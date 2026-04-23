กลัวซะที่ไหน “ปู มัณฑนา” ฝากถึง “หนุ่ม กรรชัย” จะฟ้องก็ฟ้องมา ด้าน “ลูกหมี” ประกาศฟ้องเพิ่มอีก!

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ระอุไม่น้อยเลยทีเดียว หลังจาก “หนุ่ม กรรชัย กำเนิดพลอย”ประกาศผ่านรายการเที่ยงวันทันเหตุการณ์ วันที่ 22 เม.ย. 69 เดินหน้าฟ้อง “ปู มัณฑนา หิมะทองคำ” เพิ่มอีก 1 คดี เหตุอีกฝ่ายโพสต์ใส่ร้ายส่งคนไปป่วนในศาล

ล่าสุด “ปู มัณฑนา” โพสต์ผ่านอินสตาแกรมและเฟซบุ๊กส่วนตัว ชี้แจงกรณีนี้ ลั่นจะฟ้องก็ฟ้องมา พร้อมถามกลับเมื่อไหร่จะยอมรับในฐานะลูกผู้ชาย นำเสนอเรื่องส่วนตัวของตนผ่านรายการ ทั้งบิดเบือน และใส่ร้าย จนทำให้เสียหายทั้งธุรกิจและชื่อเสียง

“ขอชี้แจงกรณี หนุ่ม กรรชัย กำเนิดพลอย ให้สัมภาษณ์ในรายการเที่ยงวันทันเหตุการณ์ วันที่ 22 เมษายน 2569 ว่าจะดำเนินการฟ้องดิฉันเพิ่มอีก 1 คดี

ดิฉันขอเรียนตรงนี้เลยค่ะว่า

จะฟ้องก็ฟ้องมาเถอะ ดิฉันสามารถชี้แจงได้ทุกประเด็นและพร้อมเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม ความรู้สึกของดิฉันในวันนี้เสมือนดิฉันถูกคุกคาม!!!
 
แต่ในขณะเดียวกัน อยากถามกลับอย่างตรงไปตรงมาว่า

เมื่อไหร่หนุ่ม กรรชัย จะยอมรับความจริงในฐานะลูกผู้ชาย ว่าสิ่งที่คุณนำเสนอเรื่องส่วนตัวของดิฉันในรายการนั้น มีการบิดเบือน ใส่ร้าย จนทำให้ดิฉันได้รับความเสียหายทั้งชื่อเสียงและธุรกิจ!!!

ส่วนประเด็น “ทนายตุ๋ยกับภรรยา”

ดิฉันขอยืนยันว่า บุคคลทั้งสองไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ กับคดีลูกหมี แต่กลับปรากฏตัวในศาลหลายครั้ง

และวันนี้ภรรยาทนายตุ๋ยก็มาพร้อมพวกลูกหมี บางคนใส่เสื้อแจ็คเก็ตเหมือนนักข่าวเข้ามาในห้องและหน้าห้องพิจารณาคดีประมาณเกือบ 20คน!!!

ในศาลมีวงจรปิด เจ้าหน้าที่หน้าบัลลังก์ และเจ้าหน้าที่ตำรวจศาลเป็นพยานได้ว่า การเข้ามาของบุคคลเหล่านั้น เป็นการ “ตั้งใจมาคุกคาม” หรือไม่

ถึงขั้นเข้ามานั่งเต็มห้อง จนไม่มีพื้นที่สำหรับผู้ที่เกี่ยวข้องจริง

สุดท้าย เจ้าหน้าที่ตำรวจศาลต้องใช้อำนาจเชิญบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องที่มาพร้อมกับลูกหมีให้ออกจากห้องพิจารณาคดีทั้งหมด ให้เหลือเพียงคู่ความและทนายของทั้งสองฝ่ายเท่านั้น

และขอเรียนให้ทราบอีกครั้งว่า

คดีนี้ยังอยู่ระหว่างการพิจารณาในถึง 2 ศาล

ทุกอย่างยังไม่สิ้นสุด

ดังนั้น…

อย่าเพิ่งรีบด่วนตัดสินใครจาก 'คำพูดด้านเดียว' ค่ะ”

ขณะที่ ลูกหมี รัศมี ทองสิริไพรศรี ที่วันนี้ชนะคดีฉ้อโกง ปู มัณฑนา ก็ได้ประกาศว่าเตรียมฟ้องอีกฝ่ายเพิ่มอีก 1 คดี เหตุถูกปูโพสต์ข้อความหมิ่นประมาท โดยปูแชร์โพสต์ของลูกหมี ที่ประกาศผ่านโซเชียล นัดฟังคำพิพากษาคดีฉ้อโกง และพ.ร.บ.เช็ค พร้อมกันที่ศาลแขวงพระนครใต้ ด่าแรงอีหมีเกาะแสงอาทิตย์ รายงานสื่อทำลายชื่อเสียงกูตลอดเวลา อีสลัดผัก มึงตั้งใจทำลายธุรกิจกู มึงอิจฉาชีวิตดีๆ ของกูหรือยังไง ไหนมึงตอบมาซิ อีหมี!!














กลัวซะที่ไหน "ปู มัณฑนา" ฝากถึง "หนุ่ม กรรชัย" จะฟ้องก็ฟ้องมา ด้าน "ลูกหมี" ประกาศฟ้องเพิ่มอีก!
กลัวซะที่ไหน “ปู มัณฑนา” ฝากถึง “หนุ่ม กรรชัย” จะฟ้องก็ฟ้องมา ด้าน “ลูกหมี” ประกาศฟ้องเพิ่มอีก!
กลัวซะที่ไหน “ปู มัณฑนา” ฝากถึง “หนุ่ม กรรชัย” จะฟ้องก็ฟ้องมา ด้าน “ลูกหมี” ประกาศฟ้องเพิ่มอีก!
กลัวซะที่ไหน “ปู มัณฑนา” ฝากถึง “หนุ่ม กรรชัย” จะฟ้องก็ฟ้องมา ด้าน “ลูกหมี” ประกาศฟ้องเพิ่มอีก!
กลัวซะที่ไหน “ปู มัณฑนา” ฝากถึง “หนุ่ม กรรชัย” จะฟ้องก็ฟ้องมา ด้าน “ลูกหมี” ประกาศฟ้องเพิ่มอีก!
