“ลูกหมี” ชนะคดีฉ้อโกง “ปู มัณฑนา” เหมือนหัวใจจะหลุดจากตัว มั่นใจชั้นอุทธรณ์ไม่พลิก เตือนมีสติ-จิตสำนึก ยอมรับผิด ชีวิตยังไปได้ต่อ

“ลูกหมี รัศมี” เผยวินาทีดีใจชนะคดี “ปู มัณฑนา” เหมือนหัวใจจะหลุดออกมาจากตัว ศาลตัดสินอีกฝ่ายจำคุก 2 ปี ไม่รอลงอาญา เชื่อถึงอุทธรณ์คดีก็ไม่พลิก แนะปูมีสติและจิตสำนึกให้มากๆ ยอมรับความผิดชีวิตยังไปได้ต่อ ด้าน “ทนายกุ้ง” เสริมหากปูหยุดโพสต์ หยุดเล่นโซเชียล ทุกอย่างจะดีขึ้น แต่ถ้ายังหมิ่นเรื่อยๆ ก็จะฟ้องต่อ
เป็นอีกวันที่ “ลูกหมี รัศมี ทองสิริไพรศรี“ ตั้งตารอคอยกับการเป็นโจทก์ยื่นฟ้อง “ปู มัณฑนา หิมะทองคำ” ในคดีข้อหา พ.ร.บ.เช็ค และฉ้อโกง ที่แขวงพระนครใต้ โดยศาลมีคำพิพากษาให้ลูกหมีชนะคดี โดยปูรับโทษจำคุก 2 ปีโดยไม่รอลงอาญา
หลังจากที่เสร็จสิ้นการตัดสิน ลูกหมีได้เปิดใจพร้อมทนายส่วนตัว “ทนายกุ้ง อำนวยพร มณีวรรณ์” โดยเล่ารายละเอียดคดีวันนี้ว่า…
ทนายกุ้ง : “ลูกหมีเป็นโจทก์ฟ้องปู 2 ข้อหา คือ ฉ้อโกง หลอกให้ร่วมลงทุน ศาลมีคำสั่งจำคุก 2 ปีไม่รอลงอาญาและรับโทษต่อจากคดีเดิมที่ตัดสินไปแล้ว จำคุก 2 ปีเหมือนกัน ด้วยเพราะจำเลยไม่สามารสืบได้ว่าเงินที่ลูกหมีโอนไปให้เพื่อลงทุนเอาไปทำธุรกิจอะไร เขาไม่มีหลักฐานมาแสดงว่าเอาไปทำอะไรบ้าง มีแต่เพียงโอนไปให้แล้วเอาไปให้บุคคลอื่นต่อ ซึ่งไม่เกี่ยวกับธุรกิจที่ลงทุน เลยมีความผิดฐานฉ้อโกงหลอกหลวงให้ลงทุน
ส่วน พ.ร.บ. เช็ค ก่อนหน้านี้จำเลยมีการสั่งจ่ายเช็คหลายฉบับก่อนที่จะมาสั่งจ่ายฉบับสุดท้าย 2 ล้านบาท มีการเปลี่ยนกันไปเรื่อยๆ ศาลมองว่าทางโจทก์รู้อยู่แล้วว่าจำเลยไม่มีความสามารถที่จะชำระได้ก็ยอมรับเช็คที่เขาสั่งจ่ายมา ยอมให้จำเลยเขียนเช็คโดยที่รู้อยู่แล้วว่าจำเลยไม่สามารถจ่ายเงินไม่ได้ ศาลมองว่าเช็คที่จำเลยจ่ายออกมาอาจจะเป็นเช็คค้ำประกัน ซึ่งมีการจ่ายมาตลอดหลายฉบับ ทางโจทก์ยอมรับว่ารับเช็คมาเพราะอยากจะให้โอกาส มีการผ่อนชำระบางส่วน ศาลมองว่าโจทก์รู้อยู่แล้วว่าจำเลยไม่มีความสามารถในการชำระหนี้จึงยอมรับเช็ค จึงยกฟ้องข้อหา พ.ร.บ.เช็คไป”
ดีใจวันนี้ชนะคดี หลังจากตั้งตารอคอยวันนี้มาเป็นอาทิตย์
ทนายกุ้ง : “การไม่รอลงอาญาคือต้องจำคุกทันทีถ้าไม่ประกันตัว เขาก็ทำเรื่องยื่นประกันตัว ซึ่งเขาน่าจะใช้หลักทรัพย์เดิมคือ 200,000 บาท เท่าที่เห็นเขามีการเช่าหลักทรัพย์ประกันอิสรภาพ เขาก็ต้องเสียเงินค่าเช่าหลักทรัพย์มาถึงแม้จะใช้หลักทรัพย์เดิมแต่ก็ต้องหาเงินมาเสียค่าเช่าหลักทรัพย์ อีกหลักหมื่น
ศาลจะพิจารณาว่าหากปล่อยตัวไปแล้วจำเลยจะหลบหนีหรือเปล่า ไปยุ่งกับพยานไหม หรือไปกระทำอะไรก็ตามที่ไม่เป็นผลดีกับโจทก์ ไม่ไปทำลายพยานหลักฐานอื่นศาลก็จะอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราว แต่ครั้งนี้ลูกหมีมีความประสงค์ให้ทนายเขียนคำร้องยื่นคัดค้านการประกันตัวไปแล้ว เพราะจำเลยมีคดีเดิมอยู่แล้ว เป็น 10 คดีที่จำเลยถูกฟ้องในข้อหาหมิ่นประมาทกับพฤติกรรมที่จำเลยชอบไปโพสต์หมิ่นประมาทคนอื่น พฤติกรรมต่างๆ เลยอยากคัดค้านการประกันตัว แต่ทุกอย่างก็ขึ้นอยู่กับศาล ซึ่งคดีไม่ร้ายแรงมากศาลท่านก็ให้โอกาสประกันตัวนะ”
ลูกหมี : “วันนี้ดีใจที่ชนะคดี ถ้าพี่ปูได้ประกันตัวก็ตามที่ศาลท่านพิจารณาเลย เราก็ดำเนินคดีอื่นๆ ต่อไปเรื่อยๆ ถ้าคุณปูยังโพสต์ข้อความกล่าวหาหรือหมิ่นประมาทลูกหมีหรือทนายกุ้ง เราก็จะฟ้องต่อ เราอยากให้เขาหยุดพฤติกรรมแบบนี้ ถ้ายังจะกระทำผิดอยู่ก็ต้องรับโทษ
จริงๆ ลูกหมีรอวันนี้มาเป็นอาทิตย์แล้ว มันมีความตื่นเต้น สุดท้ายศาลตัดสินคุณปูติดคุก 2 ปี การกระทำของเขาคือชักชวนเราลงทุนจริงๆ เราไม่เคยบิดเบือนคำพูดหรือการกระทำใดๆ เลย แต่การกระทำของคุณปูบอกว่าเราบิดเบือน แจ้งความเท็จ หลอกให้เซ็นเอกสาร เราผิดหมดทุกประตู เขาถูกหมดทุกอย่าง ลูกหมีว่าคนแบบนี้จิตสำนึกไม่มี คนเราต้องมีจิตสำนึก หากคนเรามีจิตสำนึกก็จะเจริญ แต่หากไม่มีชีวิตก็มีแต่ความย่ำแย่”
เผยความรู้สึกนาทีที่ศาลอ่านคำพิพากษาตนชนะคดีเหมือนหัวใจจะหลุดออกมาจากตัว
ลูกหมี : “ตื่นเต้น 3 วันที่ผ่านมาก็จะตื่นเต้นเป็นพิเศษเหมือนหัวใจจะหลุดออกมาจากตัว เรามั่นใจล้านเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วว่าเราชนะ เพราะเรารู้ว่าเราได้กระทำอะไรไปบ้าง เรารู้ว่าเราถูก ลุ้นแค่ว่าจะติดคุกกี่ปี ในศาลก็ได้เจอหน้าคุณปู เขาจะให้ศาลบอกให้ลูกหมี เพื่อนลูกหมีออกจากห้องพิจารณาคดี คุณปูก็จะมีเสียงเกรี้ยวกราด อารมณ์ไม่ดีตั้งแต่เมื่อวานแล้ว ดูจากสีหน้าเขาเครียดมากๆ”
ทนายกุ้ง : “ไม่น่าจะคุยดีกันได้แล้ว เจอหน้าก็จะปะทะกันมากกว่า วันนี้เป็นข้อพิสูจน์ที่สิ่งที่เขาพูดเสมอว่าเราเอาคดีแพ่งมาฟ้องเป็นคดีอาญา เราก็รอพิสูจน์จนมันชัดเจนแล้วว่าสิ่งที่เราทำไม่ได้บิดคดี เป็นเรื่องจริงทั้งหมด ที่เขากล่าวหาว่าลูกหมีปล่อยเงินกู้ เรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา วันนี้เราพิสูจน์แล้วว่าสิ่งที่เขาพูดไม่ใช่เรื่องจริง ไทม์ไลน์ที่ศาลตัดสินดูจากเอกสารเป็นหลักในแชตไลน์ว่าเป็นการชักชวนลงทุนให้ผลตอบแทน ไม่มีการชักชวนกู้ยืมเงินเลย โจทก์สืบพยานจนสิ้นสงสัยว่าเป็นไปตามจริงที่ฟ้องข้อหาฉ้อโกง ชักชวนลงทุน ให้เงินไปจริง จ่ายเงินไปจริง แต่ธุรกิจที่จำเลยอ้างว่าไปทำไม่มีอยู่จริง ไม่มีเอกสารอะไรมาส่งศาลว่าจำเลยเอาเงินโจทก์ไปทำธุรกิจจริงๆ ซึ่งก็มองว่าถึงจะไปชั้นศาลอุทธรณ์คดีก็ไม่น่าพลิก
เราตั้งรูปคดีมา สืบพยานมามันเป็นเรื่องจริง เราตั้งเรื่องตามพยานหลักฐาน ไม่ได้มาจากความคิด ความเชื่อ คนที่มีความคิด ความเชื่ออย่างนั้นอย่างนี้แต่ไม่มีอะไรมาเสนอศาลได้ มันไม่ใช่เรื่องกฎหมายแล้ว มันไม่ใช่การต่อสู้คดี ในกฎหมายถ้าพูดอะไรไปแล้วไม่จริงต้องมีพยานหลักฐานมาหักล้างได้ นี่คำพิพากษาจากศาลก็ระบุชัดเจนว่าจำเลยไม่มีหลักฐานมาหักล้างพยานของโจทก์ได้”
ไม่หวังได้เงินคืนมานานแล้ว คุ้มกับที่รอมา 2 ปี ศาลตัดสินให้ “ปู มัณฑนา” จำคุก 2 ปี
ลูกหมี : “เราไม่มีหวังมานานแล้ว ทำใจมานานแล้ว เราชนะคดีก็ถือว่าประสบความสำเร็จกับการที่รอมา 2 ปี โอเคแล้วกับการที่เขาจะติดคุก 2 ปี 2 ล้านไม่ได้ไม่เป็นไร แต่เราก็ยังมีคดีแพ่งอยู่ที่เราชนะต้องจ่าย 1.7 ล้าน เราก็ใช้ชีวิตเหมือนเดิมต่อไป ขอบคุณทุกคนทั้งประเทศที่ให้กำลังใจ เพราะเราต้องต่อสู้กับคนอะไรก็ไม่รู้ คนลักษณะแบบนี้ ก็เหนื่อยกันทั้งประเทศ ลูกหมีขอบคุณทุกคนที่ไว้ใจลูกหมีว่าลูกหมีพูดจริง ไม่ได้บิดเบือนคดี ไม่ได้ไปหลอกใคร ชนะแล้วค่ะ”
ทนายกุ้ง : “จริงๆ เราน่าจะได้เงินตั้งแต่ศาลชั้นต้นแล้ว ถ้าเขามีเงิน มีทรัพย์สินเราน่าจะได้ตั้งแต่ชั้นต้นแล้ว เพราะเราบังคับคดีไปแล้วโดยไม่ต้องรออุทธรณ์ตัดสิน แต่เราทำเรื่องช้าเกิน ทรัพย์มันไปที่อื่นหมดแล้ว เราเลยไม่ได้ทรัพย์สักบาท ต้องรอไปเรื่อยๆ จนกว่าจะ 10 ปี”
บอกปูพกทิชชู่ร้องไห้ตลอดในศาล แต่ไม่รู้ร้องจริงร้องปลอม วันนี้ถ้ามีเงินเอามาคืน จะถอนให้ทุกคดี ก่อนแนะให้หยุดเล่นโซเชียล ถ้ายอมรับผิด ชีวิตยังได้ไปต่อ มีจิตสำนึกดี ชีวิตก็รอด
ลูกหมี : “วันนี้ถ้าคุณปูมีเงินเอามาคืนได้เลย เราถอนให้ทุกคดี คุณปูเขาร้องไห้ตลอดอยู่แล้ว เขาพกทิชชู่ เขาร้องไห้ตลอดทุกคดีอยู่แล้ว มองเป็นเรื่องปกติ ไม่ได้มีผลอะไรเพราะเขาร้องไห้ตลอดอยู่แล้วทุกครั้งที่เจอในศาลก็เห็นร้องไห้ตลอด มันเลยไม่ส่งผลต่อจิตใจเรา คือเราไม่รู้ว่าร้องจริงหรือร้องปลอม ไม่รู้ว่าในใจเขาคิดอะไร เขาไม่รู้เรา เราไม่รู้เขา
ก็อยากบอกเขาว่าคุณปูต้องมีสติมากๆ นะคะ ยอมรับความผิดชีวิตยังไปได้ต่อ แต่ถ้าคุณปูยังไม่ยอมรับมันมีอีก 24 คดีที่รอชีวิตคุณปูอยู่ คุณปูต้องกล้าออกมาสักครั้งนึงในการยอมรับความผิดของตัวเอง ชีวิตมันน่าจะดีขึ้น จิตสำนึกมันจะทำให้ชีวิตของคุณปูดี ถ้าจิตสำนึกดีชีวิตก็รอดนะคะ แต่ถ้าจิตสำนึกยังไม่ได้ไม่ต้องพูดถึงกฎหมายเลย คนเราจะใช้ชีวิตอยู่ในสังคม จิตสำนึกตัวเองต้องมีก่อน”
ทนายกุ้ง : “ทั้งหมดทั้งมวลมีอย่างเดียวเองแค่หยุดโพสต์ หยุดเล่นโซเชียลทุกอย่างชีวิตมันจะดีขึ้น เขาพาดพิงไปทั่วมันเป็นการชวนหาคดีให้ตัวเองนะ หากเขาหยุดโพสต์ หยุดเล่นโซเชียล ชีวิตเขาจะดีขึ้น คดีจะไม่มีเข้ามา ไม่ต้องมาโอดครวญให้คนสงสารว่าพวกเขา พวกเขาคือใคร มาหาว่าไปรุมฟ้องเขา ซึ่งมันไม่ได้เกี่ยวกันเลย ที่คนฟ้องเขาเพราะเขาไปโพสต์หมิ่นประมาทคนอื่น”
ลูกหมี : “เวลาคุณปูพูดเขาจะบอกว่าพวกเขาประจานปู มันไม่มีใครพวกใครได้ทั้งนั้นนอกจากตัวเราเองจะประจานตัวเราเอง ก็เป็นกำลังใจให้คุณปูนะคะ สู้ๆ ไปต่อค่ะ อย่าหยุดนะคะ”