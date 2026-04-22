เริ่ดเกินต้าน! I.O.I ส่งคลิปคอนเฟิร์ม 'ทำถึงมาก' พร้อมระเบิดความสนุกในไทย 6 มิ.ย. นี้ กับคอนเสิร์ตฉลอง 10 ปีที่ทุกคนคิดถึง

สิ้นสุดการรอคอยอันยาวนาน! ฝันของเหล่าโปรดิวเซอร์แห่งชาติกำลังจะเป็นจริง เมื่อ I.O.I (ไอโอไอ) ประกาศรวมตัวกันอีกครั้งในวาระครบรอบ 10 ปีสุดพิเศษ พร้อมส่งของขวัญชิ้นใหญ่เป็นอัลบั้มใหม่ที่จะเปิดตัวในเดือนพฤษภาคมนี้ โดยครั้งนี้สมาชิกทั้ง 9 คนได้แก่ Jeon Somi (จอนโซมี), Kim Se Jeong (คิมเซจอง), Choi Yoo Jung (ชเวยูจอง), Kim Chungha (คิมชองฮา), Kim So Hye (คิมโซฮเย), Jung Chae Yeon (จองแชยอน), Kim Do Yeon (คิมโดยอน), Lim Na Young (อิมนายอง) และ Yoo Yeonjung (ยูยอนจอง) เตรียมกลับมาสานต่อความทรงจำที่ทุกคนคิดถึงให้กลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้ง
โดยล่าสุดสาวๆ ทั้ง 9 คนได้ส่งคลิปวิดีโอทักทายส่งตรงจากเกาหลี ถึงเหล่าโปรดิวเซอร์แห่งชาติชาวไทยด้วยว่า "สวัสดีค่ะ พวกเรา I.O.I ค่ะ! แฟนๆ ชาวไทย! ในที่สุด... วันที่พวกเรารอคอยก็มาถึงแล้วค่ะ พวกเรากำลังจะมีคอนเสิร์ตที่ประเทศไทยค่ะ ถึงแม้ว่าเมมเบอร์ของพวกเราจะเคยมีทั้งแฟนมีทติ้งเดี่ยว หรือเฟสติวัลที่ประเทศไทยมาแล้วบ้างก็ตาม แต่ว่าในครั้งนี้ก็เป็นครั้งแรกเลย ที่พวกเราจะได้ไปแสดงที่ประเทศไทยด้วยกันค่ะ ตื่นเต้นมากๆ เลยค่ะ แค่นึกถึงบรรยากาศอันร้อนแรง และเอเนอร์จี้ของแฟนๆ ชาวไทยที่พวกเราได้สัมผัสที่คอนเสิร์ตก็รู้สึกตื่นเต้นแล้วค่ะ
และให้สมกับที่ทุกคนรอคอย พวกเราก็กำลังเตรียมตัวฝึกซ้อมเพื่อให้โชว์ออกมาดีที่สุดเลยค่ะ ถือว่าเป็นคอนเสิร์ตที่เปรียบเสมือนของของขวัญสุดพิเศษที่จะได้เห็นเสน่ห์เฉพาะตัวของพวกเราแต่ละคนด้วยค่ะ บอกเลยว่างานนี้เริ่ดเลยหล่ะ! ทำถึงมาก!
ถ้าคุณเป็นคนที่รอพวกเราอยู่ งานนี้ห้ามพลาดเลยนะคะ กับงาน "2026 I.O.I Concert Tour: LOOP in BANGKOK" จะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 6 มิถุนายน 2569 ที่ IDEA LIVE, BRAVO BKK จำหน่ายบัตรวันเสาร์ที่ 2 พฤษภาคมนี้ค่ะ เปิดขายรอบ IME PRE-SALE ตั้งแต่เวลา 10.00 - 15.00 น. ผ่านช่องทาง fantopia.io ส่วนในรอบทั่วไปเปิดจำหน่ายตั้งแต่ 18.00 น. เป็นต้นไป ผ่านทาง imethai.com แล้วเรามาร่วมสร้างความทรงจำ และความสนุกไปด้วยกันนะคะ รอทุกคนอยู่นะคะ I.O.I อยากเจอแฟนๆ ชาวไทยทุกคน...แล้วเจอกันนะ...รักนะคะ...ขอบคุณค่ะ"
เตรียมพบกับคอนเสิร์ตเต็มรูปแบบครั้งแรกในรอบเกือบทศวรรษ “2026 I.O.I Concert Tour: LOOP in BANGKOK” ที่จะพาทุกคนย้อนเวลากลับไปหาความทรงจำที่สวยงามร่วมกัน ในวันเสาร์ที่ 6 มิถุนายน 2569 ณ ไอเดีย ไลฟ์, บราโว่ บีเคเค โดยงานนี้จะเปิดจำหน่ายบัตรในวันเสาร์ที่ 2 พฤษภาคม 2569 สำหรับรอบ IME PRE-SALE เปิดขายตั้งแต่เวลา 10.00 – 15.00 น.เท่านั้น ผ่านทาง www.fantopia.io และสำหรับรอบทั่วไปจะเริ่มเปิดจำหน่ายตั้งแต่เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป ผ่านทาง www.imethai.com ราคาบัตร ULTIMATE LOOP 6,800 (บัตรยืน)/ ETERNAL LOOP 6,500 (บัตรยืน) / 5,500 (บัตรยืน) / 4,900 / 3,900 / 2,900 บาท ทุกที่นั่งทุกราคาบัตรรับโฟโต้การ์ด 1ใบ (สุ่มแบบ), โปสเตอร์ และบัตรแข็งที่ระลึก
โอกาสเดียวที่จะได้เห็นโชว์ระดับตำนานครบทั้ง 9 คน! วอร์มนิ้วให้พร้อมแล้วไปชิงบัตรกันในวันที่ 2 พฤษภาคมนี้ เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์หน้าใหม่ไปกับ I.O.I ห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวง! สำหรับโมเมนต์ที่หาไม่ได้อีกแล้ว เตรียมมาซับน้ำตาแห่งความปิติและสนุกไปกับสาวๆ ในค่ำคืนที่พิเศษที่สุดแห่งปี ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook และ TikTok : @imethailand / X และ Instagram : @ime_th