นสิทธิ์ของคุณปูนะครับ คุณปูสามารถที่จะใช้สิทธิ์ในการเรียกร้องสิทธิ์ของคุณปูได้ ถ้าคุณปูคิดว่าคุณปูเสียหาย แต่ทางกระบวนการตามกฎหมายทางเราเองก็ยินดีถ้าเกิดว่าจะเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมาย ถ้าคุณปูไปฟ้องหรือไปแจ้งความอะไรก็แล้วแต่ ต้องเรียนแบบนี้ว่าผมรอมาเกือบ 2 ปีแล้วว่าเมื่อไหร่ ไม่ได้ท้านะครับแต่ก็รออยู่จะได้ไปพิสูจน์กันสักทีนึง

แล้วคุณปูไปนั่งพูดว่าผมไม่ใช่ลูกผู้ชายไปทำให้เขาเสียหายอะไรต่างๆ นานา ก็ต้องเรียนคุณปูแบบนี้ว่า ถ้าคุณปูรู้สึกเสียหายกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นจากตัวผมคุณปูไปใช้สิทธิ์ในการฟ้องร้องก็ได้ ไปแจ้งความไปดำเนินคดีก็ได้ไม่ได้มีความจำเป็นที่จะต้องมานั่งโพสต์อะไรแบบนี้เพราะว่าสุดท้ายแล้วมันเป็นคดีความไปถึงตัวคุณปูเอง

ค่าใช้จ่ายมันก็เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นการไปจ้างทนายความต่างๆ มันเยอะแยะการเดินทางมากมาย ผมว่าเก็บเงินเอาไว้ดีกว่าเอาจริงๆ คุณปูก็มีคดีอีกหลายคดีเอาไว้ในการสู้คดีดีกว่า จริงๆ ครับไม่คุ้มเลย”

กรณีที่ “ปู มัณฑณา” สวนกลับแถลงการณ์ว่าช่อง 3 ควรเปลี่ยนชื่อเป็นช่อง หนุ่ม กรรชัย บอกให้ประชาชนตัดสินเอาเองจะดีกว่า จากนี้เตรียมดำเนินคดีอาญา ลั่นสิ่งที่ต้องจ่ายอาจจะไม่ใช่เงินแต่เป็นอิสรภาพของคุณ
“ผมเฉยๆ นะครับคือผมก็ไม่รู้จะพูดยังไง ก็ให้ประชาชนที่ดูเขาตัดสินใจเอาเองดีกว่าเพราะว่าถ้าเกิดผมพูดอะไรออกไปมันก็ไม่ดี มันเป็นคู่พิพาทกันอยู่ ก็ให้ศาลเป็นผู้ตัดสินดีกว่าง่ายดี

ถ้ามองเร็วๆ ไม่ใช่นักกฎหมายและไม่ใช่ทนาย สำหรับผมมองว่าเป็นการบิดเบือนข้อเท็จจริง นำข้อมูลเป็นเท็จเข้าสู่คอมพิวเตอร์ ก็ให้ศาลเป็นคนวินิจฉัยอีกทีนึงว่าจะถึงขั้นไหนได้ แต่ผมมองแบบนั้นเพราะผมไม่เคยทำแบบนั้นแล้วผมก็อยู่ของผมเฉยๆ ลูกน้องของผมทุกคนก็อยู่ที่ช่อง 3 หมดเลย ในรายการหมดเลย ก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวจะไปถามลูกน้องด้วยว่าถูกกล่าวหาเหมือนกันว่าไปป่วนใครต่อใครลูกน้องก็อาจจะมีการดำเนินคดีกับบุคคลนั้นเหมือนกัน

ผมคงอาญาอย่างเดียว แพ่งผมคงไม่กลับไปก้าวล่วงดีกว่า ให้คุณปูเขาได้ขยายตัวเองบ้าง เดี๋ยวจะกลายเป็นว่าไปฟ้องเขา ผมไม่ได้ต้องการค่าเสียหายไม่ได้ต้องการเงิน ผมต้องการความบริสุทธิ์ของผมที่มีการถูกกล่าวหาถูกใส่ความ (โทษอาญาก็คือจำคุก?) ก็ตามนั้น ถ้าต้องจำคุกก็ต้องจำคุกทุกคนก็ต้องมีบริบทในสิ่งที่ตัวเองทำ ตอนนี้น่าจะมีทั้งหมด 4-5 คดี และอันนี้ผมเอาแน่ ทุกสิ่งทุกอย่างมีราคาที่ต้องจ่าย สิ่งที่ต้องจ่ายอาจจะไม่ใช่เงินแต่เป็นอิสรภาพของคุณก็ได้”

พร้อมบวกเสมอ หากใครมาล้ำเส้นตน ไร้สาระมานั่งทะเลาะในโซเชียล
เอาตรงๆ สำหรับผมเรื่องพวกนี้ไม่เคยกวนใจผมเลย ต้องบอกว่าผมผ่านมาเยอะ ผมเจอเรื่องเจอวิธีการต่างๆ นานา ในแต่ละวันมันเยอะมากแล้ว อันนี้มันเป็นแค่เรื่องหนึ่งแล้วก็ผ่านไปคือคนที่ด่าผมก็ด่าไป คือผมเห็นถ้ามันล้ำเส้นเกินไปผมให้กฎหมายเป็นคนตัดสินว่าสิ่งที่เขาพูดมันถูกหรือไม่ถูก สิ่งที่เขาทำมันใช่หรือไม่ใช่

(ครั้งนี้พร้อมบวก?) เสมอ ไม่ใช่ครั้งนี้ครับพร้อมทุกครั้ง สบายมากครับ เอาตรงๆ ผมมองว่าเรื่องแบบนี้มันทำอะไรผมไม่ได้ ไม่ว่าคุณไปร้องผมที่สภาไปเอ่ยชื่อผม ผมก็ฟ้อง ไปออกรายการบางรายการไปเอ่ยชื่อผมทำผมเสียหายผมก็ฟ้องเท่านั้นเอง มันไม่มีอะไร ผมก็ไม่จำเป็นต้องออกไปนั่งทะเลาะกันผ่านโซเชียลไร้สาระ”

ไม่รับคำขอโทษ และไม่คุยด้วย เจอกันในศาลเท่านั้น และ “ปู มัณฑนา” ไม่ใช่เจ้ากรรมนายเวรตน เจ้ากรรมนายเวรตนมีเพียง “มดดำ คชภา ตันเจริญ” เท่านั้น
“มันสายไปแล้วครับ ไม่ใช่ว่าคุณจะโพสต์อะไรก็ได้แล้วถ้ามันไปถึงจุดที่มันกลับมาไม่ได้แล้ว แล้วค่อยมาขอโทษ ผมว่ามันไม่ใช่ คือคนเราไปตีหมาตัวนึงตัวเองก็ต้องรู้สึกนะว่าทำไปเพื่ออะไรมันควรหรือไม่ควร แต่ไม่ใช่ว่าตีเป็น 10 ครั้งแล้วบอกว่าฉันขอโทษนะคนละเรื่อง ผมรู้สึกว่ามันไม่ได้มีค่าให้ผมต้องเอาไปคิด (จะมีโอกาสได้คุยกับ ปู มัณฑนา ไหม?) ไม่คุย ไม่มีความจำเป็นต้องคุย ไปคุยที่ศาลอย่างเดียว เพราะว่าไม่รู้จะคุยอะไร (พร้อมเผชิญหน้า?) ทุกเมื่อครับ แล้วที่บอกว่าเขาเป็นเจ้ากรรมนายเวรของผมไหม ไม่ครับ เจ้ากรรมนายเวรของผมมีมดดำ คชาภาคนเดียว”

ตนพูดให้เกียรติ “ปู มัณฑนา” เสมอ แม้จะไม่สนใจว่าอีกฝ่ายจะโพสต์อะไรบ้าง แต่ก็ไม่ปล่อยผ่านให้มาด่าตนฟรีๆ
“อย่างที่บอกแหละครับที่ผมพูดไปผมไม่ได้มีการไปหมิ่นประมาทคุณปูนะไม่ได้ไปพูดอะไรในสิ่งที่คุณปูเสียหาย ผมพูดบางสิ่งบางอย่างเพื่อเป็นการปกป้องสิทธิ์ของผมและผมก็ให้เกียรติคุณปู ผมไม่เคยเรียกคุณปูว่าเป็นอะไรอย่างอื่นหรือไปว่าคุณปูอะไรที่มันไม่ถูกไม่ควร ส่วนเรื่องราวที่มันจะไปอยู่ในชั้นศาลหรือมูลเหตุของคดีก็ว่าไปตามกระบวนการให้ทนายเป็นคนจัดการเท่านั้นเองครับ

ผมไม่ได้สนใจเลยเขาจะโพสต์อะไรผมไม่ได้สนใจ ยกเว้นที่มันมากเกินไปจริงๆ อย่างเช่นครั้งนี้ แต่ไม่ได้หมายความว่าคุณด่าผมแล้วผมปล่อยผ่านเฉยๆ นะถ้ามีการพูดพากพิงถึงผมในทางที่ไม่ถูกไม่ควร ผมมีความจำเป็นที่จะต้องใช้สิทธิ์ในมุมของข้อกฎหมายไปจัดการ แต่กรณีตรงนี้ผมถือว่าล้ำเส้นเกินไปเพราะว่าการที่บอกว่าผมส่งลูกน้องไปป่วนคนที่หน้าบัลลังก์ในศาล ศาลนะครับไม่ใช่ห้องน้ำปั๊ม ไปพูดแบบนี้ได้ยังไง คนเขาจะมองผมเป็นยังไง ไอ้หนุ่มนักเลงเหรอวะ เป็นคนยังไงวะส่งคนไปรังแกคนอื่นถึงในศาลเลย มันไม่ใช่นะ”

ส่วนที่ “ปู มัณฑนา” ร้องไห้ก่อนหน้านี้ว่ามีหลายคดีจนทำให้คุณพ่อเขาที่ไม่สบายอยู่แล้วตรอมใจ “หนุ่ม กรรชัย” ลั่นแล้วตนไปทำอะไรให้
“ผมไปทำอะไร ก็ย้อนกลับไปที่ว่าถ้าคุณปูคิดว่าผมทำแบบนั้นผมมีส่วนทำให้ชีวิตคุณปูไม่ดีทำให้คุณปูเป็นอย่างที่คุณปูบอกนะ คุณปูก็แค่เดินไปที่ศาลแล้วก็ฟ้องผม แล้วก็ไปแจ้งความให้ตำรวจดำเนินคดีกับผมเท่านั้นเองมันเป็นสิ่งที่ทุกคนเข้าใจได้ อย่างผมรู้สึกว่าคุณปูพูดถึงผมในสิ่งที่ไม่ถูกไม่ควรผมก็พึ่งศาลพึ่งตำรวจผมไม่เห็นจะต้องออกไปด่าคุณปูเลย เคยเห็นผมด่าคุณปูไหม เคยไปพูดในสิ่งที่คุณปูส่อเสียดไหม ไม่เคยเลย ผมมั่นใจ แต่ในขณะเดียวกันผมไปพึ่งศาล เหมือนกันครับคุณปูสามารถใช้สิทธิ์ใช้เสียงของคุณปูได้ คุณปูไม่ต้องบอกให้ผมใส่กระโปรงหรอกครับไปฟ้องศาลเลย ผมจะโดนลงโทษมากกว่าด้วยซ้ำถูกไหม แต่คือผมก็ไม่เข้าใจว่าทำไมไม่ฟ้องผม

(หลายๆ โพสต์เรารู้สึกว่ามันรุนแรงมันหยาบคายเกินไปไหม?) เรื่องนี้ถามผมไม่ได้จริงๆ เพราะผมไม่รู้จะตอบว่ายังไงเพราะเรื่องของคำพูดคำจามันไม่ใช่หน้าที่ที่ผมจะไปวิพากษ์ใครต้องไปถามทางบ้านเขาครับ (เราโกรธไหมที่เขาเรียกเราถ้อยคำแบบนั้น?) ไม่ครับ ผมเฉยๆ คนเรียกผมไอ้หนุ่มก็เรียกไป ไอ้เ-ี้ยหนุ่ม ไอ้-ัตว์หนุ่ม ก็เรียกไปผมเฉยๆ ก็ไม่เป็นไรผมไม่ได้ว่าอะไรเพียงแต่ว่าถ้ามันกระทบมากผมก็ใช้กฎหมายเข้าไปจัดการ”

ฝากถึง “ปู มัณฑนา” หากรู้สึกว่าตัวเองเสียหายให้ออกมาฟ้อง ไม่ใช่ไปโพสต์
“ก็ฝากไว้นิดเดียวแล้วกันครับ คุณปูถ้าคุณปูรู้สึกว่าผมทำให้คุณปูเสียหายอย่างที่คุณปูได้มีการโพสต์อยู่ตลอดเวลา คุณปูไปฟ้องศาลได้ครับ ให้ศาลท่านตัดสินดีกว่า การที่คุณปูจะมาโพสต์ด่าผมหรือพูดถึงผมในมุมที่ไม่ถูกไม่ควรเพราะว่าผมก็จะเอาสิ่งที่คุณปูว่าผมไปฟ้องศาลมันก็จะเกิดค่าเสียหายกับคุณปู คุณปูเอาค่าจ้างทนายที่ต่อสู้กับผมไปเป็นค่าทนายฟ้องผมดีกว่า”








