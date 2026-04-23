“ญาญ่า” ชม “ณเดชน์” วันแต่งงานหล่อที่สุดเท่าที่เคยเห็นในชีวิต ยังไม่เรียกสามี แย้มสินสอดทองแท่ง 100 บาท งานแต่งนอร์เวย์กลางเดือน พ.ค.

“ญาญ่า” ยังไม่เรียก “ณเดชน์” สามี รอให้สวมแหวนงานแต่งงานที่นอร์เวย์เสร็จสิ้นก่อนในช่วงกลางเดือน พ.ค. เผยวันนั้น ณเดชน์ หล่อมาก หล่อที่สุดในชีวิตที่เคยเจอแล้ว ชมเพื่อนเจ้าสาว “คิมเบอร์ลี่” เริ่ดมาก คิดคาถาบูชาเมีย แย้มสินสอดมีทองแท่ง 100 บาท ตื่นเต้นสำหรับอนาคตของเรา ภูมิใจได้เป็นสะใภ้อีสาน
เพิ่งจบพิธีแต่งงานแบบอีสานดั้งเดิมไป สำหรับคู่ของ “ญาญ่า อุรัสยา เสปอร์บันด์” และ “ณเดชน์ คูกิมิยะ” ล่าสุดเจอ ญาญ่าที่งานเปิดตัว BOLON EYEWEAR New Collection SS2026 เจ้าตัวก็ได้เล่าความรู้สึกในวันนั้นว่า….
“ทุกอย่างผ่านไปเร็วมากๆ เลย รู้ตัวอีกทีก็มีสายสิญจน์เต็มแขน คนให้พรเยอะไปหมดเลยรู้สึกฟูลฟีลมากๆ เป็นการแต่งงานที่รู้สึกว่าพวกเราได้นั่งและรับอะไรเยอะมากๆ คำอวยพร ความรัก ญ่าร้องไห้ไปไม่รู้กี่รอบในวันนั้น หลายๆ ครั้งเราอาจจะไม่ได้พูดความในใจกัน แต่ในโอกาสที่พิเศษแบบนี้ทุกคนก็แสดงความรักเราออกมาจากหัวใจ ที่บ้านเรายังพูดกันบ้างแต่กับเพื่อนๆ เราไม่ได้พูดกันเลย มีหลายคนมากที่ไม่ได้พูดคำอวยพร ได้ยินแต่เสียงร้องไห้อย่างเดียว รักนะนะนะ
เราแฮปปี้กันมากๆ งานออกมาตามที่พวกเราวาดฝันกันเอาไว้สุดๆ ตั้งแต่แรกเรามีความตั้งใจอยากให้งานเป็นแนวอีสานดั้งเดิม ให้ทุกอย่างราบไปเป็นแนวนั้นหมดเลย เราใส่รายละเอียดในทุกดีเทลตั้งแต่แรกจนถึงวันจริงแล้วมันก็ออกมาสมบูรณ์แบบมากๆ ก็ดีใจ รู้สึก so sweet ภูมิใจมากๆ ที่ได้เป็นสะใภ้อีสาน เป็นสะใภ้ขอนแก่น รู้สึกว่าเป็นวัฒนธรรมที่สวยงามมากๆ ทุกคนมีความจริงใจให้กัน มันสนุกมาก มันม้วนมากเลยค่ะ ชุดก็สวยมากๆ รู้สึกเป็นเกียรติมากๆ ขอบคุณอาจารย์วีรธรรม ตระกูลเงินไทย ที่ได้ใส่ชุดที่สวยงาม ประณีตแบบนี้ พี่แบร์หล่อมาก ไม่เคยเห็นเขาหล่อแบบนี้มาก่อนในชีวิต พี่ญ่าเองก็สวยมาก อาหารก็แซบเหลือเกิน ปลาร้ากินได้ไม่เคยมีปัญหา (พูดอีสานได้ไหม?) ก็พูดได้ พี่แบร์สอน ตอนนี้รู้สึกเต็มตัวมากเลยค่ะ”
เซิ้งอีสานเต็มเหนี่ยวเหมือนความรู้สึกทุกอย่างได้ถูกปลดล็อก ชม “คิมเบอร์ลี่ แอน โวลเทมัส” เริ่ดมาก คิดคาถาบูชาเมีย
“พร้อมมาตั้งนานแล้ว เราคบกันมานานมาก พอมาถึงจุดที่สมบูณ์ในทุกอย่างแล้ว มันสมบูรณ์จริงๆ เลยรู้สึกปลดปล่อยมากๆ (ณเดชน์พูดอะไรกับเราบ้าง?) บอกไม่ได้ แต่ให้สั้นๆ ประมาณว่าพร้อมที่จะดูแลตลอดไป เขาไม่เคยพูดด้วยความตั้งใจขนาดนี้มาก่อน เรารู้อยู่แล้วว่าเขาพร้อมที่จะทำสิ่งนี้ แต่เขาพูดออกมาแล้วเขาก็น้ำตาไหลนิดหน่อยด้วย แล้วก็จะมีคาถาบูชาเมีย เลิศมาก ไม่เคยเห็นมาก่อน คิม (คิมเบอร์ลี่) กับเพื่อนสนิทของญ่าอีกคนเป็นคนคิดขึ้นมา ก็ขอบคุณเพื่อนมากๆ ที่ทำสิ่งนี้ให้ เริ่ด ได้ยินตอนนั้นรู้สึกพี่แบร์ใจมาก เขาก็เริ่มทำตามคาถาบูชาเมียมาสักพักนึงแล้ว ค่อนข้างที่จะตามนั้นอยู่แล้ว คลิปนั้นก็เดี๋ยวจะอัปขึ้นคลาวด์แล้วเปิดให้เขาฟังทุกวัน(เงินเขาให้เราหมดเลย?) ยกเว้นอันนั้น อันนั้นไม่ได้ซีเรียส สุดท้ายทุกบาททุกสตางค์มันก็เพื่ออนาคตของเราอยู่แล้ว”
ยังเรียกสามีไม่ได้เพราะยังไม่เป็นสามีภรรยากันโดยสมบูรณ์ ต้องรองานสวมแหวนที่นอร์เวย์เสร็จสิ้นก่อน
“ยังคะ เพราะมันยังเหลืออีก 2 งานแต่ถ้าตามประเพณีก็เต็มตัวมากๆ แล้ว เป็นสะใภ้และเป็นเขยอย่างเต็มตัวแล้ว แต่ตามประเพณีทางบ้านญ่ายังไม่ได้สวมแหวนเลย เหลืออีกแค่ 1 สเต็ป ก็เลยยังไม่ได้พูดกับเขาว่าคุณสามี”
ส่วนหนึ่งของสินสอดมีทองแท่ง 100 บาท
“มีสแตมป์ตราโลโก้งานแต่งงานด้วย ทุกอย่างอยู่ในเซฟเรียบร้อยแล้ว (ทองแท่ง 100บาท?) แม่พยักหน้า สำหรับญ่าไม่ได้ขออะไร แล้วก็ไม่ได้ถามด้วย จนถึงตอนนี้ก็ไม่รู้ เราก็เอาไปใส่ในเซฟด้วยกันสำหรับอนาคต พี่แบร์ทุ่มสุดตัวจริงๆ สำหรับงานนี้ (จดทะเบียนสมรส?) คุยกันนิดหน่อย รอฤกษ์อยู่ค่ะ ญ่ายังไม่ได้ตัดสินใจว่าจะใช้อะไรยังไง ส่วนงานนอร์เวย์ก็กลางเดือนหน้าจะเริ่มบินกัน งานก็ใกล้คอมพลีตแล้ว น่าจะสวยค่ะ ทุกคนเห็นแล้วจะเซอร์ไพรส์ แขกไม่เยอะ 70 คน ชุดก็มี 2 ชุด”
แม้จะแต่งงานในละครกับ “ณเดชน์” มาหลายครั้งแล้ว แต่ยังรู้สึกแตกต่าง
“ตามความเป็นจริงญ่าแต่งงานกับพี่แบร์ในละครมาหลายรอบแล้ว ที่รู้สึกแตกต่างคือ ทุกอย่างมันเกิดขึ้นแบบที่เราไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรบ้าง ขอบคุณมากๆ ที่จัดงานที่ขอนแก่นได้สมบูรณ์ สวยมากๆ และทุ่มสุดตัวสุดๆ ตื่นเต้นสำหรับอนาคตของเรา”