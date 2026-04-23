“โอม ค็อกเทล” จริงจังเกินไป? งานแต่ง “พลอย-เต” แค่ซองพิธีกั้นประตูเงินประตูทอง ไปไกลเรื่องต่อรองผลประโยชน์

เรียกว่าเป็นคนที่จริงจังเกือบจะทุกเรื่องสำหรับ “โอม ปัณฑพล ประสารราชกิจ” ผู้บริหารบริษัทครึ่งเก้า อดีตนักร้องนำวงดนตรีค็อกเทล หลังเจ้าตัวได้ไปร่วมงานแต่งของ “พลอย หอวัง” กับ “เต เตธนันท์” มือกลองวง Three Man Down พร้อมพูดถึงคู่บ่าวสาวในช่วงหนึ่งว่า...
“ถ้าจะให้พูดเป็นการเป็นงาน ผมอยากจะเอาช่วงเวลาที่เดินผ่านประตูมาพูดอีกสักนิดนึง ผมสนใจตอนที่พี่คริส (คริส หอวัง) พูดถึงว่า ทำไมถ้าให้ซองยากขนาดนี้จะดูแลน้องสาวพี่ได้อย่างไร
จริงๆ ลักษณะของผู้ชายคนนี้ในการให้ซองยากแสดงว่ามันเป็นลักษณะของการใช้เงินอย่างไตร่ตรองแล้ว การใช้เงินอย่างไตร่ตรองคือคุณสมบัติของหัวหน้าครอบครัวที่ดี ไม่ใช่คนแสดงความสุรุ่ยสุร่ายกับเหตุที่ไม่จำเป็น แต่คิดว่าควรต่อรองสิ่งที่เป็นประโยชน์ที่ดีที่สุดต่อครอบครัว”
โดยที่มาของคำพูดดังกล่าวเกิดขึ้นในช่วงหนึ่งของพิธีขณะที่เจ้าบ่าวจะผ่านประตูเงินประตูทองด่านหนึ่ง ซึ่งเป็นด่านของคริส หอวัง พี่สาวเจ้าสาวแล้วมีเสียงจากฝั่งเจ้าบ่าวตะโกนแซวว่า “ขอผ่านไปโดยไม่ต้องใส่ซองได้ไหม” ซึ่งคริสตอบกลับไปว่า “โห หนู แล้วหนูจะมาดูแลน้องพี่ได้ยังไงละจ๊ะ” นั่นเอง
ทั้งนี้แม้หลายคนจะเข้าใจดีถึงเจตนาในการพูดของอดีตนักร้องนำวงดนตรีค็อกเทลและรู้ดีว่าเจ้าตัวเป็นคนที่พูดเล่นไม่ค่อยเป็น แต่หลายคนก็มองต่างและรู้สึกว่าการพูดในลักษณะดังกล่าวเป็นความผิดที่ผิดเวลาอาจจะทำให้งานที่กำลังสนุกๆ กร่อยได้เหมือนกัน