“ลิลลี่ เหงียน” ปรบมือให้ “ปู มัณฑนา” ทำให้ตัวเองเป็นข่าวนานถึง 2 ปี ลั่นเป็นห่วงและให้อภัย วอนตั้งสติใหม่

เป็นอีกหนึ่งคู่กรณีของ “ปู มัณฑนา หิมะทองคำ”สำหรับสาว “ลิลลี่ เหงียน” โดยล่าสุดวันนี้ (23 เม.ย.) เจ้าตัวได้ออกมาเคลื่อนไหวผ่านเฟซบุ๊กของตัวเอง ด้วยการแชร์คลิปที่ได้ไปเปิดใจกับทางทีวีพูล พร้อมใส่แคปชั่นว่า “มีสติตั้งสติและทุกอย่างจะดีขึ้นนะคะ ถึงแม้จะไม่ได้รักเหมือนเดิม แต่ก็ยังเป็นห่วงนะคะ”
โดยเนื้อหาในคลิปสัม ลิลลี่ยอมรับว่าที่ผ่านมา ได้เฝ้าดูปูด้วยความเป็นห่วง พร้อมชื่นชมในความสามารถ ที่ประคองกระแสข่าวให้อยู่ในความสนใจของสังคมมาได้อย่างยาวนานเกือบ 2 ปี แต่อยากให้กลับมาตั้งสติและเริ่มต้นใหม่ พร้อมยืนยันชัดเจนว่าตนเองไม่มีความโกรธแค้น และพร้อมให้อภัยต่อสิ่งที่ผ่านมาทั้งหมด
“เพราะการกระทำของตัวเองไหม ลี่ก็เฝ้าดูด้วยความเป็นห่วงจริงๆ นะ ลี่คิดในใจนะ ว่าน้องเกาะกระแสพี่ขึ้นไปดัง หนูไม่สามารถทำแบบนั้นได้ ณ ตอนนี้หนูปรบมือให้พี่มากๆ พี่สามารถทำให้ตัวเองมีกระแสได้ทุกวันเลย จริงๆ ข่าวพี่เกือบ 2 ปีแล้วไหม ไม่มีวันไหนที่ลดลงไปเลย เพราะฉะนั้นเรามาเอากระแสที่เรามีอยู่ตรงนี้ กลับมาตั้งสติใหม่ดีไหม
หนูยังยืนยันคำเดิมนะ ว่าหนูไม่โกรธ ไม่เกลียดพี่ แล้วก็ให้อภัยในสิ่งที่พี่กระทำด้วย เพราะฉะนั้นอโหสิกรรมให้กัน แล้วก็อโหสิกรรมให้ทุกคน ยอมรับความจริง ขอโทษ หนูเชื่อมั่นเลยว่าทุกเรื่องที่มันร้ายๆ จะกลายเป็นดีแน่ๆ เพราะฉะนั้นอยากเป็นกำลังใจให้พี่
พี่อย่าโกรธใครอีกเลยนะ เมตตากันเอาไว้ดีไหม เพราะว่าอยากเห็นพี่อยู่ในวงการบันเทิงนี้ด้วยกัน หนูเป็นรุ่นน้องที่มาใหม่ ก็อยากจะเห็นพี่โลดแล่นอยู่ในวงการนี้ เผื่อวันหนึ่งอนาคตเรา หนูจะได้เป็นนักแสดงร่วมกับพี่…”