“ลูกหมี” สะใจ ชนะคดี “ปู มัณฑนา” ถูกตัดสินคุก 2 ปี ไม่รอลงอาญา ลั่นเธอได้รับกรรมแล้วจ้ะ! ปูขอใช้สิทธิ์ยื่นอุทธรณ์

กรณีที่ “ลูกหมี รัศมี ทองสิริไพรศรี” นางแบบชื่อดัง ยื่นฟ้อง “ปู มัณฑนา หิมะทองคำ” ในความผิดฐานฉ้อโกง และ พ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็คไปก่อนหน้านั้น
ล่าสุดวันนี้ (22 เมษายน 2569) เฟซบุ๊กลูกหมี ได้ออกมาเผยว่า ตนเองชนะคดีปู มัณฑนา ศาลสั่งจำคุกอีกฝ่าย 2 ปี ไม่รอลงอาญา
“ลูกหมีชนะคดีปูมัณฑนา ติดคุก 2 ปี ไม่รอลงอาญา” นอกจากนี้ ลูกหมี ยังเผยกับสื่อหลังชนะคดีด้วยความสะใจที่ศาลแขวงพระนครใต้ว่า “ชนะแล้วค่า ติดคุกไปเลย 2 ปี สวยๆ เก่งได้อีกค่ะ มาอีกค่ะ ไม่มีใครใหญ่เกินกรรม เธอได้รับกรรมแล้วจ้ะ!”
ขณะที่ “ปู มัณฑนา” ได้เคลื่อนไหวผ่านโซเชียลหลังศาลตัดสิน เผยว่า “ปูเคารพคำพิพากษาของศาล และขอใช้สิทธิ์ตามกฎหมายในการยื่นอุทธรณ์ต่อไปค่ะ”