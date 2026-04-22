แรงมาก! “เบียร์ เดอะวอยซ์” ฟาดดรามา ไม่เอากระปู๋นำสมอง ไม่เหลืออดไม่ทำแบบนี้!

กรณี “เบียร์ เดอะวอยซ์” ภัสรนันท์ อัษฎมงคล ปล่อยแชตแฉ “ท็อป LazyLoxy” ปฐมภพ พูลกลั่น แฟนเก่าขอกอด โดยอ้างว่ากอดแล้วมันทำให้หลับ ทำให้เบียร์ ทนไม่ไหวนำแชตดังกล่าวมาประจานในอินตาแกรม พร้อมฟาดว่าเป็นเพื่อนกัน เขาไม่นอนกอดกันนะ ต่อมา ท็อป ได้เปิด Q&A ให้ถามในไอจีสตอรี่ ยืนยันว่าเรื่องนี้ไม่ใช่คอนเทนต์ เห็นตอนแรกแอบตกใจเหมือนกัน รวมทั้งยืนยันไม่มีรีเทิร์น เพราะไม่เวิร์ก
ล่าสุด เบียร์ เดอะวอยซ์ เอาบ้าง เปิด Q&A ให้ถามในไอจีสตอรี่ ซึ่งมีคนถามถึงเรื่องนี้ อาทิ คิดยังไงกับคนอย่างไอ้ท็อปครัล เจ้าตัวก็ตอบว่า พูดหูซ้าย ทะลุหูขวา, ขอดูอาหวังคนอื่นๆ อีกได้มั้ยพี่ เชื่อว่าต้องมี 555 เบียร์ตอบว่า “เบียร์ชอบคำถามนี้มากค่ะ คือบอตรงถ้าไม่เหลืออดจริงๆ เบียร์เองก็ไม่ได้อยากจะมานั่งทำอะไรแบบนี้กับใคร คนที่คุยรู้เรื่อง รู้จักให้เกียรติในความสัมพันธ์ ไม่เอากระจู๋นำสมอง มันก็จะไม่เป็นอะไรหรอกค่ะ” รวมทั้งคำถามที่ถามว่า “อันนี้คือตั้งใจให้ฝ่ายชายเสียหายไหมคับ” ด้วยข้อความ “เสียหายยังไงอ่า เพื่อนคุยเล่นกัน” พร้อมส่งอีโมจิหัวใจให้คนที่เข้ามาบอกว่า ตอนนี้เริ่มเห็นข่าวพี่เบียร์ตามเพจว่าคุณแฟนเก่ามาขอกอด อย่าใจอ่อนนะค่า #พี่เบียร์ควรเจอผู้ชายดีๆค่ะ