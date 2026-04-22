“น้ำตาล ทิพนารี” โพสต์ 2 ภาษา ปกป้อง “มดดำ” สยบดรามาทัวร์อินเตอร์

กลายเป็นเรื่องเป็นราวเลยทีเดียว สำหรับกรณีที่ทัวร์อินเตอร์ลง “มดดำ คชาภา ตันเจริญ” เหตุแตะเนื้อต้องตัว “น้ำตาล ทิพนารี วีรวัฒโนดม” ซึ่งมาโปรโมตซีรีส์ Girl Rules Series ซีรีส์ของ gmmtv ในรายการแฉ ทำมดดำโดนจวกแรงพฤติกรรมน่ารังเกียจ ซึ่งมดดำได้ออกมาขอโทษแฟนๆ อินเตอร์ของน้ำตาลไปแล้ว น้อมรับเป็นกฎใหม่ที่พิธีกรต้องเรียนรู้
ด้าน น้ำตาล ทิพนารี ได้ออกมาชี้แจงถึงประเด็นนี้ผ่านสตอรี่อินตาแกรมแบบ 2 ภาษา ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ยืนยันว่าตนเคารพและนับถือมดดำ ยกอีกฝ่ายเป็นตัวแม่ แต่เข้าใจเรื่องความแตกต่างทางวัฒนธรรมอาจทำให้เข้าใจกันคลาดเคลื่อน พร้อมขอบคุณแฟนๆ วอนปกป้องตนได้แต่อย่าทำร้ายใคร
-ขออภัยที่ออกมาอธิบายช้า เพราะอยากใช้เวลาไต่ตรองอย่างรอคอบ
-เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น น้ำตาลไม่ได้รู้สึกอึดอัดหรือไม่สบายใจแต่อย่างใด
-มดดำเป็นผู้ใหญ่ในวงการที่น้ำตาลเคารพและนับถือมาก มุมน้ำตาล มดดำคือ “ตัวแม่” ของทุกคน เป็นคำที่ใช้เรียกด้วยความเคารพ
-น้ำตาลกับมดดำ เคยมีโอกาสเจอกันหลายครั้ง การสัมผัสตัวกันในบริบทนั้น เป็นการแสดงออกถึงความเอ็นดู ความสนิทสนมในลักษณะพี่น้อง เหมือนลูกเหมือนหลาน
-เชื่อว่ามดดำไม่ได้มีเจตนาอื่นใด และน้ำตาลก็เป็นเพียงน้องสาวหรือลูกสาวในความเอ็นดูของมดดำเท่านั้น
-เข้าใจและรับรู้ถึงความรัก ความห่วงใย และความตั้งใจดีของแฟนๆ ทุกคน ขอบคุณจากใจ และขอโทษที่ไม่ได้ออกมาชี้แจงให้เร็วกว่านี้ จนทำให้หลายคนกังวลและไม่สบายใจ
-บางครั้งความแตกต่างทางวัฒนธรรมอาจทำให้เกิดความเข้าในคลาดเคลื่อนได้ ไม่อยากให้เรื่องนี้ส่งผลกระทบในวงกว้าง จึงอยากออกมาสื่อสารให้ชัดเจน
-น้ำตาลอยากเป็นที่รักของทุกคน ไม่ใช่แค่แฟนๆ แต่รวมถึงทุกคนที่น้ำตาลได้พบเจอและมีโอกาสร่วมงานด้วย
-จากนี้ไป น้ำตาลหวังว่าแฟนๆ ที่น่ารักของน้ำตาลจะยังคงรักและปกป้องน้ำตาลในแบบที่ไม่ทำรายใคร และร่วมกันแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และสร้างสรรค์ เพื่อให้ทุกคนเห็นความน่ารักของแฟนคลับน้ำตาลเช่นกัน