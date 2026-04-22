“Michael” เปิดตัวคะแนนวิจารณ์ต่ำ 27% Rotten Tomatoes นักวิจารณ์รุมชี้ “น่าผิดหวัง-ขาดมิติ” แม้ชื่นชมการแสดง

หนังชีวประวัติ “ไมเคิล แจ็กสัน” กระแสเปิดตัวไม่สวย คะแนนวิจารณ์ต่ำ นักวิจารณ์จวกหนักบทเล่าเรื่องอ่อน ขณะนักแสดงนำ “จาฟาร์ แจ็กสัน” ได้รับคำชมสวนกระแส
ภาพยนตร์ชีวประวัติ “Michael” ว่าด้วยชีวิตของราชาเพลงป๊อป ไมเคิล แจ็กสัน กำลังเผชิญเสียงตอบรับเชิงลบตั้งแต่รอบวิจารณ์แรก หลังเปิดตัวด้วยคะแนนเพียง 27% บนเว็บไซต์รวบรวมบทวิจารณ์ Rotten Tomatoes ก่อนขยับขึ้นเล็กน้อยอยู่ที่ราว 31% จากรีวิวทั้งหมด 61 ชิ้น สะท้อนกระแสตอบรับที่ไม่เป็นไปตามความคาดหวัง
ผลงานกำกับของ อองตวน ฟูควา และนำแสดงโดย “จาฟาร์ แจ็กสัน” หลานชายแท้ ๆ ของไมเคิล แจ็กสัน ถูกวิจารณ์อย่างหนักในหลายประเด็น โดยเฉพาะโครงสร้างการเล่าเรื่องที่ถูกมองว่าไม่ลึกซึ้ง และการหลีกเลี่ยงประเด็นสำคัญในชีวิตของศิลปินระดับโลก
สำนักวิจารณ์ The Wrap ระบุว่า ภาพยนตร์เรื่องนี้เป็น “ไบโอพิกที่น่าหงุดหงิด” และแทบไม่กล้าตีแผ่ประเด็นสำคัญใด ๆ อย่างจริงจัง ขณะที่ IGN ใช้ถ้อยคำรุนแรงถึงขั้นเรียกว่า “แย่มาก” โดยชี้ว่าภาพยนตร์ขาดความลึกทางอารมณ์ และให้ความสำคัญกับเหตุการณ์สำคัญเพียงผิวเผิน จนทำให้ตัวละครไร้จิตวิญญาณ
ด้าน BBC ให้คะแนนเพียง 1 ดาวจาก 5 ดาว พร้อมวิจารณ์ว่าเรื่องราวดำเนินไปแบบเรียบเฉื่อย และหยุดเล่าช่วงกลางทศวรรษ 1980 โดยหลีกเลี่ยงประเด็นอ่อนไหว เช่น ข้อกล่าวหาเกี่ยวกับการล่วงละเมิดเด็ก ซึ่งทำให้เนื้อหาขาดทั้งความเข้มข้นและความสมบูรณ์
อย่างไรก็ตาม แม้ภาพรวมจะถูกวิจารณ์ในแง่ลบ แต่การแสดงของจาฟาร์ แจ็กสัน กลับได้รับคำชื่นชมอย่างชัดเจน โดย Variety ระบุว่า เขาสามารถถ่ายทอดทั้งรูปลักษณ์ น้ำเสียง และท่วงท่าการแสดงของไมเคิล แจ็กสันได้อย่างน่าทึ่ง แม้จะเป็นผลงานภาพยนตร์เรื่องแรกในชีวิต
ขณะเดียวกัน ScreenRant มองต่าง โดยยกย่องว่าภาพยนตร์มีคุณภาพด้านโปรดักชัน ทั้งการคัดเลือกนักแสดง เครื่องแต่งกาย และฉากการแสดงคอนเสิร์ต ที่สะท้อนความยิ่งใหญ่ของศิลปินต้นแบบได้อย่างสมศักดิ์ศรี
ทั้งนี้ “Michael” มีกำหนดเข้าฉายในโรงภาพยนตร์วันที่ 24 เมษายน 2026 โดยกระแสวิจารณ์ที่ออกมาในช่วงแรก อาจส่งผลต่อทิศทางรายได้และเสียงตอบรับจากผู้ชมในระยะยาว ท่ามกลางความคาดหวังสูงของแฟนเพลงทั่วโลก