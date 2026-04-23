แฮปปี้เอนดิ้ง! “จูเนียร์-มาร์ค” กอดคอ “โอห์ม-ปูน” หวานขีดสุด แฟนๆ ร่วมเป็นสักขีพยาน ส่งท้ายซีรีส์ “My Romance Scammer รักจริง หลังแต่ง”

หลอกไปหลอกมาก็หลงรักจนหัวปักหัวปำ สำหรับซีรีส์โรแมนติกคอมเมดี้ อารมณ์ดีรักกันทั้งเรื่อง “My Romance Scammer รักจริง หลังแต่ง” เข้าหาเพื่อหลอกล่อ อยู่ต่อเพราะรักแล้ว จาก “GMMTV” คอนเทนต์โพรไวเดอร์ชั้นนำของเมืองไทย กับฝีมือการแสดงของคู่ฮอตเคมีสุดปัง “จูเนียร์ ปณชัย ศรีอาริยะรุ่งเรือง” และ “มาร์ค จิรันธนิน ตรัยรัตนยนต์” กอดคอ2 หนุ่มคู่ใหม่มาแรง “โอห์ม ฐิติวัฒน์ ฤทธิ์ประเสริฐ” และ “ปูน มิตรภักดี” ที่กระแสตอบรับดีมาก โดนใจแฟนๆ จนทำให้ EP11 พุ่งทะยานขึ้นเทรนด์ X “อันดับ 1” ในไทย และอีกหลายพื้นที่ทั่วโลก ล่าสุดงาน “My Romance Scammer Final EP. FAN MEETING” ก็พิสูจน์ให้เห็นถึงความฮอตเกินต้าน ทำให้บัตร SOLD OUT ทุกที่นั่ง งานนี้ 4 หนุ่มชวนแฟนๆ ร่วมเป็นสักขีพยานความรัก รับชมตอนสุดท้าย “My Romance Scammer รักจริง หลังแต่ง” ด้วยกัน พร้อมด้วยผู้กำกับฯ คนเก่ง “นิว ศิวัจน์ สวัสดิ์มณีกุล” มาร่วมพูดคุยถึงเบื้องหน้าเบื้องหลังการทำงาน และพิเศษสุดๆ กับสเปเชียลโชว์สุดเอ็กซ์คลูซีฟจากเหล่านักแสดง พร้อมโมเมนต์อินเลิฟเสิร์ฟให้แฟนๆ ได้ฟินเมื่อวันอาทิตย์ที่ 19 เมษายน 2569 เวลา 19.30 น. ที่ MCC HALL ชั้น 3 เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ บางแค
เปิดเวทีด้วยเพลงเพราะๆ “รักหลอก” (Love or Lie) จาก “โอห์ม-ปูน” และเพลง “ให้ได้รัก” (Let Me Love You) จาก “จูเนียร์-มาร์ค” Ost. My Romance Scammer รักจริง หลังแต่ง จากนั้นพิธีกรหนุ่มอารมณ์ดีมากความสามารถ “เลโอ โซสเซย์” เปิดงานอย่างเป็นทางการ พร้อมเชิญ 4 นักแสดงพูดคุยถึงบทบาทการ แสดง และกระแสตอบรับที่ล้นหลาม ต่อด้วยชวนทุกคนเล่นเกมทดสอบสกิลโกหกหลอกลวง ใครจะเป็นมิจจี้ ในเรื่องและชีวิตจริงโดยดูภาพจากซีรีส์แล้วเล่าให้ เพื่อนฟังว่ารูปที่เห็นคืออะไร แต่จะเล่าความจริง หรือ จินตนาการเองก็ได้ เพื่อน 3 คนจะมีเวลา 1 นาที ในการสืบ สวน ต่อด้วยเชิญผู้กำกับฯ คนเก่ง “พี่นิว” มาร่วม พูดคุยถึงเบื้องหน้าเบื้องหลังการทำงาน ก่อนจะร่วมกันอ่าน คอนเมนต์จากแฟนๆ ที่เขียนลงในสมุดอวยพรจากนั้นทุกคนร่วมถ่ายภาพเก็บความประทับใจ ก่อนเข้าสู่ช่วงที่ ทุกคนรอคอยร่วมชม “My Romance Scammer รักจริง หลังแต่ง” ตอนสุดท้ายไปพร้อมกัน งานนี้แฟนๆ ร่วมเป็น สักขีพยานอิ่มใจกับความรักของตัวละคร ตลอดทั้ง EP ก่อนจะส่งความรักผ่านเสียงเพลงด้วยเพลง “วางใจ” (Trust Me) Ost. My Romance Scammer รักจริง หลังแต่ง จากเสียงร้องของทั้ง 4 หนุ่ม “จูเนียร์-มาร์ค-โอห์ม-ปูน” และปิดท้ายด้วยการอ่านคอนเมนต์จากแฟนๆ ที่ร่วมกันเขียนลงในสมุดอวยพร ซึ่งได้รับทั้งเสียงกรี๊ด รอยยิ้ม พร้อมเสียงหัวเราะ ก่อนที่แฟนๆ จะทำเซอร์ไพร์สร่วมกันร้องเพลงอวยพร “ให้ได้รัก” (Let Me Love You) ทำเอา 4 หนุ่มเป็นปลื้มสุดๆ เรียกว่าประทับใจกันทั้งนักแสดงรวมทั้งแฟนๆ ทุกคน ซึ่งจะจดจำไปนานแสนนาน