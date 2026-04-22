“จีซู BlackPink” โดนหางเลข ชาวเน็ตแห่แบนผลงานเซ่นคดีพี่ชาย

ทำเอา “จีซู” สมาชิกพี่ใหญ่จากวง BlackPink ต้องเจอลูกหลงจากเหตุที่พี่ชายแท้ๆของเธอ มีข่าวพัวพันการล่วงละเมิดทางเพศและกำลังเป็นข่าวใหญ่ในเกาหลีใต้ขณะนี้ ชาวเน็ตบางส่วนถึงขั้นขอแบนทุกกิจกรรมของไอดอลสาวเพราะไม่อยากสนับสนุนคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับผู้กระทำผิด
จากกรณีที่มีข่าวว่า คิมจองฮุน พี่ชายแท้ๆของ จีซู ล่วงละเมิดทางเพศหญิงสาวจนกลายเป็นคดีความ แม้ จีซู จะไม่มีความเกี่ยวข้องใดๆ แต่กระแสโกรธแค้นก็ลามมาถึงเธอ ชาวเน็ตบางส่วนถึงขั้นประกาศว่าจะ ไม่ดูผลงาน, ไม่ฟังเพลง, ไม่สนับสนุนใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเธอ โดยความเห็นหนึ่งระบุว่า
“พูดตามตรง เป็นเรื่องจริงนะที่คุณคงรู้สึกไม่ดีกับครอบครัวของผู้ที่ล่วงละเมิดทางเพศ
ดังนั้น ส่วนตัวแล้ว ฉันจะไม่ดูหนังหรือซีรีส์เกาหลีเรื่องไหนที่มี จีซู แสดง จะไม่ฟังเพลงของเธอ และจะคว่ำบาตรเธอ แต่ทั้งหมดนั้นเป็นเพียงการเลือกของฉันเองที่จะไม่ใช้เงินกับเธอหรือให้ความสนใจเธออีก สิ่งที่ฉันไม่เข้าใจจริงๆ คือคนที่พยายามเต็มที่ที่จะโจมตีเธอและแสดงความคิดเห็นเกลียดชัง ดารามีอาชีพจากการได้รับความสนใจ ดังนั้นถ้าคุณทนพวกเขาไม่ได้จริงๆ ก็หยุดช่วยเพิ่มชื่อเสียงให้พวกเขาด้วยการตามด่าพวกเขา และบล็อกพวกเขาเมื่อใดก็ตามที่มีข่าวปรากฏขึ้น เพื่อไม่ให้พวกเขาปรากฏในฟีดของคุณอีกต่อไป”
นอกจากนั้นยังมีการปล่อยข่าวลือว่า บริษัท BLISSOO ต้นสังกัดของ จีซู พี่ชายของเธอมีส่วนเกี่ยวข้องในการบริหารงาน ทำให้ชาวเน็ตประกาศแบน จีซู และค่ายของเธอทันที งานนี้ทางต้นสังกัดของ จีซู ออกมาตอบโต้ทันควัน พร้อมระบุว่า จีซู แยกออกมาใช้ชีวิตของตนเองนานแล้ว ส่วนพี่ชายไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจและชีวิตส่วนตัวของเธอใดๆทั้งสิ้น
ทีมของจีซูยังแถลงด้วยว่า เธอไม่ได้ให้ความช่วยเหลือทางการเงินหรือทางกฎหมายใดๆ แก่พี่ชายของเธอ ตัดขาดการติดต่อทุกรูปแบบ และไม่มีแผนที่จะเปลี่ยนแปลงเรื่องนี้
“ทางศิลปินเริ่มเป็นเด็กฝึกตั้งแต่อายุยังน้อยและแยกตัวเป็นอิสระตั้งแต่อายุยังน้อย โดยอาศัยอยู่ห่างจากครอบครัวเป็นเวลานาน ทำให้เป็นไปไม่ได้ที่จะรับรู้หรือเข้าไปเกี่ยวข้องกับชีวิตส่วนตัวของบุคคลนี้”
ทางต้นสังกัดได้ชี้แจงข่าวลือเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่กล่าวหาว่า “บุคคลนี้และศิลปินได้ร่วมกันก่อตั้งบริษัท” และ “บุคคลนี้เป็นผู้บริหารหรือซีอีโอของ BLISSOO” นั้นล้วนไม่เป็นความจริง โดยยืนยันว่าพี่ชายของเธอไม่มีความสัมพันธ์ทางกฎหมายหรือทางธุรกิจใดๆ
แถลงการณ์ยังยืนยันด้วยว่า “BLISSOO และศิลปินไม่ได้ให้การสนับสนุนทางการเงินหรือทางกฎหมายใดๆ แก่บุคคลนี้ และไม่มีแผนที่จะให้การสนับสนุนดังกล่าวในอนาคต นอกจากนี้ยังไม่มีการติดต่อหรือเกี่ยวข้องใดๆ เกี่ยวกับเรื่องนี้”
BLISSOO เตือนว่าจะดำเนินการทางกฎหมายกับผู้ที่เผยแพร่ข้อมูลเท็จ โดยระบุว่า “เราจะดำเนินการอย่างเด็ดขาดกับผู้เขียนและผู้เผยแพร่โพสต์ที่เป็นอันตรายหรือซ้ำซาก โดยไม่มีการผ่อนปรนหรือประนีประนอมใดๆ”
งานนี้ชาวเน็ตที่กำลังคาดเดาอย่างต่อเนื่องและเผยแพร่การคาดเดาของตนเองลงในโซเขียล นับได้ว่าเป็นการหมิ่นประมาทและละเมิดสิทธิ์ ซึ่งอาจนำไปสู่การดำเนินคดีทางกฏหมายได้