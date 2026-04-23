“ปู มัณฑนา” รอดนอนคุก ศาลให้ประกันตัวคดีฉ้อโกง สั่งติดกำไล EM ห้ามออกนอกประเทศ

ศาลแขวงพระนครใต้ อนุญาตปล่อยตัวชั่วคราว “ปู มัณฑนา” ระหว่างอุทธรณ์ พร้อมติดกำไล EM ห้ามออกนอกประเทศ
หลังเมื่อวานนี้ (22 เม.ย. 2569) ศาลแขวงพระนครใต้ มีคำพิพากษาคดีอาญาหมายเลขดำ อ.1874/2567 ที่ น.ส.รัศมี ทองสิริไพรศรี โจทก์ ยื่นฟ้อง นางมัณฑนา หิมะทองคำ จำเลย ความผิดฐานฉ้อโกง ตาม ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 341, พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. 2534 มาตรา 4
พฤติการณ์ตามฟ้องสรุปว่า เมื่อประมาณกลางเดือนก.ย. 2566 - วันที่ 31 มี.ค. 2567 จำเลยร่วมกันหลอกลวงโจทก์ ด้วยการแสดงข้อความอันเป็นเท็จและปกปิดความจริงซึ่งควรบอกแจ้งแก่โจทก์ว่า จำเลยกับเพื่อนของจำเลยได้ร่วมกันประกอบธุรกิจขายกระเป๋าแบรนด์เนมหรู จำเลยได้ชักชวนให้โจทก์นำเงินมาร่วมลงทุนกับจำเลยและจะได้ผลตอบแทนสูง โจทก์หลงเชื่อจึงได้โอนเงินให้จำเลยจำนวน 32 ครั้ง รวมเป็นเงิน 4,237,700 บาท ต่อมาเมื่อถึงกำหนดที่โจทก์จะต้องได้รับเงิน จำเลยไม่สามารถคืนเงินลงทุนตามที่กล่าวอ้าง และได้ออกเช็คให้กับโจทก์จำนวน 1 ฉบับ เป็นเงินจำนวน 2 ล้านบาท เพื่อชำระหนี้เงินกู้ยืม ต่อมาผู้เสียหายได้นำเช็คไปเรียกเก็บเงิน และธนาคารได้ปฏิเสธการจ่ายเงิน
โดยศาลมีคำพิพากษาจำคุกจำเลย เป็นเวลา 2 ปี ขณะที่จำเลย ยื่นคำร้องขอปล่อยชั่วคราวระหว่างอุทธรณ์คดี
ล่าสุดศาลแขวงพระนครใต้ ได้มีคำสั่งอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวระหว่างอุทธรณ์ หากผิดสัญญาประกันให้ปรับ 300,000 บาท โดยจำเลยให้ติดอุปกรณ์กำไล EM พร้อมวางเงินสด 60,000 บาท (หลักประกัน 20% ของวงเงินประกัน 300,000 บาท) ทั้งนี้จำเลยให้นำมาวางศาลภายใน 15 วันนับแต่วันที่ 22 เม.ย. 2569 และห้ามจำเลยเดินทางออกจากนอกราชอาณาจักร เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากศาล โดยให้แจ้งสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองทราบด้วย