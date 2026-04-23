“หนุ่ม กรรชัย” กร้าว “ปู มัณฑนา” ไม่ต้องท้า ฟ้องแน่! ปูฟาดเป็นพ่อช่อง 3?

ยังเดือดไม่แผ่ว กรณี “ปู มัณฑนา หิมะทองคำ” ท้า “หนุ่ม กรรชัย กำเนิดพลอย” จะฟ้องก็ฟ้องมาเลย หลังหนุ่ม กรรชัยประกาศจะฟ้องปูอีก 1 คดี เหตุใส่ร้ายกล่าวหาส่งลูกน้องไปป่วนศาล โดยปูซัดกลับกลางโซเชียลถามหาความเป็นลูกผู้ชาย เสนอข่าวบิดเบือนจนชื่อเสียงและธุรกิจพัง
ขณะที่ ช่อง 3 ออกแถลงการณ์เตรียมใช้กฎหมายจัดการขั้นเด็ดขาดกับผู้ที่พาดพิง บิดเบือนข้อเท็จจริงเพื่อปกป้องสิทธิ์ขององค์กรและพิธีกรดัง
ล่าสุด หนุ่ม กรรชัย เปิดใจผ่านรายการ เที่ยงวันทันเหตุการณ์ วันที่ 23 เม.ย.69 ฝากถึงปู ระบุว่า ไม่ต้องท้า เพราะฟ้องแน่
“เมื่อวานช่อง 3 เรียกตัวผมไปคุยแล้ว สอบถามที่มาที่ไปว่าผมเองไปมีส่วนอะไรไหม ผมบอกผมไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเลย คนที่ไปผมก็มีโอกาสถามทางคุณลูกหมี (รัศมี ทองสิริไพรศรี) และทนายกุ้ง (อำนวยพร มณีวรรณ์) ว่าที่ไปขึ้นศาลมีใครอยู่ในนั้นเหรอ ก็ได้รับคำชี้แจงว่าเป็นเพื่อนของลูกหมี และมีเจ้าหน้าที่ศาล ผมก็ไม่รู้นะ เพราะมันไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับผมเลยคดีนี้ แต่ผมถูกพาดพิงมา เพราะฉะนั้นผมบอกไปแล้วเมื่อวานว่าผมสงวนสิทธิ์จะฟ้อง และผมฟ้องแน่ วันนี้ช่อง 3 ออกแถลงการณ์แล้วนะครับ
ถ้าคุณผู้ชมสังเกตจริงๆ ตัวผมเอง เชื่อว่าหลายๆ คนวิญญูชนน่าจะทราบอยู่แล้วว่าผมมีข้อพิพาทฟ้องร้องกับทางคุณปูหลายๆ คดี แต่ผมเองไม่เคยออกมาพูดถึงอะไรเลย อย่างที่บอกอยากให้เป็นไปตามกระบวนการตามกฎหมาย แต่กรณีนี้ที่มีการโพสต์ถึงผมแบบนี้ บอกผมส่งลูกน้องไปป่วนที่ศาลหน้าบัลลังก์ สำหรับผม ผมถือเป็นเรื่องใหญ่ เพราะศาลจะไปทำอะไรแบบนี้ไม่ได้ อยู่ดีๆ มากล่าวหาผม มาบิดเบือน และนำข้อมูลเป็นเท็จเข้าไปสู่ระบบคอมพิวเตอร์ ล่าสุดผมพูดกับทางช่อง 3 เรียบร้อย เดี๋ยวจะมีการตั้งทนายฟ้องร้อง เพราะไม่ถูกต้องครับ เป็นการนำข้อมูลอันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบ เป็นการบิดเบือนข้อเท็จจริง
ผมไม่เคยส่งใครไปเลยที่ศาล และทำแบบนั้นก็ไม่ได้ด้วย แล้วคำว่าป่วนถ้าไปดูดีๆ พจนานุกรมไทยยืนยันอยู่แล้วว่ามันคือการไปสร้างความวุ่นวาย รำคาญ ที่สำคัญที่สุดคนจะเข้าใจว่าเฮ้ย กรรชัยนักเลงเหรอวะ ส่งลูกน้องไปถึงศาลเลย ถ้าบอกว่าผมส่งไปห้างสรรพสินค้า ผมยังจะมองข้ามไม่สนใจ แต่นี่บอกว่าส่งไปที่ศาล แล้วไม่ใช่ลานจอดรถศาลนะ ห้องบัลลังก์ ห้องพิจารณา วิญญูชนคิดเองได้ครับ เมื่อวานเห็นคุณปูโพสต์ว่าอยากจะฟ้องก็ฟ้องมา เขาชี้แจงได้หมด ผมฟ้องแน่ๆ ครับคุณปูครับ อีก 1 คดีครับ ไม่ต้องท้าครับ ฟ้องแน่ๆ ครับ ตามนั้นครับ”
ขณะที่เฟซบุ๊กของปู มัณฑนา โพสต์ฟาดเดือดรัวๆ อาทิ ฟ้องมาเลย อ่านข่าวใส่ผ้าถุงด้วยนะคะ, หนุ่ม กรรชัย เป็นพ่อช่อง 3 หรือคะ