สมการรอคอย!! “ฮาร์ธ–ภูมิ” เสิร์ฟเคมีคู่ ในซีรีส์โรแมนติก-ดราม่า “One Year เลือนรางและจางหาย” เริ่มตอนแรก 26 เม.ย.นี้ ทางอมรินทร์ทีวี ช่อง 34 HD

ฤกษ์งามยามดีกับตอนแรกของซีรีส์ “One Year เลือนรางและจางหาย” จาก “บริษัท กันตนา กรุ๊ป จำกัด” ที่ได้ผู้กำกับไฟแรงมากฝีมือ อย่าง อินทร โล่ห์แก้ว และ สันติภาพ กิ้มเฉี้ยง มาร่วมกำกับซีรีส์ พร้อมคว้านักแสดงนำหน้าใหม่ อย่าง ฮาร์ธ ชินดนัย, ภูมิ นิติภูมิ, เอ๋ย สุประวีณ์, เอม ณัฐกฤตา, โบนัส ธนเดช, เรียวตะ โอมิ,โฟล์ค ธรรศ อินทร์ธิราช, อาหลี ลวัณญา, ลีออน กฤตพรต และ พีพี ภูมิพัฒน์ แซ่ลิ้ม ร่วมถ่ายทอดเรื่องราวความรัก ความผูกพัน และสิ่งที่ค่อย ๆ จางไปตามเวลา
โดยเนื้อหาใน Ep.นี้พูดถึง กิ้ม (ฮาร์ธ ชินดนัย) ทายาทบริษัททัวร์ยักษ์ใหญ่ อย่าง สยาม ซี ทราเวล ที่ถูกส่งตัวกลับไปอยู่บ้านเก่ากับญาติที่ภูเก็ตเป็นเวลา 1 ปี เพื่อแก้เคล็ดในวัยเบญจเพส โดยระหว่างที่อยู่ที่นั่น กิ้ม ได้จัดทัวร์ ONE DAY TRIP พานักท่องเที่ยวไปเรียนทำอาหารไทย ซึ่งกิ้ม ได้เลือก เชฟเต้าส้อ (ภูมิ นิติภูมิ) ลูกชายคนเล็กเจ้าของ THE PRECIOUS RESORT และเป็นผู้ที่มีความทรงจำเพียงแค่วันเดียว มาเป็นคนสอน แต่ทัวร์กลุ่มแรกกลับพังไม่เป็นท่า
เรื่องราวต่อจากนี้จะเป็นอย่างไร? ความสัมพันธ์ของ “กิ้ม-เต้าส้อ” จะไปในทิศทางไหน? สามารถติดตามชมซีรีส์เรื่อง “One Year เลือนรางและจางหาย” เริ่มตอนแรกวันอาทิตย์ที่ 26 เมษายนนี้ เวลา 22.45 ทางอมรินทร์ทีวี ช่อง 34 HD และสามารถรับชมย้อนหลังได้ทาง Viu สาววายห้ามพลาด!!