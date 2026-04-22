ดูใจ 3 ปี! “พลอย หอวัง” รักสุกงอม สละโสดแล้ว แต่ง “เต Three Man Down” (คลิป)

เซอร์ไพรส์แฟนๆ อยู่ไม่น้อยเลยทีเดียว สำหรับ “พลอย หอวัง” นักแสดงชื่อดัง ที่เข้าพิธีวิวาห์กับแฟนหนุ่ม “เต เตธนันท์ วงศ์ปรีชาโชค” มือกลองจากวง Three Man Down ท่ามกลางบรรยากาศอบอุ่นและเปี่ยมไปด้วยความรัก โดยจัดพิธีวิวาห์แบบเรียบง่าย ท่ามกลางญาติสนิทและเพื่อนพ้องในวงการที่มาร่วมแสดงความยินดี
ฝั่งเจ้าสาวมี “คริส หอวัง” พี่สาวทำหน้าที่เคียงข้าง ส่วนฝั่งเจ้าบ่าวได้ “โอม Cocktail” ปัณฑพล ประสารราชกิจ เป็นผู้ใหญ่ในพิธีสู่ขอ สร้างสีสันและรอยยิ้มให้กับบรรยากาศภายในงานเป็นอย่างมาก
อย่างไรก็ตาม พลอย หอวัง และ เต Three Man Down คบหาดูใจกันมาประมาณ 3 ปี โดยเปิดเผยเรื่องราวความรักผ่านโซเชียลช่วงต้นปี 2566 ฝ่ายหญิงให้สัมภาษณ์ถึงความแฮปปี้ในความสัมพันธ์ในช่วงต้นปี 2568