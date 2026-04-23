กลัวซะที่ไหน “ปู มัณฑนา” ฝากถึง “หนุ่ม กรรชัย” จะฟ้องก็ฟ้องมา ด้าน “ลูกหมี” ประกาศฟ้องเพิ่มอีก!

ระอุไม่น้อยเลยทีเดียว หลังจาก “หนุ่ม กรรชัย กำเนิดพลอย”ประกาศผ่านรายการเที่ยงวันทันเหตุการณ์ วันที่ 22 เม.ย. 69 เดินหน้าฟ้อง “ปู มัณฑนา หิมะทองคำ” เพิ่มอีก 1 คดี เหตุอีกฝ่ายโพสต์ใส่ร้ายส่งคนไปป่วนในศาล
ล่าสุด “ปู มัณฑนา” โพสต์ผ่านอินสตาแกรมและเฟซบุ๊กส่วนตัว ชี้แจงกรณีนี้ ลั่นจะฟ้องก็ฟ้องมา พร้อมถามกลับเมื่อไหร่จะยอมรับในฐานะลูกผู้ชาย นำเสนอเรื่องส่วนตัวของตนผ่านรายการ ทั้งบิดเบือน และใส่ร้าย จนทำให้เสียหายทั้งธุรกิจและชื่อเสียง
“ขอชี้แจงกรณี หนุ่ม กรรชัย กำเนิดพลอย ให้สัมภาษณ์ในรายการเที่ยงวันทันเหตุการณ์ วันที่ 22 เมษายน 2569 ว่าจะดำเนินการฟ้องดิฉันเพิ่มอีก 1 คดี
ดิฉันขอเรียนตรงนี้เลยค่ะว่า
จะฟ้องก็ฟ้องมาเถอะ ดิฉันสามารถชี้แจงได้ทุกประเด็นและพร้อมเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม ความรู้สึกของดิฉันในวันนี้เสมือนดิฉันถูกคุกคาม!!!
แต่ในขณะเดียวกัน อยากถามกลับอย่างตรงไปตรงมาว่า
เมื่อไหร่หนุ่ม กรรชัย จะยอมรับความจริงในฐานะลูกผู้ชาย ว่าสิ่งที่คุณนำเสนอเรื่องส่วนตัวของดิฉันในรายการนั้น มีการบิดเบือน ใส่ร้าย จนทำให้ดิฉันได้รับความเสียหายทั้งชื่อเสียงและธุรกิจ!!!
ส่วนประเด็น “ทนายตุ๋ยกับภรรยา”
ดิฉันขอยืนยันว่า บุคคลทั้งสองไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ กับคดีลูกหมี แต่กลับปรากฏตัวในศาลหลายครั้ง
และวันนี้ภรรยาทนายตุ๋ยก็มาพร้อมพวกลูกหมี บางคนใส่เสื้อแจ็คเก็ตเหมือนนักข่าวเข้ามาในห้องและหน้าห้องพิจารณาคดีประมาณเกือบ 20คน!!!
ในศาลมีวงจรปิด เจ้าหน้าที่หน้าบัลลังก์ และเจ้าหน้าที่ตำรวจศาลเป็นพยานได้ว่า การเข้ามาของบุคคลเหล่านั้น เป็นการ “ตั้งใจมาคุกคาม” หรือไม่
ถึงขั้นเข้ามานั่งเต็มห้อง จนไม่มีพื้นที่สำหรับผู้ที่เกี่ยวข้องจริง
สุดท้าย เจ้าหน้าที่ตำรวจศาลต้องใช้อำนาจเชิญบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องที่มาพร้อมกับลูกหมีให้ออกจากห้องพิจารณาคดีทั้งหมด ให้เหลือเพียงคู่ความและทนายของทั้งสองฝ่ายเท่านั้น
และขอเรียนให้ทราบอีกครั้งว่า
คดีนี้ยังอยู่ระหว่างการพิจารณาในถึง 2 ศาล
ทุกอย่างยังไม่สิ้นสุด
ดังนั้น…
อย่าเพิ่งรีบด่วนตัดสินใครจาก 'คำพูดด้านเดียว' ค่ะ”
ขณะที่ ลูกหมี รัศมี ทองสิริไพรศรี ที่วันนี้ชนะคดีฉ้อโกง ปู มัณฑนา ก็ได้ประกาศว่าเตรียมฟ้องอีกฝ่ายเพิ่มอีก 1 คดี เหตุถูกปูโพสต์ข้อความหมิ่นประมาท โดยปูแชร์โพสต์ของลูกหมี ที่ประกาศผ่านโซเชียล นัดฟังคำพิพากษาคดีฉ้อโกง และพ.ร.บ.เช็ค พร้อมกันที่ศาลแขวงพระนครใต้ ด่าแรงอีหมีเกาะแสงอาทิตย์ รายงานสื่อทำลายชื่อเสียงกูตลอดเวลา อีสลัดผัก มึงตั้งใจทำลายธุรกิจกู มึงอิจฉาชีวิตดีๆ ของกูหรือยังไง ไหนมึงตอบมาซิ อีหมี!!