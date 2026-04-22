เผยโฉม “ผู้หญิงสวยที่สุดในโลก 2026” นักแสดงวัย 43 ปี คว้าตำแหน่ง พร้อมผลงานใหญ่จ่อฉาย

People Magazine ยก “แอนน์ แฮทธาเวย์” ขึ้นแท่นดาวสวยที่สุดแห่งปี 2026 ตอกย้ำอิทธิพลระดับฮอลลีวูด ขณะเตรียมคัมแบ็กภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์ที่แฟนทั่วโลกรอคอย
นิตยสารชื่อดังระดับโลก People Magazine ประกาศรายชื่อ “ผู้หญิงที่สวยที่สุดในโลกประจำปี 2026” อย่างเป็นทางการ โดยตำแหน่งสูงสุดตกเป็นของ “แอนน์ แฮทธาเวย์” นักแสดงฮอลลีวูดวัย 43 ปี ที่ยังคงรักษาความสง่างามและเสน่ห์เฉพาะตัวได้อย่างโดดเด่น จนได้รับการยกย่องว่าเป็นไอคอนความงามแห่งยุค
การประกาศครั้งนี้มาพร้อมกับแฟชั่นเซ็ตสุดหรู โดยแฮทธาเวย์ปรากฏตัวในชุดเดรสสีดำเปิดหลังแบบออฟโชลเดอร์ สะท้อนภาพลักษณ์ความเรียบหรูและความมั่นใจที่เป็นเอกลักษณ์ของเธอ สร้างกระแสชื่นชมอย่างกว้างขวางในโลกออนไลน์ทันทีที่เผยแพร่
ภายหลังได้รับตำแหน่งดังกล่าว แฮทธาเวย์ได้โพสต์ข้อความผ่านอินสตาแกรมส่วนตัว แสดงความขอบคุณต่อ People Magazine ที่มอบโอกาสให้เธอขึ้นปก พร้อมระบุว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่งในเส้นทางอาชีพการแสดงที่ยาวนานกว่า 20 ปี
ในด้านผลงาน นักแสดงสาวรายนี้กำลังกลับมาเป็นที่จับตามองอีกครั้ง จากการเตรียมเข้าฉายในภาพยนตร์ภาคต่อเรื่อง “The Devil Wears Prada 2” ซึ่งนับเป็นการหวนคืนสู่จักรวาลแฟชั่นระดับตำนาน หลังจากภาคแรกออกฉายในปี 2006 และกลายเป็นหนึ่งในภาพยนตร์ культที่ได้รับความนิยมทั่วโลก
ภาพยนตร์ภาคใหม่นี้ยังคงรวมนักแสดงชุดเดิมอย่าง เมอรีล สตรีป, แอนน์ แฮทธาเวย์, เอมิลี บลันต์ และ สแตนลีย์ ทุชชี พร้อมผู้กำกับ เดวิด แฟรงเคล และผู้เขียนบท อลีน บรอช แม็คเคนนา โดยมีกำหนดเข้าฉายในวันที่ 1 พฤษภาคม 2026 ท่ามกลางความคาดหวังจากแฟนภาพยนตร์ทั่วโลก
ในการให้สัมภาษณ์กับ People Magazine แฮทธาเวย์ยังได้กล่าวชื่นชมเมอรีล สตรีป เพื่อนร่วมแสดงว่าเป็นแบบอย่างของความเป็นมืออาชีพ พร้อมยกย่องว่าเป็นบุคคลที่ “นิยามของความยอดเยี่ยม” อย่างแท้จริง
สำหรับแอนน์ แฮทธาเวย์ ถือเป็นหนึ่งในนักแสดงหญิงที่ประสบความสำเร็จสูงสุดของฮอลลีวูด เธอคว้ารางวัลสำคัญมาแล้วมากมาย อาทิ รางวัลออสการ์, BAFTA, ลูกโลกทองคำ และ Primetime Emmy อีกทั้งผลงานภาพยนตร์ของเธอทำรายได้รวมทั่วโลกมากกว่า 6.8 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ และเคยติดอันดับนักแสดงหญิงรายได้สูงที่สุดของโลกในปี 2015