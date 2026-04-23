แม่ไม่ยอมค่ะ! “ปู มัณฑนา” ฟาด “ช่อง 3” ไม่เป็นธรรม หลังออกแถลงการณ์ เตรียมดำเนินการทางกฎหมาย

แม่ปูไม่ยอมค่ะ! “ปู มัฑนา หิมะทองคำ” โพสต์ตอบโต้ ช่อง 3 ไม่เป็นธรรม หลังออกแถลงการณ์ เตรียมดำเนินการทางกฎหมายกับตัวเอง กรณีที่โพสต์พาดพิง “หนุ่ม กรรชัย กำเนิดพลอย” เมื่อวานนี้ (22 เม.ย.)
“ตามที่ได้มีการเผยแพร่ข้อความในสื่อออนไลน์ โดยมีการพาดพิงถึงคุณกรรชัย กําเนิดพลอย ในลักษณะอันเป็นเท็จ เป็นการบิดเบือนหรือปลอมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนโดยประการที่น่าจะเกิด ความเสียหายต่อคุณกรรชัยหรือข้อความที่เข้าใจว่าเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทําก่อให้เกิด ความวุ่นวายในห้องพิจารณาคดี
สถานีฯ ได้ดําเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงและขอเรียนชี้แจงว่า การเผยแพร่ข้อความที่กล่าวอ้าง ว่าคุณกรรชัย ได้กระทําการหรือได้เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทําก่อให้เกิดความวุ่นวายในห้องพิจารณาคดี ซึ่งข้อความดังกล่าวเป็นเท็จ และเป็นการบิดเบือน หรือปลอมฯ ขัดต่อความจริง
การเผยแพร่ข้อความเท็จดังกล่าวก่อให้เกิดความเข้าใจผิดต่อสาธารณชน และส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของคุณกรรชัยและบุคคลที่พูดพาดพิง อีกทั้งยังอาจเข้าข่ายอันเป็นการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 และหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
โดยประกาศฉบับนี้ สถานีฯ ขอให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องยุติการเผยแพร่หรือส่งต่อข้อความดังกล่าวใน ทุกช่องทางโดยทันที และขอให้ยุติและละเว้นโดยสิ้นเชิงซึ่งการกระทําละเมิดใดๆ ต่อสถานีฯ และคุณกรรชัยและหรือบุคคลอื่นไม่ว่าด้วยวิธีการใดและผ่านช่องทางใดก็ตาม
อย่างไรก็ดี สถานีฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการดําเนินการทางกฎหมาย เพื่อคุ้มครองสิทธิของสถานีฯ และคุณกรรชัย ตามกฎหมายอย่างถึงที่สุดต่อไป
สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3”
โดย “ปู มัณฑนา” ได้ออกมาเคลื่อนไหวผ่านทางอินสตาแกรม ทั้งโพสต์และสตอรี่ เผยว่า “เป็นถึงสื่อยักษ์ใหญ่ แต่กลับปล่อยให้พิธีกรในแพลตฟอร์มโซเชียล ละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของผู้อื่นอย่างไม่รับผิดชอบ แบบนี้ไม่ใช่แค่ ‘พลาด’ แต่คือ ‘ไม่เป็นธรรม’ แม่ปูไม่ยอมค่ะ และเชื่อว่ายังมีอีกหลายคน ที่มองเห็นความไม่ถูกต้องนี่เหมือนกัน”