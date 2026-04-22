“เท็ดดี้ โลโซ” วอนช่วยค่ารักษา “หม่อง วูล์ฟแพค” ป่วยตับแข็งระยะสุดท้าย เสี่ยงมะเร็ง

ทำเอาแฟนเพลงยุค 90 ร่วมส่งกำลังใจ หลัง “เท็ดดี้ โลโซ” (ณัฐฎ์ณัฐ หิรัญสมบูรณ์) ออกมาโพสต์เฟซบุ๊กแจ้งข่าวอาการป่วยของ “หม่อง ประภาคาร วงศ์ช่างหล่อ” มือเบส วงวูล์ฟแพค (Wolfpack) วงร็อกชื่อดังในอดีต เจ้าของเพลงฮิตอย่าง ไม่ (ใช่ของเรา), คำ (บางคำ) และ เธอ (ผู้เดียว) รวมถึงผลงานเพลงประกอบภาพยนตร์เรื่อง “2499 อันธพาลครองเมือง”
โดยระบุว่าขณะนี้ หม่องป่วยเป็นโรคตับแข็งระยะสุดท้าย และอาจมีเชื้อมะเร็ง จึงอยากขอความช่วยเหลือจากเพื่อนพี่น้องในวงการและแฟนเพลง ร่วมบริจาคค่ารักษาพยาบาลและค่าดำรงชีพ
“ขออนุญาตฝากข่าวให้พี่ๆ น้องๆ นักดนตรี มิตรรักแฟนเพลงทุกท่านด้วยนะครับ🙏
เนื่องด้วย “พี่หม่อง ประภาคาร วงศ์ช่างหล่อ” Mong Wolfpack มือเบส วงวูล์ฟแพค วงดนตรีร็อคชื่อดังยุค 90‘s เจ้าของเพลงฮิต “ไม่ (ใช่ของเรา)”, “คำ (บางคำ)” และ “เธอ (ผู้เดียว)” รวมถึงเพลงประกอบภาพยนตร์เรื่อง 2499 อันธพาลครองเมือง ฯลฯ สังกัด เอ็มสแควร์ ในเครือมีเดียออฟมีเดีย ระหว่างปี พ.ศ.2539-2540
พี่หม่องป่วยเป็นโรคตับแข็งระยะสุดท้ายและอาจจะมีเชื้อมะเร็งด้วยครับ จึงขอให้เพื่อนๆที่พอจะกำลัง ช่วยโอนเงินช่วยค่ารักษาพยาบาลและค่าดำรงชีพให้พี่หม่องโดยตรงได้เลยนะครับ ช่วยๆกันนะครับเพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ🙏❤️
0678962244 ธ.กสิกรไทย พงศ์สุระ วงศ์ช่างหล่อ
ขอบคุณข่าวจากเพื่อนกลางโลโซ Klang Sontaranu ขอบคุณข้อมูลวงวูล์ฟแพคจาก เพลงไทยยุค80-90 ขอบคุณภาพพี่หม่องจาก สาระพันธุ์ร็อก🙏❤️
รบกวนเพื่อนๆช่วยกระจายและแชร์ข่าวนี้เยอะๆด้วยนะครับผม🙏❤️”
ซึ้งหลังโพสต์ถูกเผยแพร่ออกไป ก็มีแฟนเพลงและคนในวงการดนตรีเข้ามาแสดงความห่วงใย พร้อมร่วมส่งกำลังใจให้ “หม่อง วูล์ฟแพค” กันอย่างต่อเนื่อง