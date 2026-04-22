“หนุ่ม กรรชัย” สุดทน ประกาศฟ้อง “ปู มัณฑนา” เพิ่ม ปมใส่ร้ายส่งคนไปป่วนศาล (คลิป)

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



บานปลายต่อไป สำหรับ “หนุ่ม กรรชัย กำเนิดพลอย” ที่กำลังมีคดีความฟ้องร้องกันหลายคดี กับ “ปู มัณฑนา หิมะทองคำ” ซึ่งฝ่ายปู มัณฑนา โพสต์พาดพิงรัวๆ ทั้งเล่านิทานก่อนอ้างว่าไม่ได้เอ่ยชื่อ ทั้งเอ่ยชื่อตรงๆ เรียกไอ้หนุ่ม กรรชัย ล่าสุดปู มัณฑนาโพสต์ในอินสตาแกรม ระบุว่า “เซอร์ไพรส์แก๊งลูกหมา ขนเมียทนายตุ๋ย และลูกน้องหนุ่ม กรรชัย มาป่วนคุณปู มัณฑนา เต็มห้องบัลลังก์ 403 #ศาลแขวงพระนครใต้” ทำ หนุ่ม กรรชัย ทนไม่ไหว ประกาศให้รู้โดยทั่วกันในรายการเที่ยงวันทันเหตุการณ์ ระบุว่าจะฟ้องปู มัณฑนา เพิ่มอีก 1 คดี ข้อหาใส่ร้ายตน ส่งลูกน้องไปป่วนในศาล
“ผมขอใช้คำว่าไม่สบายใจ เป็นเรื่องส่วนตัว ต้องบอกแบบนี้ครับ วันนี้มีคดีความนึงขึ้นศาลแขวงพระนครใต้ เป็นคดีระหว่างคุณลูกหมี (รัศมี ทองสิริไพรศรี) กับคุณปู มัณฑนา โดยปกติผมไม่พูดเรื่องคุณปู มัณฑนาสักเท่าไหร่ เพราะผมมีข้อพิพาทกันอยู่ ผมมีการฟ้องคุณปูไปหลายคดี ผมเองไม่อยากพูดถึงเพราะอยากให้เป็นไปทางคดี ผมไม่เคยตอบโต้กลับทางโซเชียลเลยนะ ผมไม่เคย ประเด็นหลักคือวันนี้มีการขึ้นศาลกัน แล้วศาลเอง มีคำพิพากษามาว่าคุณปูเองถูกศาลจำคุก 2 ปี ไม่รอลงอาญา คุณปูมีสิทธิ์ไปประกันตัวสู้คดีกันต่อไป ก็เป็นเรื่องคุณปูกับคุณลูกหมี ซึ่งผมไม่เกี่ยว

แต่ประเด็นที่ผมจะพูดตรงนี้ ผมไม่สบายใจ เพราะมันมีข้อความนึง ที่ทางคุณปูหรือเปล่าเอาไปลงแบบนี้ เซอร์ไพรส์แก๊งลูกหมา ขนเมียทนายตุ๋ย และลูกน้องหนุ่ม กรรชัย มาป่วนคุณปู มัณฑนา เต็มห้องบัลลังก์ 403 #ศาลแขวงพระนครใต้ แล้วมีการลงเพจคุณจ๊ะ นงผณีว่าอีลูกช่างสอด ตลอดระยะเวลาที่มีประเด็นกัน ผมไม่เคยเอ่ยเลยนะ แต่ครั้งนี้สำหรับผม ผมรู้สึกว่ามันไม่ถูกต้อง ผมนั่งอ่านข่าวอยู่ที่นี่นะครับ แล้วผมไม่ได้มีลูกน้อง ลูกน้องผมคือทีมงานโหนกระแสอยู่ที่นี่หมด แต่การที่คุณปูไปบอกว่าลูกน้องหนุ่ม กรรชัยไปป่วนคุณปู มัณฑนา เต็มห้องบัลลังก์ สำหรับผม ผมถือว่าเป็นการใส่ร้ายผมนะ เพราะนี่คือศาลนะ ไม่มีใครสามารถทำอะไรแบบนั้นได้ การที่เอาลูกน้องตัวเองไป หรือแสดงอำนาจ ไปป่วน คำว่าป่วนคือไปสร้างความวุ่นวาย ผมไม่เกี่ยวนะ และไม่ใช่คดีผมด้วย ผมอยู่ที่นี่

เพราะฉะนั้นผมขอสงวนสิทธิ์ในการฟ้องอีก 1 คดีนะครับ เดี๋ยวจะให้ช่อง 3 ออกแถลงการณ์เรื่องนี้ด้วย และจะขอให้ช่อง 3 เป็นคนดูแลคดีนี้ให้ด้วย ผมพูดตรงนี้ไว้ก่อนเลย ตามนี้นะ เพื่อความเป็นธรรมสำหรับตัวผมเองด้วย เดี๋ยวคนจะเข้าใจผิดว่าเฮ้ย ไอ้หนุ่มส่งคนไปป่วนเขาที่ศาลเหรอวะ อันนี้ไม่ได้นะ ผมว่ามันเกินไป ไม่ถูกเรื่อง เป็นสิทธิ์ตามกฎหมาย ผมสงวนสิทธิ์ตรงนี้เลยนะ ประกาศให้รู้โดยทั่วกัน”






