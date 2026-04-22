“มดดำ” กรี๊ดแตก ถูกเรียก “พิธีกรชาย” จะร้องไห้ คนไทยช่วยโต้ทัวร์อินเตอร์ แปะรูปหอแต๋วแตก บอกมึงด่ากูเถอะ อย่าเอารูปกูไปแปะ!

“มดดำ คชาภา” ขอโทษแฟนอินเตอร์ แตะตัว “น้ำตาล ทิพนารี” ยอมรับเป็นกฎใหม่พิธีกรต้องเรียนรู้ ระวังการถึงเนื้อถึงตัว โอดแฟนชาวไทยช่วยตอบโต้แปะรูปจากหนังหอแต๋วแตก ขอเถอะ มึงด่ากูแทนเถอะ อย่าเอารูปกูไปแปะ
หลังกลายเป็นดรามาที่สร้างความงุนงงไปทั่ว กับการที่ทัวร์อินเตอร์ลง “มดดำ คชาภา ตันเจริญ” ปมแตะตัว “น้ำตาล ทิพนารี วีรวัฒโนดม” ซึ่งมาโปรโมตซีรีส์ Girl Rules Series ซีรีส์ของ gmmtv ในรายการแฉ ซัดแรงคุกคาม น่ารังเกียจ อย่าเอาคำว่าเกย์มาอ้าง แฟนคลับชาวไทยช่วยอธิบายก็ไม่เป็นผล
ต่อมา มดดำ คชาภา ได้เผยถึงประเด็นนี้ในรายการข่าวใส่ไข่ โดยมดดำยอมรับว่าเป็นกฎใหม่ที่ต้องเรียนรู้ รวมทั้งฮาที่มีแฟนคลับชาวไทยพยายามช่วยอธิบายแทนตน แต่นำรูปจากภาพยนตร์หอแต๋วแตกไปแปะ ลั่นถ้าทำอย่างนี้ มึงด่ากูเถอะ
“ฉันเป็นกะเทย ขอบคุณคนไทยนะ ก็ขอโทษน้องเขาด้วย ความที่รู้จักกับน้องและทำงานตึกเดียวกัน น้องเขาเล่นซีรีส์เกิร์ลเลิฟ สัมภาษณ์นี่โดนตัวไม่ได้ ก็ทำให้เรารู้กฎกติกาใหม่ของสังคมเหมือนกัน แม้สนิทกัน แต่คนไทยช่วยฉันเธอ บอกว่าเขาเป็นกะเทย (หัวเราะ) นานๆ มีคนมาช่วยฉันแบบนี้ ฉันก็อ่าน แล้วช้ำใจมาก เขาบอกสองครั้งแล้วนะพิธีกรชายคนนี้ (หัวเราะก่อนกรี๊ด) ต่อไปนี้ฉันต้องติดโบว์จัดรายการด้วยหรือเปล่า (หัวเราะ) คนไทยตอบแทนเยอะ ก็ทำให้รู้กฎใหม่ของสังคมนะ ก็ขอบคุณ
น้ำตาลเป็นคนที่ห้าวมากนะ ตอนนี้นางดังมากในประเทศจีน อินเตอร์แฟนเขาเยอะมาก เป็นทัวร์ลงที่ทำให้ฉันยิ้มได้ (หัวเราะ) เอาง่ายๆ เป็นกฎใหม่ที่พิธีกรเราต้องรู้ ก็เพิ่งรู้เหมือนกันนะ เกิร์ลเลิฟเขารักของเขา ก็ต้องเข้าใจเขา อินเตอร์แฟนเขาเป็นแบบนี้จริงๆ ต่อให้เรารู้จักกับน้อง น้องอยู่แกรมมี่ 8-9 ปีแล้วนะ รู้จักมานาน ดีนะที่เด็กธี่หยดที่เล่นเป็นแย้ม นั่งไกลจากฉัน ถ้านั่งใกล้ฉันโดนอีก
(แองจี้ โปรดิวเซอร์รายการเผยว่ามีคนเข้ามาตอบว่าคุณมดดำมีชื่อเสียงจะ 30 ปี เป็นไฮโซร่ำรวย พ่อเป็นรัฐมนตรี คนรู้จักหมดค่ะ ที่สำคัญไม่ใช่ผู้ชาย บางคนแนบรูปหัวแต๋วแตก) ฉันโกรธมาก ก็เข้าใจคนตอบโต้ให้ไง แต่ตอบโต้แบบกูจะร้องไห้ (หัวเราะ) เอารูปหอแต๋วแตกไปแปะ กูอยากจะร้องไห้ (หัวเราะ) มึงด่ากูเถอะ อย่าเอารูปกูไปแปะ กูขอ (หัวเราะ) มึงด่ากูเถอะว่าผู้ชายคนนี้ คนไทยอยากช่วย ระหว่างคนด่าๆ คนจีนด่าสุดฤทธิ์ คนไทยก็อยากช่วยฉัน เอารูปหอแต๋วแตกไปแปะ แล้วเอาทุกภาคนะ ไม่ใช่ภาคเดียว เอารูปไปแปะ คนจีนก็ไม่เข้าใจ เข้าใจคนไทยนะขอบคุณที่ช่วย แต่ด่าเถอะ อย่าเอารูปเก่าๆ ไปโพสต์เลย”